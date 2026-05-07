Путин поручил «Ростеху» соблюдать параметры импортозамещения самолетов
Президент России Владимир Путин потребовал от «Ростеха» при импортозамещении гражданских самолетов строго соблюдать изначальные технические характеристики новых моделей.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что внесение существенных изменений в сертификат типа для самолета Ту-214 позволяет эксплуатировать его с новыми российскими системами, сообщается на сайте Кремля.
По его словам, импортозамещение затронуло в первую очередь авионику и системы предупреждения столкновения, которые ранее изготавливались только одной американской компанией. Теперь эти системы производятся в России.
«Нужно следить за тем, чтобы заявленные изначально параметры соблюдались», – заявил Владимир Путин.
Глава Ростеха Сергей Чемезов заверил, что компания стремится к этому, однако создание новых систем с нуля требует времени.
«Я понимаю. Все равно надо к этому стремиться», – подчеркнул Путин.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о скором завершении сертификации импортозамещенных самолетов МС-21 и Ил-114.
Госкорпорация «Ростех» рассчитывает наладить ежегодный выпуск двадцати машин Ил-114-300 к 2030 году.