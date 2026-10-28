Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Лидеры двух государств встретились в Кремле, передает РИА «Новости». В ходе переговоров Путин выразил ас-Сиси признательность за решение посетить Москву для участия в саммите Россия – Африка.

Предыдущая встреча президентов состоялась в прошлом месяце на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Тогда обсуждались вопросы международной повестки и двустороннее сотрудничество, в том числе строительство в Египте АЭС «Эль-Дабаа» с участием российской госкорпорации Росатом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

В прошлом месяце египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Путину за российское участие в возведении атомной электростанции «Эд-Дабаа».

Тогда же Путин пригласил ас-Сиси принять участие в саммите Россия – Африка.