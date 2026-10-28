Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.0 комментариев
Россия предложила Африке три направления сотрудничества в недропользовании
Россия предлагает африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров, заявил глава Минприроды Александр Козлов на саммите «Россия – Африка».
«Если суммировать то, что мы предлагаем африканским партнерам, то получится три направления. Первое: геохимическое и геофизическое картирование», – сказал Козлов, пояснив, что это позволит создать цифровую базу данных для определения перспективных месторождений.
Вторым направлением, по его словам, станет лабораторный анализ свойств руды для оценки различных полезных ископаемых и выбора способа их добычи и переработки, передает РИА «Новости».
Третье направление включает подготовку и переподготовку геологических кадров в профильных учреждениях России.
Кроме того, министр подчеркнул, что Москва выступает за справедливый подход к освоению ресурсов Африки. По его мнению, выгоду от использования полезных ископаемых должны получать в первую очередь те страны, на территории которых они находятся, а национальный приоритет должен оставаться главным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит Россия – Африка, в котором подтвердили участие 48 африканских стран. В тот же день президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках саммита.
Во вторник в Москву для участия в форуме прибыл премьер-министр Руанды Джастин Нсенгийумва.