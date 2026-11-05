Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за забастовки во Франции
Эйфелеву башню в Париже закрыли из-за забастовки по всей Франции
Администрация Эйфелевой башни объявила о закрытии монумента для посетителей в связи с проведением во Франции общенациональной забастовки.
На официальном сайте одного из главных символов Франции опубликовано уведомление о закрытии туристического объекта. Причиной объявлена общенациональная забастовка, пишет ТАСС.
В заявлении подчеркивается, что туристам с электронными билетами рекомендуется проверить свою почту. Администрация Эйфелевой башни также принесла посетителям извинения за доставленные неудобства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Национальная компания железных дорог Франции предупредила о перебоях в расписании пассажирских составов на фоне массовых протестов профсоюзов.
В тот же день учащиеся французских вузов вышли на протестную акцию возле парижского Пантеона вопреки судебному запрету.
Напомним, студенческие акции в Париже привели к перебоям в работе примерно трети высших учебных заведений города.