Российские авиабомбы уничтожили элитный спецназ СБУ в Днепропетровской области
Часть спецподразделения беспилотных систем СБУ «Альфа» уничтожена ударами ФАБ в населенном пункте Шевченковское Днепропетровской области, сообщили в российских силовых структурах.
Вооруженные силы России нанесли точный удар по населенному пункту Шевченковское, передает ТАСС. В результате атаки серьезные потери понесло подразделение беспилотных систем СБУ «Альфа».
«В Шевченковском ФАБами и управляемыми боеприпасами уничтожена часть спецподразделения БПЛА СБУ «Альфа»», – рассказали в российских силовых структурах.
По информации военных, значительная часть попавших под обстрел операторов погибла мгновенно. Остальные украинские силовики скончались через некоторое время, поскольку так и не дождались эвакуации и поддержки врачей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале российские военные ликвидировали под Купянском координатора беспилотников спецподразделения СБУ «Альфа» Руслана Петренко.
В конце зимы удары дронов «Герань» уничтожили операторов БПЛА элитного украинского полка «Шквал» на границе Днепропетровской области.
Осенью прошлого года корректируемые авиабомбы поразили позиции 154-й бригады ВСУ на территории этого же региона.