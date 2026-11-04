По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Полицейских на Украине отстранили после обысков по делу о кол-центрах
Полицейских на Украине отстранили после обысков НАБУ по делу о кол-центрах
Руководство национальной полиции Украины отстранило от службы полицейских, у которых прошли обыски национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
«По решению руководства Национальной полиции Украины полицейские, в отношении которых провели соответствующие процессуальные мероприятия, на время служебного расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей», – цитирует ТАСС сообщение украинской полиции.
Ранее украинские СМИ сообщили о проведении порядка 70 обысков по всей Украине по делу о крышевании мошеннических кол-центров. Позднее СБУ сообщила о проведении обысков у ряда ее сотрудников, передают украинские СМИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) организовало обыски у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.
В тот же день в ходе следственных мероприятий чиновник службы безопасности Украины пытался воспрепятствовать обыску и угрожал детективам НАБУ огнестрельным оружием.
В среду НАБУ сообщило о причастности высокопоставленных сотрудников СБУ, полиции и офиса генерального прокурора страны к прикрытию незаконной деятельности мошеннических кол-центров.