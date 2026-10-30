Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Глава МИД ФРГ не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину
Глава МИД ФРГ Вадефуль не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не стал отвечать на вопрос, планируется ли телефонный разговор канцлера Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным.
Немецкий министр ответил молчанием на вопрос корреспондента агентства о возможности телефонных переговоров лидеров России и Германии, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Владимира Путина ответить на телефонный звонок канцлера Германии Фридриха Мерца.
Во вторник президент России провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе.
В середине месяца бывший канцлер Германии Герхард Шредер опроверг получение предложений от немецкого правительства стать переговорщиком с Россией.