С экс-главы «Пантеона защитников Отечества» Филиппова взыскали 510 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Соответствующее решение было принято по иску Генеральной прокуратуры, передает РИА «Новости».

«Иск удовлетворен», – рассказал агентству один из участников судебного процесса. Средства, которые бывший глава мемориала получил с нарушением антикоррупционного законодательства, будут обращены в доход государства.

По данным Генпрокуратуры, Филиппов и другие ответчики незаконно обогатились на 510 млн рублей. Эти деньги стали излишним доходом от контрактов, заключенных в период с 2020 по 2024 год с учреждением Минобороны.

Сам мемориал, признанный потерпевшей стороной в уголовном деле, также планирует подать гражданский иск о компенсации вреда на аналогичную сумму. Общие требования к Вячеславу Филиппову, его родственникам и владельцу нескольких компаний Олегу Суворову превышают 1 млрд рублей.

В рамках уголовного расследования Филиппов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а Суворов – в ее даче. Кроме того, обоим фигурантам вменяют масштабное присвоение денежных средств. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе.

В 2024 году Басманный суд Москвы арестовал руководителя «Пантеона защитников Отечества» Вячеслава Филиппова. Он отказался признать свою вину. Позднее суд назначил бывшим сотрудникам центра «Патриот» девять лет колонии за аналогичные коррупционные преступления.