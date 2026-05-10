Суд отказался признавать правонарушением ненависть к буржуазии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский суд отказался считать правонарушением возбуждение ненависти к буржуазии, передает РИА «Новости». Решение было принято после рассмотрения дела студента из Комсомольска-на-Амуре, на странице которого в соцсети полиция обнаружила песню группы «И.Р.О.К.Е.З» с негативной оценкой буржуазии.

Экспертиза подтвердила наличие негативных высказываний в адрес группы, обозначенной как «буржуазия». На студента составили протокол по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Молодой человек не признал свою вину, заявив: «Я просто люблю музыку, мне понравился ритм песни», и добавил, что не задумывался о возможном экстремистском характере текста.

Суд отметил, что термин «буржуазия» не закреплен в российском законодательстве и имеет лишь историческое значение. Также не было представлено доказательств существования конкретной группы людей, объединённых данным термином.

В результате производство по делу прекратили из-за отсутствия состава административного правонарушения.

