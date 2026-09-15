Премьер Франции распорядился заморозить госрасходы для экономии бюджета

BFMTV: Премьер Франции Лекорню распорядился заморозить госрасходы в 2027 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Лекорню распорядился заморозить государственные расходы на 2027 год. Исключение составит лишь финансирование оборонного сектора, сообщает телеканал BFMTV. «Лекорню просит, чтобы расходы государства, за исключением сферы обороны, остались в 2027 году на уровне 2026 года», – сказано в сообщении телеканала.

Отмечается, что заморозка затронет исключительно траты центрального аппарата, не касаясь местных администраций и социального обеспечения.

В своем обращении премьер-министр указал на сложную экономическую ситуацию во Франции. Учитывая уровень инфляции, сохранение расходов на прежней отметке фактически приведет к их снижению. Ранее министр финансов Ролан Лескюр подтвердил, что власти не смогут достичь цели по снижению дефицита бюджета ниже 5% в 2026 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года премьер-министр Себастьян Лекорню утвердил бюджет страны без одобрения парламента.

Летом президент Эммануэль Макрон заявил о досрочном достижении целевого уровня финансирования армии. На прошлой неделе Министерство экономики и финансов Франции снизило прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,5%.