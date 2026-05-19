Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России нанесли точный удар по населенному пункту Шевченковское, передает ТАСС. В результате атаки серьезные потери понесло подразделение беспилотных систем СБУ «Альфа».

«В Шевченковском ФАБами и управляемыми боеприпасами уничтожена часть спецподразделения БПЛА СБУ «Альфа»», – рассказали в российских силовых структурах.

По информации военных, значительная часть попавших под обстрел операторов погибла мгновенно. Остальные украинские силовики скончались через некоторое время, поскольку так и не дождались эвакуации и поддержки врачей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале российские военные ликвидировали под Купянском координатора беспилотников спецподразделения СБУ «Альфа» Руслана Петренко.

В конце зимы удары дронов «Герань» уничтожили операторов БПЛА элитного украинского полка «Шквал» на границе Днепропетровской области.

Осенью прошлого года корректируемые авиабомбы поразили позиции 154-й бригады ВСУ на территории этого же региона.