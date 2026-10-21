Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Женщина погибла при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы
В результате пожара в квартире многоэтажного дома на Уральской улице в Москве погибла женщина, об этом заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«По предварительным данным, вечером 20 октября текущего года в квартире жилого дома на улице Уральская произошел пожар, после ликвидации которого обнаружено тело женщины 1988 года рождения», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.
Прокуратура взяла под контроль расследование и установление обстоятельств инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в центре Москвы. В прошлую пятницу в Олимпийской деревне в Москве при пожаре погибли два человека. Летом спасатели эвакуировали шесть человек из горящего здания в столице.