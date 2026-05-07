    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым
    Политолог: Польша и Литва вступили в соревнование за американские штыки
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС
    На подлете к Москве сбили 33 беспилотника
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    ЕС отказался разблокировать Венгрии все замороженные средства
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах неизбежно запретят

    Запрет электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    7 мая 2026, 12:57 • Новости дня

    Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что не сможет посетить парад Победы в Москве из-за стартовавшей в республике избирательной кампании.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время апрельского визита в Российскую Федерацию он уведомил президента России Владимира Путина о невозможности участия в мероприятиях 9 мая, передает ТАСС.

    По словам главы армянского правительства, его отсутствие связано с началом избирательной кампании в республике перед парламентскими выборами, которые пройдут в июне.

    Политолог Илья Ухов заявил, что  молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Пашинян позволил на саммите в Ереване Владимиру Зеленскому делать провокационные антироссийские заявления, несмотря на то, что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы.

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    6 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о планах Киева осуществить пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над Москвой в День Победы,

    По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    7 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На День Победы в столице временно ограничат доступ к сотовым сетям и сервисам отправки сообщений, в том числе к ресурсам из «белого списка», сообщило Минцифры.

    Власти не планируют массово отключать связь 7 и 8 мая в городе, указало ведомство в Max.

    Оперативные ограничения могут вводиться только в случае возникновения непосредственных угроз безопасности.

    В День Победы доступ к мобильному интернету и отправке сообщений будет временно приостановлен. Блокировка затронет в том числе ресурсы из специального «белого списка» сайтов.

    Домашние сети продолжат функционировать в штатном режиме.

    В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Министерство цифрового развития пообещало заблаговременно оповещать абонентов о повторных блокировках сети.

    6 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный борт с султаном Малайзии Ибрагимом совершил посадку в аэропорту Москвы незадолго до торжеств по случаю 9 мая.

    Воздушное судно с высокопоставленным гостем завершило перелет и благополучно село в Москве, передает корреспондент РИА «Новости». Известно, что султан Ибрагим направился в российскую столицу в преддверии празднования 9 мая.

    Ранее самолет малайзийского монарха вылетел в сторону России для осуществления этого визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Малайзии Ибрагим отправился в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

    В январе этого года монарх приезжал в Санкт-Петербург с частной поездкой.

    В рамках того визита он прибыл в аэропорт Пулково по международному протоколу.

    6 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В венгерском поселке Цеце после реставрации был вновь открыт мемориал, где увековечены имена 569 советских солдат и офицеров, погибших во Второй мировой войне, сообщили в российском посольстве.

    Советский воинский мемориальный комплекс торжественно открыли после реставрации в поселке Цеце в Венгрии, сообщает корреспондент ТАСС. Комплекс возведен на месте захоронения 569 советских солдат и офицеров, участвовавших в освобождении Венгрии от фашистов в 1944–1945 годах. Мемориал включает центральный памятник и семь братских могил, а на шестиметровом белом обелиске размещена надпись на русском и венгерском языках.

    Посол России в Венгрии Евгений Станиславов на церемонии подчеркнул значение подвига советских воинов, которые остановили последний натиск Третьего рейха и обеспечили освобождение венгерской земли от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, среди похороненных есть и те, кто погиб в ходе Балатонской оборонительной и Будапештской наступательной операций. Дипломат сообщил, что благодаря архивной работе удалось уточнить персональные данные 180 воинов и впервые установить еще 389 имен, теперь все 569 имен увековечены на мемориале.

    Станиславов выразил благодарность Военно-историческому институту и музею Минобороны Венгрии, а также муниципалитету Цеце за вклад в сохранение памяти. Ремонт мемориала был выполнен российским посольством в 2026 году в рамках программы по сохранению советских воинских захоронений в Венгрии.

    В церемонии приняли участие сотрудники посольств России и Белоруссии, представители венгерских организаций и соотечественники. У мемориала прошла церковная служба, а также высадка сирени, приуроченная к акции «Сад памяти» и Дню Победы.

    По словам руководителя Представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиева, мемориал сохранил свой первоначальный вид, несмотря на попытки его демонтажа во время событий 1956 года. Памятник находится в сохранности благодаря межправительственному соглашению между Россией и Венгрией.

    Ранее в венгерской столице прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более 300 солдат и офицеров Красной армии. Также в Будапеште на площади Свободы состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.

    До этого в Венгрии после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.


    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, ссылаясь на соображения безопасности, отмечают местные СМИ.

    МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.

    Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.

    Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.


    7 мая 2026, 01:57 • Новости дня
    Опубликованы показания последнего командующего обороной Берлина в 1945 году

    Tекст: Антон Антонов

    После самоубийства Адольфа Гитлера руководство нацистской Германии сообщило о случившемся по горячим следам только советскому лидеру Иосифу Сталину, рассказывается в рассекреченном архивном документе, опубликованном ФСБ России в преддверии Дня Победы.

    В архивных документах содержатся показания командующего обороной Берлина генерала Гельмута Вейдлинга, сдавшегося в плен Красной армии второго мая 1945 года, передает РИА «Новости».

    На допросе пленный офицер детально описал свою встречу с лидером нацистов, состоявшуюся незадолго до падения столицы. «Это был живой труп. Согнувшись, он сидел на стуле за столом с картами. Его руки беспрерывно тряслись. Тихим, едва слышным голосом, он мне объяснил оперативный план боев по выручке Берлина», – писал немецкий военачальник.

    30 апреля генерала тайно вызвали в Имперскую канцелярию, где ему рассказали о произошедшем самоубийстве. «Единственно, кому было сообщено о самоубийстве фюрера и о правительстве, установленном в его завещании (рейхспрезидент – адмирал Дениц, рейхсканцлер – доктор Геббельс и т.д.) – это маршал Сталин», – отмечал Вейдлинг.

    Экстренную весть доставил генерал Ганс Кребс, прибывший на командный пункт советских войск ранним утром первого мая. Остальной мир услышал о кончине Гитлера лишь вечером из сводок германского радио, однако факт сведения счетов с жизнью тогда утаили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности опубликовала засекреченные материалы о последних днях лидера нацистской Германии в бункере. После категорического отказа Сталина от прекращения огня Йозеф Геббельс принял решение покончить с собой. Позже Росархив подготовил публикацию уникальных протоколов допросов высших чинов Третьего рейха.

    7 мая 2026, 12:54 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко раскритиковала действия Фридриха Мерца, передает РИА Новости.

    «Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой», – сказала Захарова.

    Представитель ведомства подчеркнула, что запрет действует на трех крупнейших советских воинских мемориалах немецкой столицы. Речь идет о памятных комплексах, расположенных в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах.

    6 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителей латвийского города Даугавпилс не пустят на возложение цветов 9 мая к Мемориалу советским воинам с Вечным огнем, полиция огородила объект «по соображениям безопасности».

    Жителей латвийского Даугавпилса в этом году не пустят к Мемориалу советским воинам с Вечным огнем для возложения цветов 9 мая, сообщает Sputnik Латвия.

    Полиция огородила мемориал в парке Дубровина «по соображениям безопасности». В ведомстве продолжают внутреннюю проверку из-за февральского возгорания в парке.

    Представители Даугавпилсской думы подтвердили, что на 9 мая в городе не запланированы публичные мероприятия и митинги. По информации полиции, индивидуальное возложение цветов разрешено только в местах захоронений.

    В ведомстве подчеркнули, что любые попытки возложить цветы в местах, где демонтированы советские памятники, будут рассматриваться как «прославление военной агрессии», и такие действия пресекут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы.

    В Кремле осудили подобное отношение к памяти павших воинов.

    Ранее полиция Латвии возбудила уголовное дело за возложение цветов к демонтированному памятнику советским солдатам.

    7 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Tекст: Дарья Григоренко

    Советы о том, как искать своих предков по архивам и базам данных, дал Артем Копылов – ведущий исследователь АНО «Семейная Традиция».

    Эксперт считает, что изучение истории семьи требует терпения, но это важный и ценный труд, который помогает сохранить память о предках, передает Газета.Ru.

    По словам Копылова, начинать следует с расспросов среди родственников, друзей семьи и соседей. Важно уточнить имена, фамилии, даты жизни и другие сведения, чтобы составить первоначальную схему генеалогического древа. Эти данные помогут выявить пробелы в семейной истории и определить дальнейшие направления поиска.

    Исследователь советует изучить семейные архивы: фотографии, письма, документы о рождении, браке, трудовые книжки и другие бумаги. Сканирование документов и создание цифрового архива упрощает систематизацию информации. Если ваш предок участвовал в войнах XX века, сведения о нем можно найти в интернете, где иногда доступны даже сканы архивных документов.

    Копылов рекомендует искать информацию о репрессированных предках на специализированных сайтах с открытым доступом. Для поиска архивных документов по дореволюционным предкам пригодятся сайты с автоматическим распознаванием рукописей и нейросетями, обрабатывающими документы с середины XVIII до начала XX века. Однако эксперт предостерегает: «отсутствие информации не гарантирует, что данных о ваших предках нет», и советует внимательно проверять все найденные сведения.

    Для получения официальных документов эксперт советует обращаться в ЗАГСы или МФЦ. Документы старше 100 лет (или 75 лет для актов о смерти) хранятся в государственных архивах. За более свежей информацией следует обращаться в те органы, где был составлен акт.

    Если онлайн-поиск не принес результатов, Копылов рекомендует обращаться в архивы – как региональные, так и федеральные, где есть оцифрованные документы и виртуальные читальные залы. В разных архивах можно найти метрические книги, ревизские сказки, переписи населения, документы о службе и дворянских родах, а также информацию о службе в армии в разные исторические периоды.

    Если ваш предок работал в крупной компании, можно обратиться в архив отдела кадров – обычно эти сведения предоставляют бесплатно, если нет секретных данных. Дополнительные сведения часто встречаются в крупных библиотеках, где хранятся адресные и памятные книги, юбилейные сборники, дневники и переписки.

    Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы «Запада» разместили портреты прадедов на технике перед 9 Мая.

    7 мая 2026, 08:43 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Данные о массовых зверствах немецко-румынских оккупантов в годы Великой Отечественной войны, в частности о жестоком убийстве более 7 тыс. мирных жителей Керчи, рассекретили в Крыму, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

    Данные о массовых зверствах немецко-румынских оккупантов в годы Великой Отечественной войны были рассекречены в Крыму, передает ТАСС. Архивные документы ФСБ свидетельствуют о геноциде и преступлениях против военнопленных, совершенных оккупантами. В частности, зафиксированы факты жестокого убийства нацистскими карателями свыше семи тысяч мирных жителей Керченского полуострова в 1941 году. Эти данные стали доказательством преступлений нацистов на Нюрнбергском процессе и в Верховном суде Крыма в 2022 году.

    В архивных материалах содержатся сведения о деятельности советских спецслужб на оккупированных территориях, их участии в освобождении Крыма, а также о расследовании преступлений нацистов и их пособников в отношении гражданского населения и военнопленных.

    Согласно спецсообщению наркома госбезопасности Крымской АССР Фокина, в конце 1943 года гитлеровцы под видом эвакуации собирали жителей Крыма, вывозили их на баржах и топили в открытом море.

    Военные преступления оккупантов по отношению к советским военнопленным носили массовый характер. В пересыльном лагере «Картофельный городок» в Симферополе погибло более шести тысяч человек от убийств и невыносимых условий содержания.

    Даже в таких условиях советские военнопленные проявляли героизм – в сообщении советского резидента «Михаила» отмечается расстрел тридцати семи советских моряков в Бахчисарае в июне 1942 года за отказ сотрудничать с немецкими спецслужбами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ в Крыму рассекретила документы об агентах службы безопасности Третьего рейха «СД», участвовавших в геноциде мирных жителей на полуострове.

    В рамках проекта «Без срока давности» управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю рассекретило материалы об аресте в годы оккупации 39 подпольщиков группы Абдуллы Дагджи «Дяди Володи».

    7 мая 2026, 09:23 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Литвы угрожают последствиями гражданам, которые планируют посетить памятники советским войнам в День Победы, заявила активистка Камиле, проживающая в Вильнюсе.

    Власти Литвы угрожают последствиями гражданам, которые собираются посетить памятники советским воинам 9 мая, передает РИА «Новости».

    Активистка Камиле из Вильнюса рассказала, что ее родственнику, ветерану войны в Афганистане, позвонили из департамента государственной безопасности Литвы и предупредили: «Не советуем ходить к памятникам 9 мая. Могут быть последствия».

    По словам Камиле, подобные предупреждения получили и другие жители страны. В Шяуляй к местному правозащитнику пришли представители Союза стрелков Литвы и посоветовали ему воздержаться от активных шагов на День Победы. Беседа длилась около пяти минут, после чего гости ушли.

    Член совета Союза наблюдателей за правами человека Литвы Збигнев Гашка считает, что эти меры направлены на запугивание граждан, планирующих отмечать 9 мая. Он отметил, что действия властей противоречат международным нормам, уставу ООН и конституции Литвы. Гашка добавил, что «очень жаль, что спецслужбы попирают основы прав человека и конституцию Литвы», а как будут развиваться события, станет ясно в День Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы сделали все возможное для максимального затруднения выезда жителей в Россию и Белоруссию ради празднования Дня Победы и используют запугивание как основной метод борьбы с 9 Мая.

    МИД России вызвал временную поверенную Литвы из-за ликвидации захоронения советских солдат в центре города Шяуляй и назвал действия литовских властей «варварскими».

    В Латвии власти перед 9 Мая значительно усилили контроль за русскоязычными жителями, вызывая активистов на беседы и предупреждая об уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях в честь Дня Победы.

    7 мая 2026, 11:05 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк заявил, что визит премьера Роберта Фицо в Москву приурочен к Дню Победы, является «знаком уважения» и не несет политического подтекста.

    Калиняк подчеркнул, что Фицо возложит цветы на кладбище в Москве в память о жертвах Красной армии, которые освобождали Словакию в 1945 году, и напомнил, что тысячи русских погибли на территории страны вдали от дома, передает РИА «Новости».

    По словам Калиняка, этот визит не несет политического подтекста и нужен, чтобы выразить благодарность за свободу. После Москвы Фицо также поедет в Дахау, Нормандию и Вашингтон, чтобы отдать дань уважения всем жертвам Второй мировой войны.

    Ранее Фицо заявлял, что 9 мая планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве от имени всего словацкого народа в благодарность за освобождение от фашизма. В этот день он также рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее Фицо заявил о намерении поблагодарить бойцов Красной Армии в Москве.

    Министерство иностранных дел Словакии из соображений безопасности отказалось раскрывать детали маршрута премьер-министра Фицо.

    7 мая 2026, 12:56 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Объявленное Россией перемирие в зоне специальной военной операции будет соблюдаться в течение двух дней, 8 и 9 мая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что объявленное Россией перемирие в зоне спецоперации на Украине будет действовать 8 и 9 мая, передает РИА «Новости».

    Журналисты попросили Пескова уточнить даты введения перемирия, а также, с какого момента оно начнет действовать. На это он ответил: «Да, речь идет о 8 и 9 мая».

    Президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы.

    7 мая 2026, 13:05 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в вопросах ограничений связи обращал внимание на необходимость информирования и обеспечение работы критически важных систем, сообщил прес-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Путин во время обсуждения ограничений связи подчеркнул необходимость своевременного информирования населения и бесперебойной работы жизненно важных систем, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с временным отключением мобильной связи в ряде городов России.

    По его словам, глава государства недавно на совещании с членами правительства особо отметил важность обеспечения работы критически значимых инфраструктур даже при ограничениях связи.

    Песков уточнил, что меры по ограничению мобильной связи принимаются исключительно для обеспечения безопасности граждан.

    Он подчеркнул, что приоритет – это защита россиян, и все ограничения соответствуют действующему законодательству.

    Отвечая на вопрос о мерах поддержки для бизнеса в связи с отключениями мобильной связи в Москве и Петербурге, Песков сообщил, что таких мер сейчас не планируется. «Нет, в настоящий момент таких мер поддержки не рассматривается», – сказал Песков.

    Минцифры сообщило о временном ограничении доступа к сотовым сетям в Москве на День Победы. В ведомстве уточняли, что подобные шаги принимаются только при возникновении непосредственных угроз и направлены на защиту населения.

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет КамАЗ. Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» - и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

