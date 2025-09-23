  • Новость часаНа подлете к Москве сбиты еще два беспилотника
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    12 комментариев
    23 сентября 2025, 08:48 • Экономика

    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    России нужен полный суверенитет в микроэлектронике. Президентом поставлена задача – почти удвоить за шесть лет производство электронной продукции. Однако догонять лидеров рынка бессмысленно, считают в правительстве. России предстоит отвоевать свое особенное место на этом рынке. Где Россия делает успехи, а что приходится закупать за рубежом?

    России предстоит пройти сложный путь к обретению полного суверенитета в микроэлектронике. Если повторять шаги стран-лидеров, то вряд ли России удастся их догнать, для весомых достижений нам нужны неординарные идеи и решения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Микроэлектроника 2025».

    Без государственной поддержки в этой сфере нам не справится. Государство будет компенсировать разницу в стоимости между отечественными и импортными компонентами на начальном этапе освоения производства. Это необходимо, поскольку российские комплектующие часто существенно дороже импортных аналогов из-за меньших объемов серийного производства, пояснил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. А министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал о планах субсидировать льготное кредитование под закупку российской электрокомпонентной базы до 10%.

    Не смотря на санкции, отрасль шагнула вперед. Объем производства в сегменте российской микроэлектроники за пять лет удвоился и достиг 3,4 трлн рублей. В этом году ожидается превысить отметку в 3,5 триллиона. Президент поставил задачу - за шесть лет довести выпуск продукции электронной промышленности до 6,6 трлн рублей, то есть почти удвоить. Это обеспечит потребности 70 процентов жителей страны, говорит Мишустин. Развитие отечественной электронной промышленности – стратегическая область для РФ, подтвердил он.

    Продуктовый портфель решений в микроэлектронике расширился до 36 тысяч позиций, тогда как в 2020 году в портфеле насчитывалось в разы меньше - лишь 2,5 тысяч решений.

    В отрасль вкладываются сотни миллиардов. Так, на освоение новых позиций на протяжении 10 лет из бюджета было направлено приблизительно 170 млрд рублей. Благодаря им запустили более 500 проектов создания критически важных электронных компонентов т программно-аппаратных систем, рассказал Мишустин.

    В целом только за последние три года в электронную промышленность было вложено свыше 300 млрд рублей. В 2025 году выделено еще более 100 миллиардов рублей. Развитие отрасли требует и высококвалифицированных кадров. Только в следующем году в отрасли будет создано более 3,5 тысячи рабочих мест.

    Однако развитие в отрасли идет непросто.

    «В советское время микроэлектроника развивалась в рамках единого народно-хозяйственного комплекса. Производство было распределено по республикам. Раздел этой системы в 1990-е годы нанес катастрофический удар по отрасли. После 1990-х годов возобладала глобальная тенденция: не производить все у себя, а интегрироваться в мировые цепочки добавленной стоимости»,

    - рассказывает Анастасия Медведева, научный сотрудник Учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Плеханова.

    «Микроэлектроника развита, на самом деле, в немногих странах Запада и Востока, так как требует больших инвестиций. Поэтому ряд стран закупают импортную электронику, а сам сфокусировался на тех отраслях экономики, где у страны есть конкурентные преимущества, например, на туризме, добыче полезных ископаемых, виноделии, сыроварении и т.д. Это рационально с точки зрения рыночной экономики и международной торговли, но не учитывает разногласия между странами, санкции и прочее», - говорит Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам».

    Вот и Россия понадеялась тогда на импорт. За время санкций прогресс у нас, безусловно, имеется, но он дается непросто. «Сложность — в системной зависимости, которую нельзя преодолеть быстро. Все факторы - технологии, кадры, деньги - взаимосвязаны. Имеется отставание в техпроцессах. Ведущие мировые производители (TSMC, Samsung) массово выпускают чипы по 3-2 нм техпроцессам. А российские заводы («Микрон», «Ангстрем«) только осваивают 90-65 нм с перспективой на 28 нм. Разрыв в поколениях огромен», - говорит Медведева.

    Существует и рыночная проблема - наша продукция стоит в разы дороже. Например, отечественный микропроцессор с производительностью, аналогичной импортному 5-10-летней давности, может стоить в два-три раза дороже, говорит Медведева.

    Цена российской продукции выше из-за сразу нескольких факторов. «Во-первых, это маленькие партии производства, и как следствие высокая себестоимость. Во-вторых, устаревшие линии: это 200-мм пластины вместо 300-мм, которые дают больше потерь и меньше выхода годных кристаллов. В-третьих, высокая доля импортных расходников, часть оборудования приходится закупать по сложным схемам с наценкой. Четвертый фактор - это ограниченный доступ к современным EDA (программное обеспечения для проектирования электроники), из-за чего проектирование обходится дороже и дольше», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    «Производство полупроводников - чрезвычайно сложный процесс, включающий более тысячи процедур на этапах проектирования, изготовления, сборки, тестирования и упаковки. Эти этапы, в свою очередь, зависят от сложной глобальной экосистемы поставщиков ресурсов — от химикатов до программного обеспечения.

    Например, для производства некоторых интегральных схем требуется до 500 специальных химикатов. Некоторые из этих этапов производства полупроводников выполняются небольшим числом компаний и экономик. США, Япония, Тайвань - страны, которые во многом сконцентрировали у себя этот рынок. Поэтому идея компенсации между нашими и импортными компонентами - это то, что необходимо делать, чтобы дать развиться отрасли« - считает Антонина Левашенко, заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара.

    По оценкам участников рынка, отечественный чип может стоить на 30–70% дороже импортного аналога. В отдельных нишах, особенно где требуются массовые изделия на зрелых узлах (например, контроллеры или память), разница может доходить до двукратной. Именно поэтому Минпромторг вводит компенсационный механизм, а иначе серийные заказы на российскую ЭКБ просто не пойдут, ведь заказчики ориентируются на цену, говорит Чернов.

    У России есть области, где дела идут очень даже неплохо.

    «Хорошо идут дела с микроэлектроникой для оборонной и аэрокосмической промышленности. Для примера, имеются чипы, способные работать в условиях космической радиации, — сложнейшая задача.

    Здесь лидируют предприятия типа «НИИМЭ« и «Микрон», которые выпускают серию чипов «Комитет», - отмечает Медведева.

    Россия может похвастаться конкретными продуктами: радиационно-стойкими микропроцессорами для космических аппаратов, отечественными ПЛИС, которые уже используются в системах связи Минобороны, и микроконтроллерами для гражданских применений, например, чипы для банковских карт «Мир», добавляет эксперт.

    «В России дела идут хорошо в первую очередь в сфере разработки логических интегральных схем (ИС) и микросхем памяти. Также в производство дискретных полупроводниковых приборов, аналоговых ИС, оптоэлектроники, датчиков (ДАО)», - говорит Левашенко.

    Однако современную литографию, высокоточную метрологию и часть химии/фоторезистов России приходится закупать в дружественных странах или ищет обходные пути. И мы по-прежнему не имеем собственного производства 300-мм подложки и части материалов под узлы менее 65 нм», - говорит Чернов.

    Скорее всего, мы не будем догонять мировых лидеров, а сфокусируемся на тех направлениях, где собственные решения наиболее необходимы - решения для связи, энергетики, транспортной и оборонной отраслей, согласен Делицын.

    Чернов выделает три направления для развития. Во-первых, ставка не только на снижение нанометров, но и на альтернативные подходы, например продвинутую упаковку, многокристальные сборки, интеграцию систем «чиплетами». Такой путь позволит без гигантских вложений в литографию обеспечить рост производительности и функциональности изделий, считает Чернов.

    «Второе направление — это широкое внедрение архитектуры RISC-V, где нет лицензионных ограничений. Если государство создаст целую экосистему вокруг этой архитектуры, от библиотек IP-ядер до прикладного софта и серийных заказов, то Россия сможет выстроить собственную школу процессоростроения, независимую от западных лицензий. Дополнительно стоит делать ставку на перспективные материалы, например на карбид кремния и нитрид галлия для силовой электроники, востребованной в транспорте, энергетике и возобновляемых источниках», - говорит собеседник.

    Наконец, ключ к рывку лежит в людях. Без массовой подготовки инженеров-технологов, программистов САПР и специалистов по проектированию любые вливания в оборудование окажутся пустыми, поэтому стране нужны целевые программы по кадрам, заключает Чернов.

    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

    России нужен полный суверенитет в микроэлектронике. Президентом поставлена задача – почти удвоить за шесть лет производство электронной продукции. Однако догонять лидеров рынка бессмысленно, считают в правительстве. России предстоит отвоевать свое особенное место на этом рынке. Где Россия делает успехи, а что приходится закупать за рубежом? Подробности

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Зеленский мстит крымским курортам за военные провалы ВСУ

    «Украинское руководство полностью игнорирует нормы международного права. Необходимо ограничить их военные возможности», – так дипломаты и парламентарии комментируют атаку ВСУ на крымский курорт Форос. Во время удара погибли три человека, еще 16 получили ранения. СК возбудил дело о теракте. Какие цели преследует офис Владимира Зеленского? И как Россия ответит на очередное преступление ВСУ? Подробности

    Неистовство Нетаньяху оставит Израилю очень тяжелое наследство

    «Парад признаний» Палестины в Европе вызвал гнев у правительства Израиля, который оно обещает обрушить на головы палестинцев и лишить их последней надежды на реальную государственность. Израильский премьер уверен, что президент США его поддержит, хотя такая политика работает против интересов Вашингтона. В этом ее единственное, но важное достоинство. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

