  • Новость часаНад Россией за ночь уничтожили 709 беспилотников
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    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

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    4 ноября 2026, 10:15 • Новости дня

    Человек пострадал при атаке беспилотников на Рязань

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские системы ПВО сбили 10 беспилотников над территорией Рязанской области, в самой Рязани пострадал один человек, сообщил губернатор региона Павел Малков.

    «Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты 10 БПЛА», – написал Малков в своем канале в Max.

    В Клепиковском округе поврежден частный дом, в Рыбновском произошло возгорание нежилого помещения. В Рязани пострадал один человек, угрозы его жизни нет, отметил губернатор.

    В настоящее время на местах происшествий работают оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь над Россией нейтрализовали 709 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    На прошлой неделе в Милославском округе Рязанской области два частных дома загорелись в результате атаки украинских беспилотников.

    3 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Мединский возглавил делегацию России на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский останется руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Встреча представителей России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    «Что касается главного переговорщика в этом процессе с российской стороны, напомню вам заявление президента, им остается мой коллега Мединский», – сказал Песков.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Соединенных Штатов на рабочих переговорах между Россией и Украиной в Абу-Даби.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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    4 ноября 2026, 02:23 • Новости дня
    Найденный в тайной тюрьме под Киевом подросток рассказал об избиениях

    Найденный в тюрьме под Киевом подросток рассказал об избиениях

    Tекст: Катерина Туманова

    Подросток, обнаруженный в тайной тюрьме под Киевом, записал видео из больницы и рассказал подробности жестокого избиения неизвестными.

    На опубликованных в TikTok кадрах подросток сообщил, что находится в Киевской областной больнице. У него порезаны пальцы, болит ребро и ему трудно ходить. Прийти к зданию с подвалом его уговорили друзья, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    По словам пострадавшего, он залез на забор вслед за приятелями, после чего в них распылили содержимое огнетушителя и стали кидать камни. Вскоре он снова оказался на заборе, однако из здания вышли несколько человек с лопатами и принялись бросать кирпичи. Парень упал, затем его затащили внутрь здания и начали избивать.

    «Укладывают лицом в пол, начинают допрашивать. Меня так сильно огрели по голове, что я ничего не слышу, ничего не вижу. Потом за волосы берут и об другую стену бросают. А из-за того, что, когда меня бросили, я упал не на живот, они еще начинают бить меня головой об пол», – сказал подросток в видеоролике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СБУ возбудила три уголовных дела против участников протестной акции возле неофициальной тюрьмы под Киевом.

    В понедельник украинские СМИ сообщили об обнаружении избитого подростка в изоляторе Нацгвардии.

    Киев признал существование концлагерей на Украине.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 21:48 • Новости дня
    Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников

    Эксперт Рожин: Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников

    Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников
    @ Chen Binjie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за масштабного оттока населения Одесса и Днепропетровск перестали быть городами-миллионниками, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Противник заявляет, что Одесса и Днепропетровск перестали быть городами-миллионниками, сообщил Рожин в Max. По словам эксперта, согласно украинским данным, численность населения Днепропетровска сократилась до 975 тыс. человек. В Одессе в настоящее время проживает около 907 тыс. человек.

    В то же время Львов, куда перебралась значительная часть жителей из центральных областей Украины, продемонстрировал стремительный рост населения. Сейчас там находится почти 986 тыс. человек.

    Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила о снижении численности населения Украины до 28,5 млн человек к середине 2026 года.

    Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил о ежегодной убыли населения на Украине на 800 тыс. человек.

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    3 ноября 2026, 17:58 • Новости дня
    СБУ возбудила дела против участников протеста у пыточной под Киевом
    СБУ возбудила дела против участников протеста у пыточной под Киевом
    @ Oleksii Chumachenko / SOPA Images/Sipa USA/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Рудницкий сообщил о возбуждении трех уголовных дел против участников протестной акции возле тайной тюрьмы под Киевом.

    Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные дела из-за протестов, прошедших в понедельник около тайной тюрьмы под Киевом, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

    Сотрудники спецслужбы установили личности порядка 100 участников акции. Сейчас правоохранители проводят обыски и решают вопрос о задержании подозреваемых.

    Дела возбуждены по статьям о препятствовании деятельности ВСУ, распространении информации о расположении сил обороны и массовых беспорядках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил об избиении и обстреле протестующих у неофициальной тюрьмы в Киевской области.

    Ранее неизвестные мужчины в штатском напали на митингующих возле здания неофициальной тюрьмы под Киевом.

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    3 ноября 2026, 12:29 • Новости дня
    Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о разрушении трех ТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Масштабные разрушения фиксируются на трех украинских теплоэлектростанциях, принадлежащих холдингу ДТЭК, они полностью прекратили производство электроэнергии.

    Эти три теплоэлектростанции серьезно повреждены, они прекратили генерацию электроэнергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

    В ДТЭК не уточнили, в каких именно регионах находятся поврежденные объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе российских военных по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре Украины.

    ДТЭК заявлял о введении экстренных отключений электроснабжения в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.

    В субботу украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко сообщил о серьезных разрушениях и прекращении работы одной из крупнейших электростанций Днепропетровской области.

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    3 ноября 2026, 12:18 • Новости дня
    Политолог: Пыточные стали обыденностью для концлагеря «Украина»

    Политолог Корнилов: Пыточные есть у каждой силовой структуры на Украине

    Политолог: Пыточные стали обыденностью для концлагеря «Украина»
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Похищение людей, пытки и вымогательства стали системной практикой на Украине. Эти факты широко известны, но реальных мер по пресечению украинское руководство не принимает, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. В понедельник у «пыточной» под Киевом произошли столкновения.

    «Большинство украинских силовых и околосиловых структур располагает собственными пыточными. Такие ямы и тюрьмы есть у СБУ, военных подразделений, а также у ТЦК. Эта практика стала обыденностью для гигантского концлагеря под названием «Украина», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    По его мнению, история с «пыточной» под Киевом не получила бы огласки, если бы не решительность медика: именно она сообщила о происходящем и настояла на госпитализации четырех человек. «Сейчас националисты пытаются представить ситуацию так, будто за событиями минувшего понедельника якобы стоят сотрудники ФСБ и «агенты Кремля». Поэтому судьба этой женщины вызывает серьезную обеспокоенность», – добавил собеседник.

    «Хотелось бы, чтобы у большего числа жителей Украины была такая же твердость, как у этого медика. Возможно, тогда «чуму» удалось бы побороть», – считает Корнилов. Однако, как заметил политолог, факты жестокого обращения, в том числе история юноши, оказавшегося в этой ситуации при неясных обстоятельствах и доведенного пытками до бессознательного состояния, встречают скепсис со стороны ряда украинских деятелей.

    В качестве наглядного примера эксперт привел реплику одного из причастных, сказанную в ответ на замечание о раненых: «Они же дезертиры, лежат – ну и помирают». «Больше всего пугает то, что подобные вещи стали обыденностью и для определенной части общества. Честно говоря, я удивлен, что в Европе до сих пор не осознают, с чем могут столкнуться после окончания боевых действий – те, кто привык к таким методам, поедут туда и продолжат действовать в привычной манере», – отметил Корнилов.

    На этом фоне, полагает собеседник, ключевой задачей для Кирилла Буданова (признан террористом и экстремистом) и киевских властей станет сдерживание резонанса вокруг ситуации под Киевом и недопущение его распространения на Запад. «И в этом смысле от нас зависит, насколько происшествие окажется в фокусе внимания западных стран», – подчеркнул аналитик.

    Он указал, что ни одно зарубежное издание пока не рассказало аудитории о данных событиях на Украине. Рассуждая о том, к чему приведет анонсированное Будановым «разбирательство», спикер предположил, что дело ограничится показательным наказанием отдельных исполнителей. При этом эксперт не исключает, что в рамках этой кампании глава офиса Владимира Зеленского может устранить некоторых своих конкурентов в силовых структурах – в частности, в Нацгвардии.

    «Но нужно понимать, что под контролем Буданова находятся нацистские подразделения с такими же пыточными. По сути, это масштабный преступный бизнес: людей – в том числе имеющих отношение к армии или подозреваемых в дезертирстве, а порой и вовсе не причастных – похищают, удерживают, подвергают пыткам, вымогают у них деньги и имущество. В ряде случаев их убивают, а тела закапывают в лесах в безымянных могилах», – заключил Корнилов.

    В понедельник вечером украинские силовики открыли огонь по протестующим у частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где Нацгвардия удерживала в подвале около 40 мобилизованных и сбежавших из воинских частей военных. До этого несколько сотен протестующих собрались около дома после сообщений местных СМИ о «пыточных камерах».

    По некоторым данным, там располагается неофициальная тюрьма первого корпуса национальной гвардии Украины «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация). В одной из камер обнаружили 14-летнего подростка. Его вывели из дома и отдали сестре. Очевидцы рассказали, что ребенка били лопатой. В Нацгвардии не объяснили, почему молодой человек оказался в здании.

    На место также прибыла машина скорой помощи. Медработник сообщила, что ей прислали ролик, на котором видно, что люди в подвале находятся в критическом состоянии, у многих травмы, свидетельствующие о пытках. Однако вооруженные люди не пустили медиков внутрь. У дома начались потасовки. Когда возмущенные местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ.

    На месте акции также были неизвестные мужчины в штатском, которые нападали на протестующих. Один из них ударил ногой в живот журналиста. После потасовок, стрельбы и широкой огласки происходящего в СМИ медикам разрешили забрать четырех человек со следами побоев, один из них находится в тяжелом состоянии.

    «В реальности пострадавших было порядка 45. Их тайком пытались вывести по одному через задний выход «пыточной». Наши друзья, присутствовавшие на месте, отчетливо видели следы побоев на удерживаемых», – приводит ТАСС слова источника в пророссийском подполье.

    По его словам, «местные силовики знали и прикрывали националистов». «Это не единственное место пыток. Скорее, впервые оно приковало столько взглядов благодаря неравнодушным жителям. Это в том числе подтверждает усталость наших сограждан от произвола властей», – добавили в подполье.

    Позже командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что четверо мужчин с травмами являются сбежавшими военными. Он назвал дом «временным пунктом дислокации» и признал, что на его территории также держат мобилизованных. Силовики согласились отпустить в больницу всех мужчин для проверки здоровья.

    Во время конфликта к зданию подъехал руководитель офиса президента Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Буданов признал, что на Украине «таких зданий много». Он добавил, что с вопросом о том, почему все эти здания существуют, власти будут «подробно разбираться с завтрашнего дня». В свою очередь военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что по ситуации в Петропавловской Борщаговке назначена проверка. При этом командир «Азова» Денис Прокопенко обвинил участников акции в саботаже и «создании выгодной для России картинки».

    Смотрите кадры попыток штурма дома, в котором удерживали десятки мужчин, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    3 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперт: Пыточная «Азова» подтверждает необходимость денацификации Украины

    Эксперт Григорьев: Денацификация Украины остро нужна простым украинцам

    Эксперт: Пыточная «Азова» подтверждает необходимость денацификации Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Пытки являются неотъемлемой частью киевского режима с 2014 года. Произошедшее в пыточной под Киевом подтверждает: денацификация Украины абсолютно необходима. Она важна и русскому народу, и украинским гражданам, страдающим от беспредела, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП России Максим Григорьев.

    «Пыточная под Киевом – это только небольшая верхушка айсберга. Аналогичные места для пыток – камеры, ямы, подвалы и даже квартиры – находятся по всей Украине. Эта практика является неотъемлемой частью киевского режима с 2014 года», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты России.

    Он отметил, что ранее в ООН были представлены два доклада о пытках, издевательствах и избиениях украинских граждан. Кроме того, Международный трибунал с самого начала СВО занимается фиксацией преступлений подобного характера. «Опрошено более полутора тысяч человек. У нас есть фамилия, имя и отчество каждого из них – и каждый подробно рассказал, как его пытали», – уточнил Григорьев.

    Как указал спикер, украинские власти готовы истязать всех, кто им не нравится. Причины могут быть разными: политические мотивы, особенности поведения отдельных людей, борьба внутри власти, а также вымогательство средств и насилие. «Это происходит по всей Украине точно так же, как во времена гитлеровского режима в фашистской Германии», – провел аналогию член ОП.

    «Нынешние украинские власти просто не могут существовать без репрессивной составляющей – в том числе в виде разнообразных подразделений, включая неонацистские», – подчеркнул эксперт.

    По его мнению, события минувшего дня свидетельствуют, что Кирилл Буданов (признан террористом и экстремистом) – как военный преступник и участник незаконного киевского режима – ведет собственную игру, которая направлена против Владимира Зеленского и части неонацистского подразделения «Азов» (запрещенная террористическая организация). Именно с этим, по словам эксперта, связан приезд Буданова к дому, где удерживали людей.

    Говоря о том, каким будет развитие конфликта Буданова с «Азовом», собеседник отметил, что все причастные к пыткам с 2014 года так и не понесли никакой ответственности. «Все это однозначно подтверждает: денацификация Украины абсолютно необходима. Она важна прежде всего русскому народу и населению Российской Федерации», – считает собеседник.

    «Но не менее остро она нужна простым украинским гражданам, которые страдают от происходящего беспредела. Денацификация необходима всем. За исключением, пожалуй, бенефициаров: тех, кто является его частью и зарабатывает на этом деньги», – заключил Григорьев.

    В понедельник вечером украинские силовики открыли огонь по протестующим у частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где Нацгвардия удерживала в подвале около 40 мобилизованных и сбежавших из воинских частей военных. До этого несколько сотен протестующих собрались около дома после сообщений местных СМИ о «пыточных камерах».

    По некоторым данным, там располагается неофициальная тюрьма первого корпуса национальной гвардии Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). В одной из камер обнаружили 14-летнего подростка. Его вывели из дома и отдали сестре. Очевидцы рассказали, что ребенка били лопатой. В Нацгвардии не объяснили, почему молодой человек оказался в здании.

    На место также прибыла машина скорой помощи. Медработник сообщил, что ей прислали ролик, на котором видно, что люди в подвале находятся в критическом состоянии, у многих травмы, свидетельствующие о пытках. Однако вооруженные люди не пустили медиков внутрь. У дома начались потасовки. Когда возмущенные местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ.

    На месте акции также были неизвестные мужчины в штатском, которые нападали на протестующих. Один из них ударил ногой в живот журналиста. После потасовок, стрельбы и широкой огласки происходящего в СМИ медикам разрешили забрать четырех человек со следами побоев, один из них находится в тяжелом состоянии.

    «В реальности пострадавших было порядка 45. Их тайком пытались вывести по одному через задний выход «пыточной». Наши друзья, присутствовавшие на месте, отчетливо видели следы побоев на удерживаемых», – приводит ТАСС слова источника в пророссийском подполье.

    По его словам, «местные силовики знали и прикрывали националистов». «Это не единственное место пыток. Скорее, впервые оно приковало столько взглядов благодаря неравнодушным жителям. Это в том числе подтверждает усталость наших сограждан от произвола властей», – добавили в подполье.

    Позже командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что четверо мужчин с травмами являются сбежавшими военными. Он назвал дом «временным пунктом дислокации» и признал, что на его территории также держат мобилизованных. Силовики согласились отпустить в больницу всех мужчин для проверки здоровья.

    Во время конфликта к зданию подъехал руководитель офиса президента Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Буданов признал, что на Украине «таких зданий много». Он добавил, что с вопросом о том, почему все эти здания существуют, власти будут «подробно разбираться с завтрашнего дня». В свою очередь военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что по ситуации в Петропавловской Борщаговке назначена проверка. При этом командир «Азова» Денис Прокопенко обвинил участников акции в саботаже и «создании выгодной для России картинки».

    Смотрите кадры попыток штурма дома, в котором удерживали десятки мужчин, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (5)
    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    3 ноября 2026, 15:49 • Новости дня
    Гатилов потребовал от ООН осудить пыточные ВСУ под Киевом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правозащитники ООН должны публично осудить происходящее на Украине беззаконие после обнаружения пыточных ВСУ под Киевом, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Гатилов напомнил, что в соответствии с нормами международного права запрет пыток носит абсолютный характер, передает РИА «Новости». «Где же должная реакция Верховного комиссара ООН по правам человека (Фолькера Тюрка) и гневные обвинения профильных спецпроцедур СПЧ, регулярно, на скорую руку штампующих антироссийские пасквили? Почему сейчас они закрывают глаза на вопиющие бесчеловечные преступления Киева? Требую от ооновских чиновников и экспертов, рядящихся в тогу защитников справедливости, публичного осуждения происходящего на Украине беззакония», – заявил дипломат.

    В понедельник украинские СМИ сообщили, что вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области. Глава нацгвардии Александр Пивненко заявил, что в подвале держали военнослужащих, в том числе тех, кто самовольно оставил часть. Покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук сообщил, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник политолог Владимир Корнилов назвал похищение людей, пытки и вымогательства системной практикой на Украине.

    В понедельник командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко признал нахождение мобилизованных в подвале дома.

    Летом на Украине раскрыли преступную группу избивавших и насильно удерживавших мужчин призывного возраста военнослужащих.

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    3 ноября 2026, 14:58 • Новости дня
    Политолог предсказала новые конфликты из-за пыточных на Украине

    Политолог Шеслер: На Украине каждый житель в любую минуту может оказаться в руках мучителей

    Политолог предсказала новые конфликты из-за пыточных на Украине
    @ t.me/ASupersharij

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина окончательно превратилась в репрессивное государство. Власти страны на практике возводят в норму расправу над несогласными. Именно поэтому ведется СВО, именно поэтому Украина должна быть денацифицирована, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. В понедельник у «пыточной» под Киевом произошли столкновения.

    «Для большинства украинских обывателей события в Петропавловской Борщаговке стали настоящим шоком», – отметила политолог Лариса Шеслер. По ее словам, до этого многие не хотели признавать, что Украина – не только государство, действия которого причиняют страдания жителям Донбасса, Новороссии и Крыма, но и страна, угнетающая собственных граждан.

    Теперь они были вынуждены открыть глаза и признать, что по всей Украине распространена сеть пыточных, где людей удерживают без суда, следствия и какой-либо правовой защиты. Как указала собеседница, больше всего украинцев поражает то, что подобные события происходят именно в Киеве – столице, жители которой считают себя борцами за права и демократию.

    «На самом деле каждый гражданин – всего лишь раб, который в любую минуту может оказаться в руках мучителей», – уточнила Шеслер. Она назвала характерным то, что скандал с тайной тюрьмой сопровождается межэлитными разборками.

    «Кирилл Буданов (признан террористом и экстремистом) неслучайно заявляет о недопустимости подобных явлений. Идет борьба между элитными группами: ГУР и СБУ, армией и НАБУ. Каждая сторона стремится извлечь из ситуации собственную выгоду», – считает эксперт.

    Причем противостояние внутри украинских элит носит крайне ожесточенный характер, ведь речь не просто о деньгах, а о миллиардах, поступающих на Украину с Запада. «В ход идут взаимные обвинения в коррупции, а теперь и в бессудных задержаниях, незаконных удержаниях и пытках людей», – добавила политолог. По ее прогнозам, конфликт Буданова с «Азовом» (запрещенная в России террористическая организация) постараются замять – его будут всячески сглаживать и не выносить на публику.

    «Открытая конфронтация крайне невыгодна Владимиру Зеленскому. Ему важно представать перед мировой общественностью способным консолидировать «патриотические» круги. А ситуация, при которой отъявленные «патриоты» враждуют и фактически противостоят друг другу, подрывает такой образ «объединяющей фигуры». Поэтому он будет прилагать все усилия, чтобы сгладить разногласия и не допустить широкой огласки», – детализировала спикер.

    Тем не менее подобные конфликты будут периодически вспыхивать вновь, потому что пыточных на Украине множество. «Практически каждое подразделение, аналогичное «Скале» или «Азову», и отделения военкомата располагают собственными местами незаконного удержания людей. И власти не станут выявлять, закрывать или ликвидировать все», – рассуждает Шеслер.

    «В результате ситуация с соблюдением прав человека на Украине будет лишь усугубляться. При этом в Киеве будут замалчивать подобные ситуации, чтобы они не привлекали пристального внимания западных партнеров», – добавила политолог. На этом фоне она подчеркнула важность проведения денацификации.

    «Украина стала поистине репрессивным государством. Страна на практике возводит в норму расправу над несогласными. Именно поэтому ведется СВО, именно поэтому Украина должна быть денацифицирована. Важно полностью исключить возможность возрождения на украинской территории идеологии нацизма и фашизма», – заключила Шеслер.

    В понедельник вечером украинские силовики открыли огонь по протестующим у частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где Нацгвардия удерживала в подвале около 40 мобилизованных и сбежавших из воинских частей военных. До этого несколько сотен протестующих собрались около дома после сообщений местных СМИ о «пыточных камерах».

    По некоторым данным, там располагается неофициальная тюрьма первого корпуса национальной гвардии Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). В одной из камер обнаружили 14-летнего подростка. Его вывели из дома и отдали сестре. Очевидцы рассказали, что ребенка били лопатой. В Нацгвардии не объяснили, почему молодой человек оказался в здании.

    На место также прибыла машина скорой помощи. Медработник сообщил, что ей прислали ролик, на котором видно, что люди в подвале находятся в критическом состоянии, у многих травмы, свидетельствующие о пытках. Однако вооруженные люди не пустили медиков внутрь. У дома начались потасовки. Когда возмущенные местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ.

    На месте акции также были неизвестные мужчины в штатском, которые нападали на протестующих. Один из них ударил ногой в живот журналиста. После потасовок, стрельбы и широкой огласки происходящего в СМИ медикам разрешили забрать четырех человек со следами побоев, один из них находится в тяжелом состоянии.

    «В реальности пострадавших было порядка 45. Их тайком пытались вывести по одному через задний выход «пыточной». Наши друзья, присутствовавшие на месте, отчетливо видели следы побоев на удерживаемых», – приводит ТАСС слова источника в пророссийском подполье.

    По его словам, «местные силовики знали и прикрывали националистов». «Это не единственное место пыток. Скорее, впервые оно приковало столько взглядов благодаря неравнодушным жителям. Это в том числе подтверждает усталость наших сограждан от произвола властей», – добавили в подполье.

    Позже командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что четверо мужчин с травмами являются сбежавшими военными. Он назвал дом «временным пунктом дислокации» и признал, что на его территории также держат мобилизованных. Силовики согласились отпустить в больницу всех мужчин для проверки здоровья.

    Во время конфликта к зданию подъехал руководитель офиса президента Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Буданов признал, что на Украине «таких зданий много». Он добавил, что с вопросом о том, почему все эти здания существуют, власти будут «подробно разбираться с завтрашнего дня». В свою очередь военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что по ситуации в Петропавловской Борщаговке назначена проверка. При этом командир «Азова» Денис Прокопенко обвинил участников акции в саботаже и «создании выгодной для России картинки».

    Смотрите кадры попыток штурма дома, в котором удерживали десятки мужчин, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    3 ноября 2026, 13:20 • Новости дня
    Песков обвинил Европу в сокрытии скандала с пыточной под Киевом

    Песков: Европа оберегает Украину от скандалов с пыточными

    Песков обвинил Европу в сокрытии скандала с пыточной под Киевом
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские структуры делают все возможное, чтобы оградить Украину от скандалов, в том числе связанных с обнаружением пыточной под Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Европейские структуры делают все возможное для того, чтобы своих подопечных оберегать от таких скандалов», – заявил Песков, отвечая на вопрос об отсутствии реакции западных правозащитных организаций на инцидент, передает РИА «Новости».

    В понедельник украинское агентство УНИАН сообщило, что вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области.

    Глава Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что в подвале держали военнослужащих, в том числе тех, кто самовольно оставил часть. Покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук сообщил, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о всемирном резонансе скандала с обнаружением пыточной для дезертиров под Киевом.

    В понедельник командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко назвал подвал с удерживаемыми мужчинами временным пунктом дислокации.

    В августе Песков сообщил об усилиях европейских стран по сокрытию усталости от поддержки Киева.

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    3 ноября 2026, 16:28 • Новости дня
    Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби

    Песков: Участие европейцев в переговорах по Украине невозможно

    Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители европейских стран не смогут принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Участие Европы исключено, поскольку согласован трехсторонний формат, сообщил Песков в интервью ИС «Вести». «Нет, к этим переговорам невозможно, потому что именно речь идет о согласованном трехстороннем формате. То есть Россия, Украина при посредничестве США», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Песков заявил о сохранении полномочий помощника президента Владимира Мединского как руководителя российской делегации на переговорах.

    В пятницу Песков сообщил о возможности включения европейских стран в трехсторонние переговоры на определенной стадии.

    В среду Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    3 ноября 2026, 20:56 • Новости дня
    Движение трамваев и троллейбусов в Киеве остановлено из-за дефицита энергии
    Движение трамваев и троллейбусов в Киеве остановлено из-за дефицита энергии
    @ Bryan Smith/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение трамваев и троллейбусов в Киеве приостановили из-за критической ситуации в энергосистеме Украины, сообщила Киевская городская государственная администрация.

    С вечера вторника часть маршрутов электротранспорта дублируют автобусы. Они заменят около 40 маршрутов, передает ТАСС.

    При этом в администрации признали, что автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроснабжения в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.

    В понедельник коммунальное предприятие «Киевпастранс» сообщило о временной остановке движения всего общественного электротранспорта в Киеве.

    В субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о перебоях с водоснабжением после ударов беспилотников.

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    4 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear

    МИД предупредил о незаконности вывода активов ЦБ из Euroclear

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры станут нарушением международного права.

    «Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует», – заявил Биричевский РИА «Новости».

    По его словам, любые перемещения средств из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права.

    Дипломат подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны.

    Ранее в Службе внешней разведки России сообщили об обсуждении в Евросоюзе предложений по созданию новой структуры для вывода российских активов из бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В ведомстве отметили опасения евробюрократов относительно невозможности бесконечно финансировать киевский режим без конфискации средств.

    В ЕС заморожены более 210 млрд евро активов российского Центробанка. Москва неоднократно называла эти действия незаконными, а глава МИД Сергей Лавров обещал ответные меры в случае конфискации средств Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов. В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

    В августе западные политики разработали план передачи заблокированных российских средств в новую структуру Евросоюза для финансирования нужд Киева.

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    3 ноября 2026, 20:06 • Новости дня
    Сотрудница ЗАЭС погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю

    ЗАЭС: Два человека погибли при ударе украинского дрона по автомобилю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль погибли два человека, среди которых сотрудница Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

    «Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал движущийся гражданский автомобиль. Погибли два человека. Одна из погибших – сотрудница, работающая на Запорожской АЭС», – говорится в сообщении станции в Max.

    В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что это уже третий работник станции, убитый за последние две недели, и 13-й с апреля текущего года. Представители станции назвали атаки на гражданские автомобили и убийства мирных людей целенаправленным терроризмом.

    Коллектив Запорожской АЭС выразил глубокие соболезнования родным и близким обоих погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе украинских войск по зданию центральной районной больницы в поселке Розовка.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила о серьезных трудностях на Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ.

    В сентябре мэр Энергодара Максим Пухов рассказал о гибели мирной жительницы в результате удара украинского дрона.

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