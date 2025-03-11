После атаки БПЛА в Подмосковье погибли два человека, 18 ранены

Минздрав сообщил о 18 пострадавших и двух погибших после атаки БПЛА в Подмосковье

Tекст: Вера Басилая

По словам Кузнецова, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье различные травмы и ранения получили 18 человек, включая троих детей, двое взрослых погибли, передает РИА «Новости».

В Липецкой области также пострадал один человек, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

По данным Минздрава, после атаки в стационарах находятся шесть человек, включая одного ребенка. Кузнецов отметил, что одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь. Еще один пациент – в тяжелом состоянии.

Остальные пострадавшие, включая ребенка, находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Двенадцать человек, среди которых два ребенка, получают медицинскую помощь амбулаторно. Все пациенты проходят необходимую диагностику и лечение, добавил Кузнецов.

Ранее власти Подмосковья сообщили, что в результате атаки беспилотника в подмосковном городе Видное скончался 50-летний мужчина, врачи до последнего боролись за его жизнь. До этого сообщалось, что при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей.

Минобороны сообщило, что силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешной защите столицы силами ПВО от массированной атаки беспилотников ВСУ, в ходе которой были сбиты сотни вражеских аппаратов.

Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву.