Пекин заявил о готовности укреплять военное сотрудничество с Вашингтоном
Китай готов укреплять сотрудничество с США в военной сфере, что отвечает интересам обеих стран и всего мира, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь по итогам визита американского президента Дональда Трампа в Пекин.
Пекин намерен наращивать взаимодействие с американской стороной в оборонном секторе, передает РИА «Новости».
Официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь подчеркнул, что такой шаг отвечает глобальным интересам.
«Стабильное развитие отношений между вооруженными силами Китая и США отвечает интересам обеих сторон, а также является всеобщим ожиданием международного сообщества. Китай готов совместно с США прилагать усилия для реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух стран», – заявил представитель ведомства.
По словам спикера, китайские власти выступают за укрепление взаимного доверия с Вашингтоном. Он отметил, что позитивное развитие двусторонних контактов сыграет важную роль в обеспечении мира. Консенсус по построению конструктивного диалога был достигнут во время государственного визита Дональда Трампа в Пекин, который прошел с 13 по 15 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран договорились выстраивать конструктивные и стабильные отношения.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал наладить взаимодействие между вооруженными силами государств.
Американская администрация высоко оценила прошедшие в Пекине переговоры.