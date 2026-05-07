Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву

Пашинян отказался ехать на парад Победы в Москву из-за выборов в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что не сможет посетить парад Победы в Москве из-за стартовавшей в республике избирательной кампании.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время апрельского визита в Российскую Федерацию он уведомил президента России Владимира Путина о невозможности участия в мероприятиях 9 мая, передает ТАСС.
По словам главы армянского правительства, его отсутствие связано с началом избирательной кампании в республике перед парламентскими выборами, которые пройдут в июне.
Политолог Илья Ухов заявил, что молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Пашинян позволил на саммите в Ереване Владимиру Зеленскому делать провокационные антироссийские заявления, несмотря на то, что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы.