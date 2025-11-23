Tекст: Дмитрий Зубарев

Киселев рассказал, что, по информации подполья, в Харькове в настоящее время находятся от одной до полутора тысяч колумбийских наемников, передает ТАСС. По его словам, прибывшие иностранцы изучают возможности применения беспилотников и особенности тактики боевых действий в городских условиях.

Киселев отметил, что после освобождения Купянска российскими войсками, Харьков фактически становится ключевым опорным пунктом для ВСУ, куда срочно направляют иностранных бойцов. Он также заявил, что российские подразделения после взятия Купянска уверенно контролируют положение на этом направлении.

По словам эксперта, украинские формирования заранее готовили Купянск к обороне, превращая жилые дома и многоэтажки в настоящие укрепленные районы, где размещались минометные батареи, снайперы и корректировщики. Киселев выразил мнение, что военным РФ предстоит системно зачищать городские застройки, где могут скрываться украинские военнослужащие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил о плохом обеспечении колумбийских наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Командование ВСУ снизило требования к колумбийским наемникам из-за высоких потерь на фронте. Семьям погибших колумбийских наемников часто не выплачивают обещанные компенсации.