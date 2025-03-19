Священник, прошедший трубу под Суджей: На фронте нашу победу замедляет мат

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале «На войне» опубликована видеозапись, на которой отец Алексей рассказывает, как во время операции «Поток» под Суджей прошел вместе с штурмовиками по трубе.

Священник описал свои переживания, отметив: «Когда были в трубе, я такую похожую благодать испытывал в Троице-Сергиевой лавре… Господь там присутствовал…».

Также он священник отметил, что победу ВС России замедляет мат, однако добавил, что «русский человек сам должен дойти» до состояния, чтобы его не использовать.

Участие священника в этой миссии стало важной поддержкой для бойцов, которые оценили его присутствие и вдохновляющие слова.

Священник также выразил гордость за возможность быть рядом с военными и поддерживать их в трудные моменты. Он отметил важность духовной поддержки, особенно в сложных ситуациях, когда бойцам приходится проявлять мужество и выдержку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.