Tекст: Катерина Туманова

«Нам не нужно ничье дозволение. Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее его большая беда. А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим Днем Победы», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Песков таким образом ответил на сообщения о том, как глава киевского режима Владимир Зеленский «разрешил» провести в Москве парад в честь годовщины Победы 9 мая. В его распоряжении было указано, что эта зона будет исключена из плана применения украинского оружия на время парада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными. В 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. При этом Киев провалил перемирие ко Дню Победы.