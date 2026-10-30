Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Россия и Африка начали прорабатывать новые логистические маршруты
Никитин: Россия и страны Африки прорабатывают новые логистические маршруты
Россия и страны Африки ведут активную работу над созданием новых логистических маршрутов, включая международный транспортный коридор Россия – Западная Африка через порт Ломе в Того, сообщил вице-премьер Андрей Никитин.
«Активно прорабатываются новые маршруты. В том числе серьезно продвинулись по проекту нового международного транспортного коридора Россия – Западная Африка через порт Ломе в Того, в страны Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер) и другие государства субрегиона», – цитирует Никитина РИА «Новости».
Ранее в Минтрансе сообщили, что Россия и Того изучают новые возможности для российских компаний в порту Ломе, в том числе планируют заключить соглашение о сотрудничестве в сфере морского транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита в Москве заявил о хорошей динамике торговли России и стран Африки.
В тот же день итоговая декларация третьего саммита «Россия – Африка» включила более 100 пунктов о расширении взаимодействия.
В среду политолог Алексей Малинин назвал участие 48 африканских государств в саммите свидетельством несостоятельности разговоров об изоляции России.