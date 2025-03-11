Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.0 комментариев
После атаки БПЛА в Подмосковье погибли два человека, 18 ранены
Минздрав сообщил о 18 пострадавших и двух погибших после атаки БПЛА в Подмосковье
В результате массированной атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье погибли два человека и еще 18 получили ранения, в том числе трое детей, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По словам Кузнецова, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье различные травмы и ранения получили 18 человек, включая троих детей, двое взрослых погибли, передает РИА «Новости».
В Липецкой области также пострадал один человек, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.
По данным Минздрава, после атаки в стационарах находятся шесть человек, включая одного ребенка. Кузнецов отметил, что одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь. Еще один пациент – в тяжелом состоянии.
Остальные пострадавшие, включая ребенка, находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Двенадцать человек, среди которых два ребенка, получают медицинскую помощь амбулаторно. Все пациенты проходят необходимую диагностику и лечение, добавил Кузнецов.
Ранее власти Подмосковья сообщили, что в результате атаки беспилотника в подмосковном городе Видное скончался 50-летний мужчина, врачи до последнего боролись за его жизнь. До этого сообщалось, что при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей.
Минобороны сообщило, что силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.
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