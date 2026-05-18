Tекст: Вера Басилая

По словам Красносельского, указ российского президента Владимира Путина об упрощенном приеме в гражданство поможет жителям Приднестровья справиться с давлением Молдавии, передает ТАСС.

«Так сложилась ситуация, что в Приднестровье десятки тысяч, я повторяю, десятки тысяч граждан не имеют никакого гражданства, кроме приднестровского», – подчеркнул глава непризнанной республики Вадим Красносельский. По его словам, молдавские власти отказывают уроженцам региона по политическим и иным причинам.

Политик добавил, что второй частой проблемой стало лишение паспортов с последующей высылкой неугодных лиц. Новый порядок выдачи российских документов призван решить эти сложности исключительно гуманитарным путем и избавить людей от постоянного страха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья.

В посольстве России в Молдавии отметили значительное расширение возможностей для защиты законных интересов людей.



