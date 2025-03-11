  • Новость часаРоссийские войска за сутки освободили 12 населенных пунктов Курской области
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    США нужна российская нефть для торговых войн
    Дипломат назвал цели массированной атаки дронов ВСУ на Москву
    Рубио: Украине придется пойти на территориальные уступки
    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством
    Кремль дал оценку работе ПВО при отражении налета украинских дронов
    Стало известно об освобождении промзоны в Судже
    США поставили условие возобновления военной помощи Украине
    В Джидде стартовали переговоры Украины и США
    Власти Сирии пообещали наказать виновных в убийствах алавитов
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

    Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Смертная казнь не победит преступность

    Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

    13 комментариев
    11 марта 2025, 12:24 • Новости дня

    После атаки БПЛА в Подмосковье погибли два человека, 18 ранены

    Минздрав сообщил о 18 пострадавших и двух погибших после атаки БПЛА в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированной атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье погибли два человека и еще 18 получили ранения, в том числе трое детей, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    По словам Кузнецова, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье различные травмы и ранения получили 18 человек, включая троих детей, двое взрослых погибли, передает РИА «Новости».

    В Липецкой области также пострадал один человек, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

    По данным Минздрава, после атаки в стационарах находятся шесть человек, включая одного ребенка. Кузнецов отметил, что одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь. Еще один пациент – в тяжелом состоянии.

    Остальные пострадавшие, включая ребенка, находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Двенадцать человек, среди которых два ребенка, получают медицинскую помощь амбулаторно. Все пациенты проходят необходимую диагностику и лечение, добавил Кузнецов.

    Ранее власти Подмосковья сообщили, что в результате атаки беспилотника в подмосковном городе Видное скончался 50-летний мужчина, врачи до последнего боролись за его жизнь. До этого сообщалось, что при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей.

    Минобороны сообщило, что силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешной защите столицы силами ПВО от массированной атаки беспилотников ВСУ, в ходе которой были сбиты сотни вражеских аппаратов.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву.

    10 марта 2025, 12:53 • Новости дня
    Захарова осудила Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»

    Захарова раскритиковала бывшего главу МИД Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»

    Захарова осудила Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике экс-главу российского МИД Андрея Козырева за его советы Владимиру Зеленскому по «борьбе с Россией».

    Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором Козырев дает советы Владимиру Зеленскому по поводу его политики в отношении России. На видео поверх фрагмента было наложено слово «преступники».

    «Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией», – написала Захарова.

    Во время интервью Козырев выразил мнение, что Зеленскому следует продолжать придерживаться своей позиции и настоятельно запрашивать дополнительное вооружение. Он также охарактеризовал Зеленского как «ядерное оружие Украины».

    Захарова, комментируя слова Козырева, отметила, что его подход можно сравнить с политикой, которую он проводил, занимая должность главы российского Министерства иностранных дел, и назвала его действия «козыревщиной».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев утратил в Америке нравственные истины.

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    10 марта 2025, 20:36 • Новости дня
    Зеленский извинился перед Трампом за хамство в Овальном кабинете

    Уиткофф: Зеленский извинился перед Трампом за свое поведение в Овальном кабинете

    Зеленский извинился перед Трампом за хамство в Овальном кабинете
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский направил письмо с извинениями президенту США Дональду Трампу после бурного спора на встрече в Овальном кабинете, сообщил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

    «Зеленский отправил письмо президенту. Он извинился за тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете», – заявил Уиткофф в эфире Fox News, пишет The Hill.

    По его словам, это был важный шаг, и между командами американской и украинской сторон, а также европейскими партнерами, связанными с данной ситуацией, состоялась активная дискуссия. Уиткофф отметил, что считает письмо Зеленского шагом вперед в отношениях между сторонами.

    Ранее Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но не извинился перед ним.

    Британская The Daily Telegraph писала, что попытка украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом, по мнению европейских союзников Киева, не принесла ожидаемого результата.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    11 марта 2025, 03:23 • Новости дня
    США поставили условие возобновления военной помощи Украине

    Рубио заявил о возможном возобновлении военных поставок Украине после встречи в Саудовской Аравии

    США поставили условие возобновления военной помощи Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США могут возобновить военные поставки Украине в случае успешного исхода переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. При этом он не исключил неформального разговора с Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии.

    «Посмотрим, как пройдут переговоры завтра… Думаю, что если мы выйдем оттуда как с хорошей встречи, которой мы будем довольны и сможем доложить президенту, то, я читаю, что будут приняты решения относительно текущей паузы», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Рубио также отметил, что Зеленский не будет участвовать в переговорах. «Он не является частью. Я имею в виду, что он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч», – добавил Рубио. Он уточнил, что в украинскую делегацию входят «советник по национальной безопасности, министр обороны и министр иностранных дел».

    Комментируя соглашение по минералам, Рубио подчеркнул, что это важная сделка для США, хотя она и не является главной темой переговоров. Он отметил, что над соглашением все еще ведется работа, и его заключение не обязательно должно произойти в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, при этом уступки потребуются и со стороны России. Рубио также заверил, что США не станут оказывать России военную помощь.

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Зеленский обсудили в Джидде отношения двух стран и украинский кризис.

    Коментарии (14)
    11 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    ПВО сбила 60 летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила 60 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожено 60 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА», – сообщил Собянин в Telegram.

    Он также сообщил, что «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Позднее он сообщил об уничтожении еще двух БПЛА.

    «На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», – говорится в сообщении.

    Напомним, беспилотники атаковали Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово. Рязанская и Тульская области также подверглись атакам беспилотников.

    Коментарии (6)
    11 марта 2025, 04:13 • Новости дня
    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством

    Карлсон назвал власть на Украине установленной ЦРУ при госперевороте

    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское правительство было установлено ЦРУ в результате госпереворота 2014 года, Украина несостоятельна как суверенное государство, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Украина не суверенна, украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году. Так что это не суверенное государство», – приводит слова Карлсона РИА «Новости».

    Карлсон считает, что Россия одержала победу в конфликте с США на Украине. Журналист отметил, что Россия обогнала НАТО, включая Соединенные Штаты, по производству боеприпасов один к четырем и назвал это поражением для США. По его словам, США «не ведут переговоры с позиции силы».

    Карлсон также заявил, что США проявили слабость в конфликте, несмотря на военную помощь украинским вооруженным силам и участие американцев в боях на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил о необходимости выдвинуть обвинения против Владимира Зеленского и киевских властей в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада. Он также сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям.

    Коментарии (5)
    11 марта 2025, 05:04 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Москву

    Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО летевших на Москву беспилотников

    Беспилотники атаковали Москву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО уничтожила более 30 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.

    Собянин сообщил в Telegram, что «в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву». Затем был сбит «еще один вражеский беспилотник». После этого мэр сообщил об уничтожении в городском округе Домодедово и Раменском городском округе еще четырех беспилотников.

    «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

    Позднее он сообщил, что отражена атака еще 15 БПЛА, затем были нейтрализованы еще семь.

    Росавиация сообщила в Telegram, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск в 04.24 мск введены на работу аэропорта Жуковский (код ИКАО: UUBW), а в 04.40 мск – в аэропорту Домодедово (код ИКАО: UUDD). Кроме того, ограничения введены в нижегородском аэропорту Стригино (код ИКАО: UWGG).

    Напомним, в воскресенье вводились ограничения в аэропортах Астрахани, Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода.

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    11 марта 2025, 09:29 • Новости дня
    Собянин: Отбита рекордная атака украинских беспилотников на Москву

    Собянин: Силы ПВО отбили рекордную атаку беспилотников на Москву

    Собянин: Отбита рекордная атака украинских беспилотников на Москву
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешной защите столицы силами ПВО от массированной атаки беспилотников ВСУ, в ходе которой были сбиты сотни вражеских аппаратов.

    В своем Telegram-канале он указал, что силы противовоздушной обороны отбили самую массированную атаку беспилотников на Москву. Мэр столицы отметил, что были сбиты сотни боевых беспилотников на различных рубежах.

    Собянин поблагодарил силы ПВО Воздушно-космических сил Министерства обороны за отличную работу, подчеркнув их профессионализм в защите столицы.

    Напомним, в Липецкой области упавший БПЛА ранил человека и повредил четыре автомобиля. Обломки дрона упали на железную дорогу во Владимире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

    Коментарии (6)
    11 марта 2025, 11:05 • Новости дня
    Возросло число жертв атаки украинских дронов в Подмосковье

    В больнице подмосковного города Видное умер пострадавший от атаки БПЛА мужчина

    Возросло число жертв атаки украинских дронов в Подмосковье
    @ Вероника Зорина/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки беспилотника в подмосковном городе Видное скончался 50-летний мужчина, врачи больницы до последнего боролись за его жизнь, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

    В своем Telegram-канале он указал, что в подмосковном городе Видное 50-летний мужчина скончался в больнице после атаки беспилотного летательного аппарата.

    По словам Воробьева, врачи четыре раза пытались запустить сердце пострадавшего, однако спасти его не удалось. Губернатор подчеркнул, что медики боролись за жизнь мужчины до последнего момента.

    Второй погибший также был сотрудником «Мираторга».

    Напомним, при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

    Коментарии (7)
    10 марта 2025, 15:30 • Новости дня
    Bild: Трамп не возобновит военную помощь Киеву до ухода Зеленского
    Bild: Трамп не возобновит военную помощь Киеву до ухода Зеленского
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не намерен восстанавливать военную помощь Украине, пока Владимир Зеленский занимает пост президента, сообщило издание Bild.

    Как пишет Bild со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, американский лидер видит в Зеленском препятствие и не рассматривает его как партнера, передает «Вечерняя Москва».

    Напомним, США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине, включая оружие, находящееся в пути, начиная с 2.00 мск 4 марта. Кроме того, на прошлой неделе США временно приостановили обмен разведданными с Украиной.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он практически снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к переговорам.

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    10 марта 2025, 22:49 • Новости дня
    Рубио: Украине придется пойти на территориальные уступки

    Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта

    Рубио: Украине придется пойти на территориальные уступки
    @ Saul Loeb/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, уступки потребуются и со стороны России, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, обе стороны должны быть готовы пойти на трудные решения, чтобы завершить конфликт или, по крайней мере, временно его приостановить, пишет New York Times.

    «Самое главное, с чем мы должны уехать отсюда, – это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные вещи, как и россиянам придется пойти на трудные вещи», – сказал Рубио.

    Рубио, летя в Саудовскую Аравию для переговоров с украинскими чиновниками, отметил, что Россия не сможет взять под контроль всю Украину. «И, очевидно, Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить русских вернуться туда, где они были в 2014 году», – заявил он. Он подчеркнул важность выяснения того, какие уступки готова сделать Россия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что вместе с Рубио примет участие в переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

    Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встрече с делегацией США в Саудовской Аравии, вместо него отправятся представители украинской дипломатии и военного ведомства.

    По данным CNN, ожидаются переговоры между представителями России и США с участием украинских и российских чиновников.

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    11 марта 2025, 08:42 • Новости дня
    Захарова: ВСУ атаковали Москву дронами во время визита генсека ОБСЕ

    Захарова сообщила об атаке дронов Киева на Москву во время визита генсека ОБСЕ

    Захарова: ВСУ атаковали Москву дронами во время визита генсека ОБСЕ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ направили дроны на Москву во время визита генсека ОБСЕ, это уже не первый раз, когда визит высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Очередной визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождался атакой дронов со стороны киевского режима. На этот раз нападение произошло в момент пребывания в столице генерального секретаря ОБСЕ, написала Захарова в Telegram-канале.

    Она отметила, что ОБСЕ, изначально задуманная как организация для обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе, теперь потеряла свою значимость из-за влияния спонсоров Владимира Зеленского, которые превратили ее в «говорильню». Это подрывает доверие к организации и ослабляет ее способность решать реальные проблемы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО сбили 69 дронов, которые летели на Москву. Сообщалось, что в результате атаки дронов в Подмосковье погиб человек, а трое получили ранения. Аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск самолетов из-за атаки дронов.

    Коментарии (17)
    10 марта 2025, 15:59 • Новости дня
    Дрон ВСУ сбросил в Курской области взрывчатку на двух пенсионеров

    Хинштейн: Два пенсионера пострадали при сбросе бомбы с дрона ВСУ в Курской области

    Дрон ВСУ сбросил в Курской области взрывчатку на двух пенсионеров
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в Глушковском районе Курской области, пострадали два пожилых человека, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

    Пострадавшие – местные жители, мужчине 71 год, женщине 85, указал Хинштейн в своем Telegram-канале. Их отправили с минно-взрывными травмами в Курскую областную больницу.

    Ранее врио первого вице-губернатора и председателя правительства Курской области Александр Чепик сообщал, что свыше 152 тыс. жителей приграничных районов Курской области были вынуждены покинуть свои дома с августа 2024 года.

    Коментарии (6)
    11 марта 2025, 10:38 • Новости дня
    Атаковавшие Москву дроны были оснащены металлическими шариками
    Атаковавшие Москву дроны были оснащены металлическими шариками
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотники ВСУ, атаковавшие Москву и Московскую область утром 11 марта, были оснащены поражающими элементами диаметром 7 мм.

    Атаковавшие Москву и Московскую область дроны оснащены поражающими элементами - металлическими шариками диаметром 7 мм, передает «Газета.Ru».

    Публикация канала сопровождается кадрами с пострадавшим, который рассказал, что дроны нанесли ему травмы.

    При уничтожении дрона силами ПВО взрывная волна выбила окна в квартире жителя подмосковного Сапроново, в результате чего мужчина получил ранения.

    У пострадавшего были посечены руки, а после происшествия он обнаружил поражающие элементы в своем жилище.

    Медики, прибывшие на место происшествия, обработали раны мужчины и извлекли кусок стекла из его кожи. Жизнь пострадавшего находится вне опасности.

    Напомним, при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей. В ходе атаки беспилотников на Ленинский городской округ и Домодедово погиб один человек и трое пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

    Коментарии (3)
    11 марта 2025, 08:45 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 337 дронов ВСУ в регионах России

    Минобороны: Силы ПВО России уничтожили 337 украинских дронов, 91 из них над Московской областью

    Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 337 дронов ВСУ в регионах России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью, сообщило Министерство обороны России. Это стало крупнейшей атакой 2025 года.

    Как сообщается в Telegram- канале Минобороны, за минувшую ночь силы ПВО России уничтожили 337 беспилотников ВСУ, атаковавших различные регионы страны. Это событие стало самой крупной атакой дронов ВСУ в 2025 году, передает ТАСС.

    Из общего числа сбитых дронов 91 аппарат был уничтожен над Московской областью. Курская область также подверглась значительной атаке – там перехвачены 126 дронов. В Брянской области сбито 38 беспилотников, в то время как в Белгородской – 25. Также были сбиты дроны над Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областями.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 60 беспилотников, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.

    Также сообщалось, что беспилотники атаковали Москву и была отражена атака на Рязанскую и Тульскую области.

    В Калужской области силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников, в результате чего произошло возгорание строения и повреждение дома.

    В ходе атаки беспилотников на Ленинский городской округ и Домодедово погиб один человек и трое пострадали.

    Коментарии (26)
    10 марта 2025, 22:01 • Новости дня
    При ударе ВСУ по торговому центру в Курской области погибли три человека

    ВСУ ударили по ТЦ в Курской области, три человека погибли, девять ранены

    При ударе ВСУ по торговому центру в Курской области погибли три человека
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВСУ по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой в Курской области три человека погибли, девять получили ранения, среди раненых – четверо подростков, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. В момент атаки в ТЦ находились люди, пришедшие за покупками после рабочего дня.

    По предварительным данным, в результате обстрела погибли три человека. Девять человек, включая четверых подростков в возрасте 13-14 лет, получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в Беловскую центральную районную больницу. В ближайшее время их планируют перевезти в областную клиническую больницу с помощью санавиации.

    На месте инцидента находятся глава Беловского района и другие должностные лица, координируя действия по ликвидации последствий атаки. Власти Курской области выразили соболезнования семьям погибших и пообещали оказать всю необходимую помощь. Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет предоставлено максимальное медицинское лечение. Ситуация находится под его личным контролем.

    Между тем, число погибших при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области выросло до шести человек.

    В Госдуме сообщили, что украинский удар с помощью американского оружия вредит мирным инициативам американской администрации.

    Коментарии (7)
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    Атаковавшие Москву дроны были оснащены металлическими шариками
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    США нужна российская нефть для торговых войн

    США думают смягчить санкции против России, в том числе по потолку цен на российскую нефть. И одновременно готовят более жесткий удар по экономике России. Учитывая столь противоречивые сигналы, эксперты не исключают самых экстремальных сценариев, в том числе возобновления Соединенными Штатами закупки российской нефти в больших объемах. Подробности

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    Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца

    В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности

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    ВС России затягивают «горловину мешка» у Суджи

    ВС России наращивают наступление в Курской области. По последним данным, за 8 и 9 марта военным удалось освободить семь населенных пунктов, а с августа прошлого года – более 30. По мнению экспертов, несмотря на очевидный провал авантюры ВСУ, противник будет цепляться за курские земли до последнего. Как будет развиваться обстановка и в чем тактическая важность изменений на данном участке фронта? Подробности

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    Зачем Германии понадобился второй «ядерный зонтик»

    Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросит расширить на Германию «ядерный зонтик» Франции и Британии на фоне давления США на Европу. При этом в Берлине хотят сохранить и американский щит. В каких форматах может быть воплощена немецкая инициатива, от каких факторов это будет зависеть? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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