Путин поддержал становление Африки одним из центров многополярного мира

Tекст: Антон Антонов

«Россия всемерно поддерживает становление Африки в качестве одного из ключевых центров в новой системе многополярного мироустройства», – сказал Путин в ходе переговоров с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Президент отметил, что участники саммита уделят особое внимание наращиванию торгово-экономической кооперации с африканскими странами, обеспечению продовольственной и энергетической безопасности и развитию здравоохранения, передает РИА «Новости».

По итогам форума стороны утвердят итоговую декларацию и новый план действий партнерства Россия – Африка на 2027–2029 годы.

Путин также подчеркнул возможность продолжить обсуждение задач укрепления российско-эфиопских связей и актуальных международных и региональных проблем, отметив, что по некоторым вопросам стороны уже начали обмениваться мнениями с глазу на глаз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на торжественном приеме в Кремле сравнил отношения Москвы со странами Африки с глубокими корнями дерева.

В Москве проходит третий саммит «Россия – Африка». Путин на полях саммита Россия – Африка встретился с премьер-министром Эфиопии.