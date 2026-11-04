Полицейских на Украине отстранили после обысков по делу о кол-центрах

Полицейских на Украине отстранили после обысков НАБУ по делу о кол-центрах

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По решению руководства Национальной полиции Украины полицейские, в отношении которых провели соответствующие процессуальные мероприятия, на время служебного расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей», – цитирует ТАСС сообщение украинской полиции.

Ранее украинские СМИ сообщили о проведении порядка 70 обысков по всей Украине по делу о крышевании мошеннических кол-центров. Позднее СБУ сообщила о проведении обысков у ряда ее сотрудников, передают украинские СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) организовало обыски у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

В тот же день в ходе следственных мероприятий чиновник службы безопасности Украины пытался воспрепятствовать обыску и угрожал детективам НАБУ огнестрельным оружием.

В среду НАБУ сообщило о причастности высокопоставленных сотрудников СБУ, полиции и офиса генерального прокурора страны к прикрытию незаконной деятельности мошеннических кол-центров.