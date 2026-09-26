Лавров: Вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел обозначил принципиальную позицию Москвы в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи, передает ТАСС. Реформа организации не должна предусматривать расширение за счет западных государств.

«Тем более Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма», – обратил внимание глава российской дипломатии.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает увеличение представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его словам, Москва выступает за предоставление постоянных мест Бразилии и Индии при обязательном учете интересов Африканского континента.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН статус «враждебного государства» для Токио и Берлина.

Ранее Германия не получила место непостоянного члена Совета Безопасности на 2027–2028 годы.

При этом глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования стран Африки об увеличении своего присутствия в организации.