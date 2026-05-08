Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.2 комментария
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом, сообщили СМИ.
Как пишет БелТА, в ходе визита он планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и принять участие в параде Победы.
Отмечается, что самолет Лукашенко приземлился в московском аэропорту Внуково.
Ранее «Пул Первого» сообщил, что президент Белоруссии примет участие в праздновании Дня Победы в Москве.
Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин проведет переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, Лукашенко, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин занимается подготовкой к встрече зарубежных гостей, которые намерены посетить 9 мая российскую столицу.