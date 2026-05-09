Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудники полиции Киева предъявили претензии женщине, слушавшей советскую песню у мемориала Вечной славы, сообщает украинское издание «Обозреватель». По данным издания, женщина включила на телефоне советскую композицию, после чего к ней подошли полицейские и сделали замечание. Женщина в ответ вступила в перепалку с правоохранителями и отправила их «на войну».

В публикации отмечается, что точное название песни не уточняется. Кроме того, украинский ветеран, пришедший возложить цветы к мемориалу, сделал замечание другой группе людей, которые выкрикивали фразы о «гражданской войне». Также представители канонической Украинской православной церкви провели у мемориала молебен.

Напомним, в 2023 году Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы с 9 на 8 мая, который теперь называется Днем памяти и победы над нацизмом. 9 мая стало официально Днем Европы на Украине.

Ранее в субботу сообщалось, что жители городов Украины несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам в Киеве и Харькове по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, жители Украины 9 мая проявили наибольший интерес к мероприятиям ко Дню Победы в Москве через украинский Google. Причем большая часть подобных запросов была написана на русском языке.



