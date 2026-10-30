Россия и Африка начали прорабатывать новые логистические маршруты

Никитин: Россия и страны Африки прорабатывают новые логистические маршруты

Tекст: Валерия Городецкая

«Активно прорабатываются новые маршруты. В том числе серьезно продвинулись по проекту нового международного транспортного коридора Россия – Западная Африка через порт Ломе в Того, в страны Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер) и другие государства субрегиона», – цитирует Никитина РИА «Новости».

Ранее в Минтрансе сообщили, что Россия и Того изучают новые возможности для российских компаний в порту Ломе, в том числе планируют заключить соглашение о сотрудничестве в сфере морского транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита в Москве заявил о хорошей динамике торговли России и стран Африки.

В тот же день итоговая декларация третьего саммита «Россия – Африка» включила более 100 пунктов о расширении взаимодействия.

В среду политолог Алексей Малинин назвал участие 48 африканских государств в саммите свидетельством несостоятельности разговоров об изоляции России.