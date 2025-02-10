  • Новость часаПриднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа в пользу поставок из Венгрии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу
    Посол России в Казахстане призвал не спешить с выводами о катастрофе самолета AZAL
    Умер народный артист СССР Олег Стриженов
    Россия указала на критическую важность легитимности властей Украины
    ВСУ перебросили резервистов в Курскую область
    Новый президент США получил высокий рейтинг одобрения
    Власти США объявили о новых пошлинах на импорт металлов
    Россия упрекнула Британию в сокрытии информации о Скрипалях
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как разрешить «казус Зеленского»

    Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Американцам казалось, что всё просто. Англичане завязли в европейском кризисе, а у жителей колоний не будет никакого стимула сопротивляться. Однако дело обернулось несколько иначе.

    17 комментариев
    10 февраля 2025, 11:12 • Экономика

    Экономике России жизненно необходимы новые заводы и рабочие руки

    Экономике России жизненно необходимы новые заводы и рабочие руки
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Российская экономика растет выше мировой и даже обгоняет США и тем более Евросоюз. Но если оставить все как есть, это изменится. Чтобы российская экономика продолжала расти, нужно строить новые заводы и создавать новые рабочие места, заявил президент. Почему текущий рост ненадежный и чего экономике не хватает?

    Темпы экономического роста в России оказались не только выше собственных изначальных прогнозов, но и выше, чем темпы роста в США и других «развитых экономиках», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

    В США экономический рост за прошлый год составил 2,8%, что «в целом хороший показатель». «А в еврозоне, конечно, все скромнее, я сейчас говорю о ведущих экономиках: во Франции рост 1,1%, а в Федеративной Республике Германия вообще минус 0,2%», – отметил президент РФ. В России же ВВП по итогам прошлого года вырос на 3,9-4%.

    Однако те факторы, которые двигают ВВП России вперед, не вечны. «Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно – во всех регионах нашей страны – создавать новые предприятия, новые рабочие места», – сказал президент.

    «Президент говорит о структурных изменениях в экономике, потому что нынешний рост в России основан на экстенсивных факторах: росте госрасходов, перераспределении ресурсов и высоких ценах на сырье. Однако такие источники роста неустойчивы в долгосрочной перспективе», – говорит Михаил Косов, доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова. Проблемы добавляют также дефицит рабочей силы и компетенций, отставание в технологиях и инвестициях.

    В России сложилась ситуация, когда спрос превышает предложение, что привело к перегреву экономики, а следом – росту цен и дефициту товаров и услуг. С одной стороны, доходы граждан и потребительский спрос вырос, с другой – импортных и отечественных товаров стало не хватать.

    «Экономика находится в фазе перегрева, уровень конкуренции сейчас ниже, чем до 2022 года, из-за меньшей доступности импорта. Расти дальше такими же темпами в условиях дефицита трудовых ресурсов, практически сбалансированного бюджета и высоких ставок – трудновыполнимая задача. Сейчас доходы населения продолжают расти быстрее производительности труда. Это один из инфляционных факторов. Однако постоянно такая ситуация продолжаться не может. В этом году мы увидим замедление роста номинальных заработных плат. Наш базовый сценарий предполагает замедление экономики России в 2025 году до околонулевых значений, прежде всего из-за сокращения внутреннего спроса как за счет более сдержанных бюджетных трат, так и за счет снижения корпоративных и частных расходов», – говорит Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций».

    «Президент говорит о переходе к качественному и устойчивому росту, который обеспечит, во-первых, развитие новых отраслей: IT, биотехнологии, машиностроение, химическая промышленность. Во-вторых, импортозамещение с реальным эффектом – производство сложных товаров, станков, электроники, автомобилей. В-третьих, снижение зависимости от нефти и газа – увеличение доли переработки и экспорта несырьевых товаров. В-четвертых, необходима поддержка малого и среднего бизнеса – снижение бюрократии, доступ к финансированию, налоговые льготы», – отмечает Косов. Наконец, перейти к качественному росту экономики невозможно без увеличения производительности труда за счет внедрения автоматизации, цифровизации, улучшения управления, а также подготовки кадров, для чего нужна реформа в образовании и переобучение специалистов, говорит эксперт.

    Если таких изменений не произойдет, то российская экономика может уйти в стагнацию и начать отставать от глобальной экономики, предупреждает Косов. В 2025 году уже ожидается замедление темпов роста до 1-1,5% против 3,9-4% роста в 2024 году.

    «Структурные изменения роста – это не просто лозунг, а жизненно необходимая мера для устойчивого развития. Без модернизации экономики рост будет временным, а в долгосрочной перспективе может смениться кризисом»,

    – говорит Косов.

    «Инфляционная спираль может постоянно раскручиваться, если не решить вопрос с увеличением предложения на рынке. Потому что высокие темпы роста заработных плат без увеличения производительности труда ведут к ускорению инфляции», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Во избежание таких последствий необходимо инвестировать в технологии, а также контролировать уровень зависимости от других стран, в том числе от дружественных, для чего, опять же, надо развивать собственные технологии, добавляет эксперт.

    Расширение производственных мощностей поможет, но это требуется, конечно, не во всех сферах. Косов отмечает ряд отраслей, где наблюдается дефицит мощностей и кадров. Во-первых, в гражданском авиастроении, так как на российские самолеты резко вырос спрос из-за санкций и ухода Boeing и Airbus. Во-вторых, России нужны новые заводы для выпуска автомобилей и автокомплектующих, так как западные концерны ушли, а спрос остался. Кроме того, «АвтоВАЗ» и «КамАЗ» пока сильно зависят от китайских компонентов, отмечает эксперт.

    Вложений требует электроника и микроэлектроника. «Россия зависит от импорта чипов, процессоров и микросхем. Производственные мощности отечественных компаний «Микрон» и «Ангстрем» устарели и не покрывают спрос», – говорит Косов.

    Уход западных брендов одежды, обуви, текстиля освободил место для создания российских производств. Однако большая часть одежды и обуви все еще импортируется из Турции и Китая.

    «В сельском хозяйстве Россия сильна, но в переработке, то есть пищевой промышленности – отставание. Нужны также инвестиции в медицинскую и фармацевтическую промышленность, так как 60% лекарств в России – импортные, есть проблема и с производством медицинского оборудования»,

    – говорит эксперт РЭУ им. Плеханова.

    Наконец, нужны новые производства по переработке нефти и газа, чтобы снизить зависимость от импорта пластмасс, удобрений, резины и полимеров. И решить проблему нехватки современных станков и оборудования для заводов, которые ранее импортировались из Европы, США и Японии.

    Все эти новые производства невозможны без появления квалифицированной рабочей силы. «Рабочие руки можно подготовить за три-пять лет, но действовать надо уже сейчас, считает эксперт. Во-первых, процесс обучения специалистов можно ускорить с помощью ускоренных программ в ПТУ, техникумах и колледжах по востребованным профессиям и роста госзаказа в вузах на инженеров, техников и конструкторов. Взрослое население тоже можно переучивать, причем прямо на заводах. Во-вторых, делать рабочие профессии более привлекательными, в том числе за счет роста зарплат, льгот и субсидий. Наконец, автоматизировать производства для уменьшения ручного труда и кадрового голода.

    «Сейчас острый дефицит рабочих кадров в России решается за счет миграционной политики. Крупные предприятия нанимают себе мигрантов сотнями, а студентам из ближнего зарубежья в России увеличивают квоты на получение бесплатного высшего образования. Они как раз станут инженерами и другими специалистами через пять лет. Также есть высокая вероятность, что в течение этого времени в страну начнут возвращаться мобилизованные и мигранты, где очень высокая доля экономически активного населения», – отмечает Чернов.

    В ближайшие десять лет, по словам Косова, будут востребованы следующие профессии: инженеры-конструкторы (авиация, машиностроение, электроника), техники-наладчики (станки ЧПУ, автоматика, электротехника), электромонтажники, электрики (заводы, инфраструктура), операторы роботизированного производства, программисты-промышленники (управление станками, автоматизация).

    Главное
    Российские войска штурмовали девятиэтажку в Дзержинске 27 дней
    Запасы газа в Германии и Франции резко сократились
    Эрдоган заявил о недопустимости выселения палестинцев из Газы
    Тбилиси сравнил иностранных послов с секретарями ЦК КПСС
    Эстонские военные получили обморожения во время учений
    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году
    Тимур Бекмансуров перед нападением на ПГУ изучал ошибки массовых убийц

    Экономике России жизненно необходимы новые заводы и рабочие руки

    Российская экономика растет выше мировой и даже обгоняет США и тем более Евросоюз. Но если оставить все как есть, это изменится. Чтобы российская экономика продолжала расти, нужно строить новые заводы и создавать новые рабочие места, заявил президент. Почему текущий рост ненадежный и чего экономике не хватает? Подробности

    Перейти в раздел

    Меркель вмешалась в борьбу за власть не на стороне Украины

    Высказывание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Запад не должен допустить победы России на Украине, оказалось выдернутым из контекста. Меркель действительно так считает, но в данной ситуации работает против интересов властей Украины и даже собственной партии. Что это с ней? Подробности

    Перейти в раздел

    «Я была единственная женщина на весь полк». Как многодетная мать прошла СВО

    «Офицеры полка приняли меня как сестру и относились ко мне как к сестре, а для меня они уже – как братья. Я за каждого до сих пор переживаю». Ветеран СВО Зебахан Авазмурадова рассказала газете ВЗГЛЯД, почему многодетная мать решила отправиться в зону спецоперации и как мусульманская замужняя женщина чувствовала себя в полностью мужском коллективе. Подробности

    Перейти в раздел

    «Яичный кризис» доказывает превосходство соседей над США

    В Соединенных Штатах бушует продовольственный кризис, который плохо вяжется с образом всемогущей державы, вершащей судьбы самых удаленных уголков планеты. В стране дефицит самых обыкновенных куриных яиц. Каким образом он возник, почему внезапно приобретает политическую подоплеку и при чем здесь стремление новой администрации США присоединить Канаду? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

    • Меркель: Нельзя допустить победы России

      Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............