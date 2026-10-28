Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси в Москве
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка, проходящего в Москве.
Лидеры двух государств встретились в Кремле, передает РИА «Новости». В ходе переговоров Путин выразил ас-Сиси признательность за решение посетить Москву для участия в саммите Россия – Африка.
Предыдущая встреча президентов состоялась в прошлом месяце на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Тогда обсуждались вопросы международной повестки и двустороннее сотрудничество, в том числе строительство в Египте АЭС «Эль-Дабаа» с участием российской госкорпорации Росатом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.
В прошлом месяце египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Путину за российское участие в возведении атомной электростанции «Эд-Дабаа».
Тогда же Путин пригласил ас-Сиси принять участие в саммите Россия – Африка.