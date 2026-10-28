Пропавших в Новосибирской области подростков нашли погибшими

Tекст: Вера Басилая

Заявки на поиск поступили 18 и 20 октября, сообщает новосибирский отряд «ЛизаАлерт». Добровольцы расклеивали ориентировки, обследовали труднодоступные территории и естественные укрытия, а также собирали информацию и проверяли поступавшие свидетельства.

«В ходе поисковых мероприятий 28 октября 2026 года, проходивших совместно с сотрудниками правоохранительных органов, подростков обнаружили погибшими. Отряд выражает соболезнования их родным и близким», – говорится в сообщении организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пропавшую в Ачинске 16-летнюю девочку нашли погибшей.

На прошлой неделе из социально-реабилитационного центра в Самарской области сбежали четверо подростков.

В начале месяца в красноярском селе Чулым пропали и вскоре вернулись домой две девочки