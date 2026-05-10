Фицо решил провести срочное совещание с Transpetrol по итогам поездки в Москву
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что проведет экстренное совещание с представителями компании Transpetrol, которая управляет словацким участком нефтепровода «Дружба».
«Сегодня я приму участие в оперативном совещании с Transpetrol. У меня важная информация [о перспективах сотрудничества с РФ в сфере энергетики] по итогам моего визита в Москву. Необходимо обсудить эти новости», – заявил Фицо, передает ТАСС.
В связи с необходимостью участия в этом заседании Фицо отменил свое присутствие на торжествах в честь 81-й годовщины окончания Второй мировой войны в городе Липтовски-Микулаш.
Ранее, 9 мая, он присутствовал на праздновании Дня Победы в Москве и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель отреагировал на участие словацкого премьера Роберта Фицо в праздновании Дня Победы в Москве угрозой заморозить финансирование местных фермеров.
Напомним, Путин и словацкий премьер обсудили сложности перелета из-за отказа стран Прибалтики. МИД Словакии по соображениям безопасности ранее отказался публиковать точный маршрут политика.