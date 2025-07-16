Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Комитет Госдумы одобрил штрафы за поиск экстремистских материалов в сети
Депутаты поддержали введение административного штрафа до пяти тыс. рублей для граждан, ищущих в интернете заведомо экстремистские материалы, включая использование VPN.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах в транспортно-экспедиционной сфере, передает ТАСС.
Поправки предусматривают дополнение Кодекса об административных правонарушениях статьей 13.53, вводящей ответственность за умышленный поиск и получение доступа к федеральному списку экстремистских материалов через интернет, включая VPN-сервисы.
Инициатива исходит от правительства России. Размер штрафа для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей. Нововведение касается только тех случаев, когда материалы заранее признаны экстремистскими и внесены в официальный перечень.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о приравнивании к экстремистской организации сообществ, признанных судом экстремистскими.
Ранее президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.
В декабре 20214 года Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.