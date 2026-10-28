Россия предложила Африке три направления сотрудничества в недропользовании

Tекст: Вера Басилая

«Если суммировать то, что мы предлагаем африканским партнерам, то получится три направления. Первое: геохимическое и геофизическое картирование», – сказал Козлов, пояснив, что это позволит создать цифровую базу данных для определения перспективных месторождений.

Вторым направлением, по его словам, станет лабораторный анализ свойств руды для оценки различных полезных ископаемых и выбора способа их добычи и переработки, передает РИА «Новости».

Третье направление включает подготовку и переподготовку геологических кадров в профильных учреждениях России.

Кроме того, министр подчеркнул, что Москва выступает за справедливый подход к освоению ресурсов Африки. По его мнению, выгоду от использования полезных ископаемых должны получать в первую очередь те страны, на территории которых они находятся, а национальный приоритет должен оставаться главным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит Россия – Африка, в котором подтвердили участие 48 африканских стран. В тот же день президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках саммита.

Во вторник в Москву для участия в форуме прибыл премьер-министр Руанды Джастин Нсенгийумва.