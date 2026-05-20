Спецслужбы Молдавии начали вербовать жителей Приднестровья
Спецслужбы Молдавии пытаются вербовать жителей Приднестровья, заявил глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.
Глава министерства государственной безопасности ПМР Валерий Гебос заявил о попытках вербовки приднестровцев спецслужбами Молдавии, передает РИА «Новости». По его словам, давление оказывается при оформлении молдавского гражданства, продлении паспортов, получении вида на жительство и прохождении пограничного контроля.
«Людей запугивают так называемым законом о сепаратизме, активно предпринимают попытки принудить к негласному сотрудничеству», – рассказал глава ведомства. Он подчеркнул, что запугивание населения используется для подтверждения тезисов официального Кишинева.
Руководитель МГБ пояснил, что речь идет о продвижении идей о безальтернативности реинтеграции и вступления в Евросоюз. Молдавские власти пытаются показать, что эти процессы якобы поддерживает население Приднестровья, а против выступает только руководство республики. Напомним, в феврале 2023 года молдавский парламент принял поправки в уголовный кодекс, вводящие наказание за «сепаратизм» и «заговор против Молдавии».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство государственной безопасности Приднестровья еще в прошлом году зафиксировало рост попыток вербовки местных жителей молдавскими спецслужбами.
Президент Молдавии Майя Санду резко раскритиковала недавнее решение Москвы об упрощении выдачи российских паспортов населению непризнанной республики.
Глава ПМР Вадим Красносельский назвал новые правила получения документов способом защиты от политического давления Кишинева.