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    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    11 апреля 2025, 20:43 • Новости дня

    В Курске установили арт-объект в честь операции «Поток»

    Арт-объект в виде трубы установили в Курске в честь операции «Поток» в Судже

    Tекст: Вера Басилая

    На Театральной площади в Курске разместили арт-объект в виде фрагмента трубы, символизирующий операцию «Поток», в которой военные использовали газопровод для обхода позиций ВСУ в Судже.

    На Театральной площади в центре Курска появился арт-объект: фрагмент трубы, установленный на черном пьедестале, передает РИА «Новости». Это символическое напоминание о недавней операции «Поток», в ходе которой российские военные, обошли позиции ВСУ в курской Судже, используя газопровод в качестве подземного хода.

    В драматическом театре Курска пройдет выставка, на которой будут представлены фотографии и личные вещи участников этой операции.

    Операция «Поток» была проведена в начале марта и стала ключевым шагом в освобождении города Суджа и значительной части Курской области, находившейся под контролем ВСУ. В операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса, а также подразделения различных бригад ВДВ, мотострелковых и спецназа Росгвардии, включая группу «Аида» спецназа «Ахмат».

    Эти подразделения совершили обходной маневр длиной 15 километров, пройдя по трубе газопровода, и неожиданно вышли на поверхность у Суджи, что позволило им освободить промышленную зону города.

    Священник отец Алексей вместе с штурмовиками участвовал в операции «Поток» под Суджей, где прошел через трубу, сравнив это с переживанием благодати в Троице-Сергиевой лавре.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

    10 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Нанесен удар по военной базе ВСУ в Киевской области

    Подполье сообщило об ударах по военной базе и цеху в Киевской области

    Нанесен удар по военной базе ВСУ в Киевской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области были нанесены удары по военной базе в Вышгородском районе и цеху с военной продукцией в Броварском районе, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В Киевской области зафиксированы удары по военной базе и цеху с продукцией для Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что «прилеты пошли» в районе Вышгорода и в направлении Старых Петровцев.

    Лебедев уточнил, что одна из целей находилась рядом с дачным кооперативом «Днепр», где также расположен летний кинотеатр. В Броварском районе удар пришелся по цеху, производящему военную продукцию.

    Ранее по административному зданию в Днепропетровске, где находились до 150 украинских военных, был нанесен удар.

    Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам управления БПЛА и боевикам ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив все выявленные цели.

    В Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома.

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    10 апреля 2025, 22:25 • Новости дня
    Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам

    Экономист Лизан: Ресурсная сделка с США превратит Украину в «международный базар»

    Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Поэтому они вынуждены обратиться к американскому агентству, которое вряд ли спасет Украины от заключения невыгодной сделки, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что новый этап переговоров Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоится 11-12 апреля.

    «Текущий вариант ресурсной сделки США и Украины мало чем отличается от первого. Изначально Вашингтон и Киев обсуждали меморандум. Такой тип международных документов подразумевает расплывчатое описание намерений сторон. Однако уже тогда было понятно, что Белый дом претендует на полноту власти в отношении ресурсов Украины», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сейчас же дело дошло до финального договора. Ранее выдвинутые идеи конкретизируются, появляется их объемное пояснение. Причем к данному событию офис Зеленского подошел в крайне плачевном состоянии. Вина за это лежит исключительно на чиновниках с Банковой. Они сами избрали тактику превращения Украины в «международный базар», – полагает он.

    «Ведь сама идея обмена ресурсов на какие-либо гарантии впервые появилась в «Плане победы», которым в конце 2024 года гордо размахивала власть в Киеве. Местное руководство поставило себя и всю страну в положение «девушки с пониженной социальной ответственностью», которую можно перекупить, соблазнить деньгами. Теперь же они пытаются бороться с этой репутацией», – отмечает собеседник.

    «Но у офиса Зеленского получается это из рук вон плохо. Сказывается низкий профессионализм действующих дипломатов. Об этом говорит привлечение к переговорам неизвестной юридической фирмы. Скорее всего, речь идет об прямо или косвенно американской компании, которая должна разъяснить украинской делегации особенности американского законодательства», – добавляет эксперт.

    «Очевидно, что дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Для этого им нужны специалисты, которые смогли бы в необходимый момент оттянуть их руку от подписания какого-либо принципиально важного документа», – рассуждает он.

    «В целом, перспективы сделки в данный момент выглядят крайне туманно. Каких-либо выгод для Украины инициатива Дональда Трампа не несет, а вот политических и экономических издержек от ее согласования у Зеленского будет предостаточно. Легко представить, что интернет взорвется заголовками: «Власти продали американцам страну», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, передача прав на владение ресурсами в руки Штатов вынудит действующее правительство поссориться с украинским олигархатом. Они очень не любят, когда их «кидают». Дело может дойти даже до попыток внутриполитических сил свергнуть действующую власть», – уточняет эксперт.

    «Поэтому Зеленский будет максимально оттягивать подписание договора. В какой-то момент это разозлит Белый дом и в ход пойдут все имеющиеся рычаги давления на Киев. Другое дело, что их у Трампа немного. Как именно он сможет вынудить Украину согласиться с выдвинутыми условиями – большой вопрос», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что переговоры Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоятся 11 апреля. Интересы Киева будут представлять замминистры экономики и юстиции страны, сообщает Bloomberg. Причем политики «более высокого уровня» не планируют участвовать в обсуждении соглашения.

    Как отмечает издание, это вызвано необходимостью «технических консультаций с администрацией Дональда Трампа» на данном этапе. Кроме того, на переговорах украинскую делегацию будут сопровождать сотрудники некой «международной юридической компании». Однако МИД страны отказался комментировать данную информацию.

    Напомним, новая версия ресурсной сделки подвергалась активной критике со стороны Киева. Так, The Washington Post сообщал, что 55-страничный проект документа напомнил украинским властям «необходимость выплаты пожизненных репараций» Белому дому. Многие местные чиновники называли соглашения «ужасными».

    Согласно договору, Вашингтон получает «право первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты Украины. США также приобретают возможность получения всей прибыли. Кроме того, Киев теряет право продажи полезных ископаемых государствам, которые являются «стратегическими конкурентами» Белого дома.

    Ресурсная сделка уже стала причиной разлада Киева и Вашингтона. Так, Владимир Зеленский заявил, что первоначальный проект не был принят из-за неподобающего подхода главы минфина Штатов Скотта Бессента, пишет РБК. «Мои коллеги знают, что, когда постукивают пальцем по контракту и говорят: «Теперь нам нужно подписать», на это я мог только сказать ему: «Перестань тыкать пальцем и давай поговорим по существу», – пояснил он.

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    11 апреля 2025, 19:05 • Видео
    Новый раунд переговоров России и США

    В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

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    11 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Владимировки, Водолаг, Марьино, Мирополья, Могрицы, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две бронемашины и инженерная машина.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73 645 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2264 бронемашины, 2671 автомобиль, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что в течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Активными действиями были освобождены Гуево в Курской области, Басовка и Журавка в Сумской области

    Утром сообщалось, что российские войска продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в Курской области.

    Накануне российские войска нанесли удар по пунктам управления ВСУ в Курской области.

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    11 апреля 2025, 08:19 • Новости дня
    ВСУ начали срочно строить оборонительные рубежи у сумской Юнаковки

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ в Сумской области предприняли экстренные меры для укрепления оборонного рубежа в районе Юнаковки, пытаясь остановить продвижение российских войск, сообщили в российских силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины в районе Юнаковки в Сумской области стремительно пытаются создать оборонительные укрепления, передает ТАСС.

    Этот населенный пункт является важным логистическим центром, откуда происходит снабжение всей украинской группировки в Курской области. В российских силовых структурах отмечают, что украинская сторона активно использует как живую силу, так и бронетехнику в этом районе.

    По словам источника агентства, Владимир Зеленский рассматривает вопрос о вытеснении российских войск из Сумской области как жизненно важный, но российские войска продолжают продвижение вперед, в то время как украинская сторона экстренно пытается укрепить свои позиции. Источник сообщил, что регулярные попытки украинских военных контратаковать остаются безуспешными.

    Например, 9 апреля силы Украины предприняли попытку контратаки при поддержке двух бронетранспортеров М113 на направлении Басовки, которая завершилась уничтожением украинской живой силы и техники.

    Российские войска продолжают удерживать контроль над четырьмя населенными пунктами в Сумской области: Журавка, Новенькое, Басовка и Веселовка.

    Ранее подразделения группировки «Север» в результате наступления освободили Журавку в Сумской области.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Юнаковки.

    После освобождения Басовки ВС России продвинулись к Локне и Юнаковке в Сумской области.

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    11 апреля 2025, 14:40 • Новости дня
    Долгов назвал политику Британии по Украине «агонией увядающей державы»

    Долгов: Британия – главный интересант срыва урегулирования на Украине

    Долгов назвал политику Британии по Украине «агонией увядающей державы»
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Британия сеет нестабильность по всему миру. Украина, к сожалению, не стала исключением для их внешней политики. Однако речь идет об увядающей державе, попытки которой вступить в «большую игру» обречены на провал, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее стало известно, что Британия, Германия и Норвегия планируют выделить Украине 450 млн фунтов (580 млн долларов) для поставок БПЛА.

    «На сегодняшний день именно Британия является главным интересантом продолжения военных действий на Украине. Это классический стиль внешней политики Лондона: англичане сеяли хаос на пространстве бывшей Югославии, отметились в разжигании конфликтов в Ираке и Сирии», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Поэтому в их желании разместить контингент на Украине, а также предоставить ВСУ финансирование для закупки БПЛА нет ничего удивительного. Другое дело, что Москва предельно четко дала понять, что подобные действия являются для нас неприемлемыми, поскольку они идут вразрез с интересами в сфере безопасности России», – добавляет он.

    «В частности, глава МИД Сергей Лавров уже заявлял, что присутствие сил НАТО на Украине будет воспринято нами в качестве угрозы. Сигнал Британии подан. Выбор за ними – пусть действуют на собственный страх и риск. Другое дело, что даже при всем желании у Лондона, скорее всего, не получится реализовать свои коварные планы», – полагает собеседник.

    «Важно помнить, что речь идет о стране, которая продолжает терять былое величие. Мы имеем дело с агонией увядающей державы. Британия растратила некогда высокое положение на международной арене, и сегодня Туманный Альбион представляет собой лишь осколок имперской силы середины ХХ века», – рассуждает дипломат.

    «К тому же в самой Британии немало внутриполитических проблем. Единство страны трещит по швам: в любой момент Шотландия может интенсифицировать стремления к независимости. В таких условиях ни о какой масштабной поддержки Украины не может идти и речи. Лондону необходимо заняться собой, а не заигрывать с внешним контуром», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Британия, Германия и Норвегия планируют выделить Украине 450 млн фунтов (580 млн долларов) для поставок БПЛА. Как сообщает издание Bloomberg, речь может идти о закупке «сотен тысяч» дронов. Решение было принято на встрече сторонников Киева в Брюсселе. Средства также пойдут на закупку радаров и противотанковых мин.

    Кроме того, по данным The Daily Telegraph, Британия рассматривает возможность размещения войск на Украине сроком до пяти лет. Предполагается, что контингент будет направлен на территорию страны после урегулирования конфликта в качестве «силы сдерживания». Франция считает, что присутствие западных военных якобы поможет предотвратить будущую «агрессию России».

    Согласно планам, ввод войск будет происходить поэтапно по мере восстановления потенциала украинской армии. Кроме того, «коалиция желающих», возглавляемая Лондоном и Парижем, планирует обеспечить защиту воздушного и морского пространства союзника. Примечательно, что помимо Британии и Франции готовы отправить собственный контингент в республику еще четыре страны, пишет «Коммерсант».

    Среди них – прибалтийские государства. Другие члены ЕС в настоящий момент сомневаются в данном решении, поскольку «сохраняется неопределенность относительно целей миссии». Также остается неизвестным – получат ли члены объединения военную поддержку со стороны США.

    Напомним, глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия не примет присутствие сил НАТО на Украине, писала «Газета.ru». По его словам, это является угрозой безопасности РФ. «Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?» – отметил дипломат.

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    11 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Минобороны заявило о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России
    Минобороны заявило о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики, сообщили в Минобороны.

    Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 дней начиная с 18 марта ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Так, в Брянской области 11 апреля в 5:09 в результате обстрела ВСУ энергообъекта «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии. Без электричества оставались бытовые потребители в Севском районе.

    В Курской области 10 апреля в 9:00 из-за обстрела ВСУ энергообъекта «Мокрушино» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» и последовавшего разрушения комплектной трансформаторной подстанции произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Жители Беловского района остались без электричества, отчитались в Минобороны.

    В тот же день в Луганской народной республике в 11:43 в ходе обстрела ВСУ было повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС, разрушено здание склада ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» в  Троицком. Ведущий инженер предприятия получил осколочные ранения.

    10 апреля в 15:02 из-за атаки украинского ударного беспилотника на электроподстанцию 110 кВ «Рубежная» ГУП ЛНР «РСК» был выведен из строя трансформатор.

    В Запорожской области в 23:55 10 апреля атакой украинского дрона на электроподстанцию 35 кВ Пологи ГУП «Таврия-Энерго» был выведен из строя трансформатор. Без электричества остались порядка 7250 человек в шести населенных пунктах, сообщили в Минобороны.

    Накануне оборонное ведомство заявило об 11 новых атаках Украины на объекты энергетики России.

    Днем ранее Минобороны заявило о четырех новых ударах Украины по объектам энергетики России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим нарушает мораторий, нанося ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на соблюдение этого соглашения российской стороной.

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    11 апреля 2025, 08:28 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в Курской области
    Российские войска продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в Курской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска продвинулись в районе Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Курской области, который противник использует как укрепленный район, сообщают российские силовые структуры.

    Бойцы Северной группировки ВС России успешно продвинулись в районе Свято-Николаевского Белогорского монастыря, который противник использовал в качестве укрепленного района, передает ТАСС.

    Представитель силовых структур отметил, что это продвижение стало важным тактическим достижением.

    Одновременно с этим российские силы нанесли удар по группе украинских десантников в районе хутора Олешня.

    Уточняется, что украинские войска пытались укрепить позиции в Олешне, отправив подкрепление из Юнаковки. Однако российские подразделения нанесли огневое поражение, уничтожив живую силу противника, что привело к значительным потерям у ВСУ.

    Ранее подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

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    11 апреля 2025, 01:59 • Новости дня
    Украинский политик признал разочарование украинцев в своем государстве

    Кинах: В Генштабе ВСУ признают разочарование украинцев в своей стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и сложности с набором новобранцев, выявив нехватку веры в справедливое государство.

    Анатолий Кинах, бывший премьер-министр Украины и глава Союза промышленников и предпринимателей, в беседе с представителями Генштаба ВСУ затронул тему морально-психологического состояния украинских войск, передает украинское издание «Страна».

    Кинах выразил озабоченность тем, что в 2022 году люди добровольно шли в военкоматы, а сегодня сотрудников центров комплектования вынуждают вылавливать новобранцев на улицах, как животных.

    Кинах отметил, что вместе с военными пришел к выводу о том, что часть граждан утратила веру в справедливость своего государства, а часть испытывает сомнения в этом. Эта проблема, по его словам, особенно остра на фронте, где моральный дух играет важнейшую роль.

    Кинах подчеркнул, что поддержание высокого морального состояния армии требует доверия к государству и понимания целей, за которые стоит бороться. Он призвал власти предпринять меры, чтобы вернуть доверие и обеспечить солдатам уверенность в справедливости и необходимости своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский ТЦК (аналог военкоматов) безуспешно пытался вручить повестку на службу 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, который вылетел на Международную космическую станцию на борту российского корабля «Союз МС-27».

    Конфликт возник около львовского военкомата, когда военнообязанный гражданин пытался скрыться от призыва, после чего его попытались задержать, в результате

    В Львове из-за попытки представителей ТЦК забрать мужчину в армию началась драка с участием военнослужащих и местных жителей.

    В Днепропетровской области Украины парламентарий заложил противотанковую мину у входа в ТЦК.

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    11 апреля 2025, 13:14 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта
    Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Активными действиями были освобождены Гуево в Курской области, Басовка и Журавка в Сумской области, а группировка «Запад» освободила Катериновку в ДНР, сообщили в Минобороны.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии была поражена живая сила и техника механизированной, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском и Белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника превысили 2345 военнослужащих, уничтожены четыре танка, 41 бронемашина, 20 орудий полевой артиллерии и пять складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Катериновка в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, а также отряда погранслужбы Украины.

    При этом противник потерял более 1585 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля MaxxPro, а также польский бронеавтомобиль Dzik. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, девять полевых складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки в результате активных действий улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За прошедшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 2085 военнослужащих, пять танков, 19 бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113. Уничтожены 19 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и семь складов боеприпасов.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, двух пехотных, воздушно-десантной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и отряда спецназначения «Омега».

    Потери украинских вооруженных формирований при этом перевалили за 3000 военнослужащих, ВСУ потеряли 34 бронемашины, в том числе пять бронетранспортеров М113, четыре бронеавтомобиля MaxxPro и три бронемашины HMMWV американского производства. Уничтожены 29 артиллерийских орудий.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    При этом противник потерял свыше 1060 военнослужащих, пять бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны.

    ВСУ потеряли свыше 555 военнослужащих, 13 бронемашин, в том числе три американских М113, а также пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций РЭБ и девять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что российские войска освободили Журавку в Сумской области.

    8 апреля Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области. До этого российские войска освободили Катериновку в ДНР.

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    11 апреля 2025, 00:32 • Новости дня
    ФСБ рассекретила документы о преступлениях в Треблинке

    ФСБ раскрыла архивы о лагере Треблинка, где нацисты уничтожили до 7 млн человек

    Tекст: Денис Тельманов

    ФСБ обнародовала документы о концлагере Треблинка, где нацисты уничтожили миллионы людей различными способами, включая газовые камеры и расстрелы.

    ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы «Смерш» о преступлениях в концлагере Треблинка, сообщает ТАСС. Этот лагерь, расположенный в 80 км к северо-востоку от Варшавы, функционировал с конца 1941 по июль 1944 года и состоял из двух частей: «рабочего лагеря» и «лагеря смерти».

    Согласно документам, ежедневно в лагерь прибывали до четырех эшелонов с людьми из различных стран Европы, включая Германию, Польшу и Чехословакию. Все прибывшие, включая стариков и детей, уничтожались нацистами в «душегубках» либо расстреливались.

    Свидетели из числа бывших узников и местных жителей подтвердили, что для обмана жертв в лагере были вывешены объявления о якобы предстоящей отправке в Палестину. Следователи «Смерш» собрали показания шести арестованных вахманов СС, которые подробно рассказали о методах уничтожения в Треблинке.

    В документах отмечается, что в «рабочем лагере» заключенных подвергали жестокому обращению, изнуряли голодом и систематически расстреливали. В обоих филиалах лагеря по различным оценкам было уничтожено до 7 млн евреев, поляков и цыган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ранее рассекреченных ФСБ документах излагаются подробности о зверствах нацистов в Крыму, включая свидетельства разведчика Ибрагима Аганина, который был внедрен в немецкую полицию в 1943 году.

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    11 апреля 2025, 04:23 • Новости дня
    В Госдуме предложили обучать участников СВО строительным профессиям

    Депутаты предложили создать программу для обучения участников СВО в строительной сфере

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Госдумы обратились к министру строительства и ЖКХ с предложением разработать федеральную программу обучения участников СВО в строительной сфере, чтобы решить проблему дефицита кадров.

    Как сообщает ТАСС, депутаты-единороссы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину создать федеральную программу для обучения участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) в строительстве.

    Данное предложение связано с значительной потребностью в переобучении участников СВО, получении ими дополнительного образования и дальнейшем трудоустройстве.

    В письме, направленном министру, авторы указывают на дефицит кадров в отрасли, который составляет около 200 тыс. человек и может увеличиться до 400 тыс. к 2030 году. «Считаем, что наше предложение поможет не только решить проблему с кадрами, но и поддержать участников СВО в их интеграции в общественную и политическую жизнь страны», – говорится в документе.

    По мнению депутатов, данная инициатива также будет способствовать выполнению поручений президента РФ и развитию экономического потенциала России. Программа, считают они, поможет участникам СВО стать частью экономической жизни и получить необходимые навыки для карьеры в одной из ключевых отраслей экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» и Корпорация МСП заключили соглашение о совместной работе над развитием малого и среднего бизнеса, включая проект «СВОй бизнес» для обучения ветеранов СВО в Рязанской области.

    Герой России и участник программы «Время героев» Антон Старостин назначен заместителем председателя государственного комитета молодежной политики Республики Крым.

    Кавалер орденов Мужества и участник программы «Время героев» Артем Николаев назначен заместителем председателя правительства Пензенской области и будет заниматься вопросами молодежной политики и поддержки участников СВО.


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    11 апреля 2025, 03:40 • Новости дня
    ВСУ разрушили более 80 учреждений культуры в Курском приграничье

    В Курской области от атак ВСУ пострадали свыше 80 объектов культурного наследия

    Tекст: Денис Тельманов

    Более восьмидесяти учреждений культуры в приграничных районах Курской области были уничтожены в результате недавних атак со стороны Вооруженных сил Украины, хотя точное количество разрушенных объектов пока не установлено.

    Как сообщает ТАСС, в результате атак Вооруженных сил Украины на приграничные районы Курской области были разрушены более 80 учреждений культуры. Всего в приграничье находится 340 таких объектов, и точное количество повреждений станет известно после окончания освобождения региона.

    Часть работников культуры в пострадавших районах продолжает работать удаленно. Сотрудники Домов культуры и культурно-досуговых центров организуют различные мероприятия в социальных сетях, включая литературные конкурсы, фотоконкурсы и патриотические акции. Некоторые работники, которые были вынуждены покинуть свои дома, продолжают свою деятельность в областных учреждениях в Курске, таких как областной Дом народного творчества, краеведческий музей и библиотеки.

    Детские школы искусств в регионе перешли на смешанный формат работы. Индивидуальные занятия с преподавателями проходят в очном формате, тогда как групповые занятия проводятся дистанционно. Все школы искусств теперь связаны с городскими учреждениями, обеспечивая доступ к музыкальным инструментам и оборудованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в эфире Первого канала, что зверства Вооруженных сил Украины в Курской области схожи с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны.

    Военнослужащие ВСУ в первые дни оккупации села Гуева предлагали местным жителям получить украинские паспорта, но никто из жителей не согласился, как рассказала жительница села Валентина Лозовская. Российские войска провели ракетный удар по пунктам управления БПЛА и боевикам ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив все выявленные цели.

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    11 апреля 2025, 13:15 • Новости дня
    The Times назвала решающей роль британских военачальников на Украине

    The Times раскрыла уровень вовлеченности ВС Британии в украинский конфликт

    Tекст: Ирма Каплан

    Британские военные участвуют в обучении украинских военных и активно поставляют Украине вооружения, что усилило участие страны в конфликте, подчеркивает The Times.

    Участие Великобритании в украинском конфликте и провальном весеннем контрнаступлении ВСУ 2023 года по большей части оставались в тайне, однако масштабы вовлеченности британских военных несоизмеримо велики, пишет The Times.

    По данным газеты, британские специалисты отправились на Украину обучать ВСУ управлению поставляемыми Лондоном противотанковыми комплексами еще в феврале 2022 года. В мае 2023 года военных специалистов королевства тайно переправили на Украину для оснащения самолетов ВСУ ракетами Storm Shadow и обучения ими управлять.

    Кроме того, никто не сравнится с британцами по частоте поездок в Киев, в том числе неофициальных, объему помощи в разработке планов боевых действий и сборе важной развединформации, считает газета.

    «В начале лета 2023 года, когда украинская армия начала свое «весеннее наступление», кодовое название для одного решающего броска было не в честь украинского деятеля или места, а в честь британского политического деятеля», – указывает издание.

    Им стал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По словам одного из украинских военных источников, за поддержку Украины Уоллеса прозвали «человеком, который спас Киев», а военную операцию назвали в его честь «Ось Уоллеса».

    «Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем остальные страны – члены НАТО», – отмечал в беседе с ТАСС посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

    Он отмечал, что запуски дальнобойных ракет Storm Shadow требуют участия специалистов, которыми могут быть только британцы. Техника сложная, поэтому невозможно себе представить, что ею могут оперировать украинские военные, подчеркивал российский посол.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Германия объявили о выделении 450 млн фунтов для поставки дронов и вооружения Украине, чтобы усилить ее позиции в условиях затянувшихся переговоров о прекращении огня с Россией.

    При этом шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

    В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.

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    11 апреля 2025, 13:19 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины

    Tекст: Мария Иванова

    С 5 по 11 апреля ВС России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотниками, в результате чего были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктура военных аэродромов.

    Кроме того, удары наносились по цехам сборки, местам хранения ударных беспилотников, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю средствами ПВО были сбиты 27 управляемых авиабомб JDAM и 19 снарядов РСЗО HIMARS, а также 1,2 тыс. беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 50 974 беспилотника, 601 ЗРК, 22 796 танков и других бронемашин, 1534 боевые машины РСЗО, 23 471 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 965 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили объекты военного аэродрома ВСУ. Днем ранее ВС России поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет ВСУ, а до этого они поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

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    11 апреля 2025, 13:08 • Новости дня
    Солдат ВСУ осужден за препятствование эвакуации людей из Суджи

    Солдат ВСУ осужден на 15 лет за минирование дорог и запугивание людей в Судже

    Tекст: Вера Басилая

    Украинского солдата Петра Еремею суд приговорил к 15 годам лишения свободы за террористический акт в Судже Курской области, где он минировал дороги и препятствовал эвакуации, сообщили в военных следственных органах СК.

    Согласно информации из официального Telegram-канал военных следственных органов СК, суд вынес приговор украинскому солдату Петру Еремее, обвиняемому в препятствовании эвакуации мирных граждан из города Суджи Курской области. Еремея, служившего в 252-м батальоне территориальной обороны вооруженных формирований Украины, приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима.

    Еремее было предъявлено обвинение в совершении террористического акта на территории Курской области. Следствие установило, что в августе прошлого года он, вместе с другими подразделениями вооруженных формирований Украины, вторгся на территорию России. Находясь в Судже, он «с целью дестабилизации деятельности органов власти минировал дороги и препятствовал эвакуации гражданского населения». Также сообщается, что Еремея занимал частные домовладения и запугивал мирных жителей, используя при этом оружие.

    В ходе боевых действий Еремея был задержан военнослужащими Вооруженных сил РФ.

    В Следственном комитете России сообщили о вынесении приговора украинским военнослужащим за совершение террористических актов в Курской области.

    Ранее осудили трех украинских военнослужащих за захват курских сел Погребки и Малая Локня.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сравнил зверства ВСУ с действиями фашистов во время Великой Отечественной войны.

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