Мишустин заявил о масштабной поддержке электронной промышленности России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, меры, принятые президентом и правительством России в условиях западных санкций, оказывают серьезную поддержку отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности, передает РИА «Новости».

Мишустин на совещании по развитию отрасли отметил, что ключевыми инструментами поддержки стали государственные субсидии на разработку и организацию новых производств, а также программы Фонда развития промышленности и инвестиционные платформы кластеров.

Глава правительства подчеркнул: «На ближайшие три года проектом федерального бюджета предусмотрено еще свыше 250 млрд рублей. Мы не считали здесь частные инвестиции, которые на сегодняшний день планируется направить в проекты в этой области».

Мишустин также предложил обсудить дополнительные меры для повышения уровня локализации аппаратуры, используемой в ключевых отраслях экономики, и отметил важность гарантированного спроса на российские изделия интегральной электроники.

