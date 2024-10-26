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    26 октября 2024, 09:15 • Экономика

    Почему Банк России делает деньги такими дорогими

    Почему Банк России делает деньги такими дорогими
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Банк России удивил рынок дважды. Тем, что поднял ставку сразу с 19% до 21%, хотя рынок ждал более мягкого повышения. И тем, что фактически прямо заявил: перед Новым годом снова поднимет ставку, и так же жестко – до 23%. Что заставляет Центробанк так сильно закручивать гайки?

    Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 2% – с 19% до 21%. Многие заговорили об историческом рекорде, хотя в 1990-е годы ставка доходила и до 150%. Другое дело, что тогда эта ставка называлась ставкой рефинансирования, и только с 2013 года ее переименовали в ключевую. По сути, сменилось только название. Но именно ключевой ставки в 21% в России еще никогда не было.

    Вообще ее повышения на рынке ждали, но не столь резкого (консенсус-прогноз был 20%). При этом ЦБ дал еще и максимально жесткий сигнал рынку, что на ближайшем заседании в декабре ставка может быть повышения еще раз. «Новый прогноз ЦБ средней ключевой ставки с 28 октября до конца года составляет 21-21,3%, это означает, что на ближайшем декабрьском заседании ставка может быть повышена до 23%», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    Что же заставляет Банк России действовать так жестко?

    Все дело в инфляции. Несмотря на все предпринятые меры, она складывается выше июльского прогноза ЦБ. Более того, продолжают увеличиваться инфляционные ожидания.

    «Все дело в повышении тарифов на ЖКХ, РЖД и утильсбора, которые существенно повлияли на инфляцию и усилили инфляционные ожидания населения.

    Именно этот фактор и повлиял на решение главных банкиров страны в дополнение к уже имеющимся – инфляции выше запланированного таргета и увеличению темпов кредитования населения», – считает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

    Разгоняет инфляцию и рост внутреннего спроса, который значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Также способствуют росту инфляции дополнительные бюджетные расходы и связанный с этим дефицит бюджета в этом году.

    В новом прогнозе ЦБ вынужден был констатировать не только то, что в этом году инфляция будет 8-8,5%, а не 6,5-7%, как он ожидал в июле, но и фактически признать, что задача достичь таргета по инфляции (4%) недостижима в 2025 году, ее срок вновь перенесен на 2026 год, отмечает Беленькая. То есть снизить инфляцию до 4% удастся только в 2026 году.

    Что касается замедления экономики, которое наблюдается во втором полугодии по сравнению с первым, то ЦБ по-прежнему связывает это с тем, что предложение ограничено и не поспевает за высоким внутренним спросом. На рынке заметны дефицит производственных мощностей и нехватка работников (безработица по-прежнему находится на исторических минимумах). Внутренний спрос продолжает расти, так как растут доходы населения и бизнеса, кредитование и расходы бюджета. Зарплаты продолжают опережать по темпам роста производительность труда. При этом высокая ключевая ставка до сих пор не остановила кредитование. Розничное кредитование замедлилось, а вот корпоративное – нет.

    «В преддверии Нового года население активно тратит денежные средства на подарки, рождественские поездки, увеселения и т.д. А так как инфляционные процессы идут как правило с временным лагом, то ЦБ наверняка захочет упредительно поднять ставку в декабре, чтобы в начале следующего года не увидеть более удручающих данных по инфляции»,

    – считает Вавилов.

    Это заседание и заявления Эльвиры Набиуллиной перевернули все дальнейшие ожидания экспертов по ставке.

    «Новый прогноз ЦБ предполагает высокую вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки до конца года и ее весьма медленное снижение в 2025 году. С учетом прогнозируемой средней инфляции (2024 год – 8,2-8,4%, 2025 год – 6,1-6,8%), реальная ключевая ставка прогнозируется в 2025 году выше 10%, что очень много», – говорит Беленькая. Реальная ключевая ставка – это номинальная ключевая ставка за минусом инфляции.

    По словам Беленькой, напряженность ситуации связана с тем, что ЦБ приходится компенсировать все более жесткой политикой те проинфляционные факторы в экономике, которые находятся вне зоны его контроля.

    Депозиты станут еще выгоднее: хотя они и так уже выросли до 20-22% годовых, в ближайшее время их доходность вырастет до 23-24%. Одновременно подорожают на 1-2% и ставки по кредитам. «На фоне принятого решения регулятора быстрого удешевления кредитных ресурсов ждать не приходится, процентные банковские ставки могут начать снижаться лишь во втором квартале будущего года», – говорит Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    Заемные деньги становятся совсем неподъемными. По словам Беленькой, не только частные компании без большой финансовой «подушки» и связи с государством могут не пережить длительный период высоких процентных ставок. Уже звучат опасения и со стороны ОПК. На днях глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что высокая стоимость денег – «серьезный тормоз для дальнейшего роста промышленности».

    «Риск состоит в том, что заградительно высокий уровень ключевой ставки в сочетании с повышением налоговой нагрузки на бизнес с 2025 года может привести к сокращению частных инвестиций, и, возможно, к закрытию части бизнеса. Это может негативно повлиять на будущее предложение и развитие экономики и увеличить риски рецессии или стагфляции»,

    – предупреждает Беленькая.

    Интересна реакция рубля. Обычно его курс должен укрепляться на фоне более жесткой политики ЦБ. Однако рубль сначала совсем не заметил решения Банка России, а потом даже ослаб.

    «Жесткая ДКП в целом за нацвалюту, поскольку снижается спрос на инвалюту под импорт и повышается привлекательность рублевых инструментов, тех же вкладов и фондов денежного рынка. Но рубль сейчас на минимумах с конца октября 2023 года, поскольку на него давят иные факторы – смягчение нормативов репатриации выручки экспортеров и слабая динамика сырьевых цен», – объясняет Зельцер. По его оценке, технически инвалюты перекуплены, поэтому можно ожидать коррекции юаня, доллара и евро. К концу года рубль может укрепиться как минимум на процент, а в другом варианте и до 3%. «В моменте доллар еще до начала зимы может временно прогуляться под 95, евро откатить под 103, а юань – поближе к 13», – заключает Зельцер.

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    Банк России удивил рынок дважды. Тем, что поднял ставку сразу с 19% до 21%, хотя рынок ждал более мягкого повышения. И тем, что фактически прямо заявил: перед Новым годом снова поднимет ставку, и так же жестко – до 23%. Что заставляет Центробанк так сильно закручивать гайки? Подробности

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