Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.12 комментариев
Банк России ввел лимиты на ипотеку ИЖС и кредиты под залог
Банк России вводит количественные макропруденциальные лимиты на выдачу ипотечных кредитов в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также на нецелевые потребительские кредиты под залог недвижимости, начиная с четвертого квартала 2025 года, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
В сообщении уточняется: «Банк России впервые установил МПЛ (макропруденциальные лимиты) по ипотечным кредитам в сегменте ИЖС и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости на четвертый квартал 2025 года». По данным ЦБ, во втором квартале 2025 года доля кредитов с показателем долговой нагрузки выше 80% в секторе ИЖС достигла 30%, еще 28% кредитов были выданы с долговой нагрузкой от 50% до 80%. В сегменте потребительских кредитов под залог недвижимости эти показатели составили 46% и 28% соответственно, передает ТАСС.
На четвертый квартал 2024 года Центробанк сохраняет действующие лимиты на выдачу ипотечных кредитов на покупку строящегося и готового жилья в многоквартирных домах. Кроме того, с 1 сентября регулятор снижает макропруденциальные надбавки по кредитам на приобретение строящегося жилья. Эти шаги призваны обеспечить стабильность финансовой системы и ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки среди заемщиков.
Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом отметил, что банки не должны осложнять получение ипотеки для граждан, вводя дополнительные, малоизвестные клиентам расходы.