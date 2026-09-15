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Премьер Франции распорядился заморозить госрасходы для экономии бюджета
BFMTV: Премьер Франции Лекорню распорядился заморозить госрасходы в 2027 году
Глава французского правительства Себастьян Лекорню направил письмо министрам, распорядившись не увеличивать бюджетные расходы в 2027 году, за исключением оборонной сферы, для сокращения дефицита бюджета, сообщил телеканал BFMTV.
Лекорню распорядился заморозить государственные расходы на 2027 год. Исключение составит лишь финансирование оборонного сектора, сообщает телеканал BFMTV. «Лекорню просит, чтобы расходы государства, за исключением сферы обороны, остались в 2027 году на уровне 2026 года», – сказано в сообщении телеканала.
Отмечается, что заморозка затронет исключительно траты центрального аппарата, не касаясь местных администраций и социального обеспечения.
В своем обращении премьер-министр указал на сложную экономическую ситуацию во Франции. Учитывая уровень инфляции, сохранение расходов на прежней отметке фактически приведет к их снижению. Ранее министр финансов Ролан Лескюр подтвердил, что власти не смогут достичь цели по снижению дефицита бюджета ниже 5% в 2026 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года премьер-министр Себастьян Лекорню утвердил бюджет страны без одобрения парламента.
Летом президент Эммануэль Макрон заявил о досрочном достижении целевого уровня финансирования армии. На прошлой неделе Министерство экономики и финансов Франции снизило прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,5%.