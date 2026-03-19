Определились все участники и пары 1/4 финала Лиги чемпионов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Список участников четвертьфинальной стадии турнира окончательно сформировался после завершения ответных матчей, пишет «Чемпионат».

«Барселона» обеспечила себе место в восьмерке сильнейших благодаря разгромной победе над «Ньюкаслом» со счетом 7:2. Английский «Ливерпуль» сумел отыграться после поражения в первой встрече и разгромил «Галатасарай», забив четыре безответных мяча.

Мадридский «Атлетико» прошел «Тоттенхэм» по сумме двух игр, а «Бавария» не оставила шансов итальянской «Аталанте». Ранее путевки в следующий раунд завоевали «Реал», «Спортинг», «Арсенал» и «ПСЖ».

В четвертьфинале «Спортинг» сыграет с «Арсеналом», «Реал» встретится с «Баварией», «ПСЖ» будет противостоять «Ливерпулю», а «Барселона» – «Атлетико». Первые поединки этой стадии запланированы на 7 апреля.

«Барселона» и «Ньюкасл» в первом матче 1/8 финала сыграли вничью. По итогам стыкового раунда определились последние участники этой стадии турнира. Восемь лучших команд общего этапа вышли в плей-офф напрямую.