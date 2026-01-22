Tекст: Дмитрий Зубарев

Сигнал о достижении договоренности с НАТО по вопросу Гренландии, который внезапно дал президент США Дональд Трамп, вызвал облегчение и осторожную надежду среди жителей Гренландии и Дании, сообщает The New York Times. Однако политики Гренландии выразили недовольство тем, что их не привлекали к переговорам.

В выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что не будет использовать силу для приобретения Гренландии, а позже сообщил в соцсетях о «продуктивной встрече» с главой НАТО и формировании «рамок будущей сделки» по Гренландии и Арктике. Датские эксперты отреагировали на это с осторожным оптимизмом, отмечая, что подобные позитивные новости уже быстро рассыпались ранее.

Однако одна из влиятельных гренландских политиков, депутат парламента Дании Аая Кемниц, резко раскритиковала слова Трампа. «То, что мы слышим от Трампа в эти дни, совершенно абсурдно», – написала она в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признана экстремистской в России и запрещена). Она подчеркнула, что НАТО не имеет никакого мандата вести переговоры о будущем Гренландии без ее участия, добавив: «Ничего о нас без нас».

Трамп в Давосе также напомнил, что после вторжения Германии в Данию в 1940 году американцы пришли на защиту Гренландии, однако ошибочно заявил, что после войны США «вернули» остров, хотя Дания никогда не теряла над ним суверенитет. Историки подчеркивают, что оборонные соглашения между Данией и США действуют с 1941 года и обеспечивают американские интересы в регионе без необходимости смены суверена.

Жители Гренландии комментируют ситуацию с недоверием и обеспокоенностью. Ансо Лауритцен, владелица центра ездовых собак, отметила, что не хочет жить по американским правилам и не уверена, что Трамп действует не в одиночку. Датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что после беседы с генсеком НАТО использование силы исключено, и «это дает небольшую надежду».

Власти Гренландии пообещали прокомментировать заявления Трампа позднее. Еще один депутат парламента Гренландии, Куно Фенкер, заявил, что остров должен быть напрямую вовлечен во все переговоры, касающиеся его будущего.

