Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.4 комментария
Собянин: Отбита рекордная атака украинских беспилотников на Москву
Собянин: Силы ПВО отбили рекордную атаку беспилотников на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешной защите столицы силами ПВО от массированной атаки беспилотников ВСУ, в ходе которой были сбиты сотни вражеских аппаратов.
В своем Telegram-канале он указал, что силы противовоздушной обороны отбили самую массированную атаку беспилотников на Москву. Мэр столицы отметил, что были сбиты сотни боевых беспилотников на различных рубежах.
Собянин поблагодарил силы ПВО Воздушно-космических сил Министерства обороны за отличную работу, подчеркнув их профессионализм в защите столицы.
Напомним, в Липецкой области упавший БПЛА ранил человека и повредил четыре автомобиля. Обломки дрона упали на железную дорогу во Владимире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.