Комитет Госдумы одобрил штрафы за поиск экстремистских материалов в сети

Tекст: Ирма Каплан

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах в транспортно-экспедиционной сфере, передает ТАСС.

Поправки предусматривают дополнение Кодекса об административных правонарушениях статьей 13.53, вводящей ответственность за умышленный поиск и получение доступа к федеральному списку экстремистских материалов через интернет, включая VPN-сервисы.

Инициатива исходит от правительства России. Размер штрафа для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей. Нововведение касается только тех случаев, когда материалы заранее признаны экстремистскими и внесены в официальный перечень.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о приравнивании к экстремистской организации сообществ, признанных судом экстремистскими.

Ранее президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

В декабре 20214 года Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.