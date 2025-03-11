Собянин: Отбита рекордная атака украинских беспилотников на Москву

Собянин: Силы ПВО отбили рекордную атаку беспилотников на Москву

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что силы противовоздушной обороны отбили самую массированную атаку беспилотников на Москву. Мэр столицы отметил, что были сбиты сотни боевых беспилотников на различных рубежах.

Собянин поблагодарил силы ПВО Воздушно-космических сил Министерства обороны за отличную работу, подчеркнув их профессионализм в защите столицы.

Напомним, в Липецкой области упавший БПЛА ранил человека и повредил четыре автомобиля. Обломки дрона упали на железную дорогу во Владимире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.