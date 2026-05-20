Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли исторического максимума и служат примером подлинного стратегического партнерства, передает РИА «Новости». «Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинного всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», – заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава государства отметил, что локомотивом экономического сотрудничества выступает энергетика, где Россия остается надежным поставщиком ресурсов. При этом товарооборот между странами уверенно превышает 200 млрд долларов. Основой для развития связей по всем направлениям Путин назвал договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный 25 лет назад.

В ходе беседы российский лидер поприветствовал Си Цзиньпина классической китайской идиомой из сборника «Ши цзин». Он также подтвердил намерение продолжить практику взаимного безвизового режима и пригласил председателя КНР посетить Россию в 2027 году. Двухдневный официальный визит президента в Китай начался накануне вечером.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

Москва и Пекин подготовили к подписанию около сорока совместных соглашений.

В преддверии поездки российский лидер обратился к гражданам КНР с приветствием.