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В Курске установили арт-объект в честь операции «Поток»
Арт-объект в виде трубы установили в Курске в честь операции «Поток» в Судже
На Театральной площади в Курске разместили арт-объект в виде фрагмента трубы, символизирующий операцию «Поток», в которой военные использовали газопровод для обхода позиций ВСУ в Судже.
На Театральной площади в центре Курска появился арт-объект: фрагмент трубы, установленный на черном пьедестале, передает РИА «Новости». Это символическое напоминание о недавней операции «Поток», в ходе которой российские военные, обошли позиции ВСУ в курской Судже, используя газопровод в качестве подземного хода.
В драматическом театре Курска пройдет выставка, на которой будут представлены фотографии и личные вещи участников этой операции.
Операция «Поток» была проведена в начале марта и стала ключевым шагом в освобождении города Суджа и значительной части Курской области, находившейся под контролем ВСУ. В операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса, а также подразделения различных бригад ВДВ, мотострелковых и спецназа Росгвардии, включая группу «Аида» спецназа «Ахмат».
Эти подразделения совершили обходной маневр длиной 15 километров, пройдя по трубе газопровода, и неожиданно вышли на поверхность у Суджи, что позволило им освободить промышленную зону города.
Священник отец Алексей вместе с штурмовиками участвовал в операции «Поток» под Суджей, где прошел через трубу, сравнив это с переживанием благодати в Троице-Сергиевой лавре.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.