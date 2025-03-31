Цена на нефть Brent превысила 75 долларов за баррель

Tекст: Дарья Григоренко

По данным торгов на лондонской бирже ICE, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года превысила 75 долларов за баррель. На 19:49 по московскому времени цена Brent росла на 3,11%, достигнув 75,02 долларов за баррель, передает ТАСС.

К 19:54 по московскому времени рост фьючерса на Brent сохранился и составлял 75,04 долларов за баррель, что соответствует увеличению на 3,13%. Одновременно, фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае также демонстрировал рост на 3,56% и торгуется на уровне 71,83 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в понедельник начали снижаться на ожиданиях увеличения объемов добычи странами ОПЕК+.

28 марта цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.27 опускалась на 0,26% – до 73,15 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,24%, до 69,75 доллара.