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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    82 комментария
    26 сентября 2026, 20:19 • Новости дня

    Лавров: Вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров выступил категорически против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    Министр иностранных дел обозначил принципиальную позицию Москвы в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи, передает ТАСС. Реформа организации не должна предусматривать расширение за счет западных государств.

    «Тем более Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма», – обратил внимание глава российской дипломатии.

    Он подчеркнул, что Россия поддерживает увеличение представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его словам, Москва выступает за предоставление постоянных мест Бразилии и Индии при обязательном учете интересов Африканского континента.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН статус «враждебного государства» для Токио и Берлина.

    Ранее Германия не получила место непостоянного члена Совета Безопасности на 2027–2028 годы.

    При этом глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования стран Африки об увеличении своего присутствия в организации.

    26 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Захарова: Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    «Западная демократия прекрасного сада», – отметила Захарова.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вандефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

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    26 сентября 2026, 20:22 • Новости дня
    Немецкие делегаты опустили глаза при жестких заявлениях Лаврова в ООН

    Лавров в ООН обвинил Германию в поддержке нацистского режима Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН раскритиковал страны Европы, включая Германию, за потворство киевскому режиму.

    Делегация Германии присутствовала на выступлении Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. Министр обратил внимание на то, что европейские лидеры потворствуют киевскому режиму, чествующему гитлеровских коллаборационистов, передает РИА «Новости».

    «Предавая забвению ответственность нацистской Германии за геноцид советского народа и не стесняясь роли ФРГ как основного спонсора нацистского режима в Киеве, канцлер Мерц заявляет о необходимости вновь превратить Германию в главную военную силу. Понимают ли в Берлине, что означает это «вновь»? Понимают ли, к чему это может привести? Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили?» – заявил глава МИД с трибуны.

    В этот момент немецкие делегаты опустили глаза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

    Министр иностранных дел предупредил об угрозе основам ООН из-за игнорирования западными странами расцвета украинского нацизма.

    Лавров заявил, что вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    26 сентября 2026, 17:37 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

    Лавров на полях ГА ООН встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран состоялась во время мероприятий международной организации, передает ТАСС.

    Диалог дипломатов стал первым прямым контактом представителей государств на таком уровне за последние четыре с половиной года.

    Немецкий министр Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    В предыдущий раз Сергей Лавров встречался с руководителем внешнеполитического ведомства Германии 18 января 2022 года. Тогда эту должность занимала Анналена Бербок.

    Прошлые очные переговоры Сергея Лаврова с руководителем министерства иностранных дел ФРГ состоялись 18 января 2022 года. На тот момент должность министра занимала Анналена Бербок.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вадефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20

    Вадефуль анонсировал ужесточение контроля при въезде для россиян.

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    25 сентября 2026, 23:40 • Новости дня
    Небензя: ООН проигнорировала запросы России о списках погибших в Буче

    Небензя обвинил ООН в отказе предоставить списки жертв в Буче

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что секретариат организации проигнорировал требования Москвы предоставить списки предполагаемых жертв в Буче.

    «Не слышат, это давняя история. Генеральный секретарь в полном отказе по этому вопросу. Министр написал ему не десятки, но достаточное количество писем с требованием предоставить имена и фамилии людей, которые якобы были жертвами якобы российских зверств, как они говорят, в Буче», – заявил дипломат «Вестям».

    По словам Небензи, российская сторона получала исключительно отписки.

    «Последнее письмо содержало 12 конкретных вопросов, на которые министр просил ответить, мы так и не получили ясного ответа, это была очередная отписка», – подчеркнул он.

    В апреле 2022 года Киев представил материалы из Бучи, которые Минобороны России назвало очередной украинской провокацией, так как за время контроля над городом ни один местный житель не пострадал от действий российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Посол Мирошник назвал тяжелой встречу Лаврова с уходящим генсеком ООН.

    Ранее российский министр указал на противоречия в заявлениях генсека об этом инциденте.

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    26 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока»

    Дмитриев заявил о возможном возобновлении работы газопровода «Северный поток»

    Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возможности возобновления работы поврежденного газопровода «Северный поток» при условии сотрудничества с Германией.

    По словам Дмитриева, совместная работа России и Германии может позволить вновь запустить подорванный четыре года назад газопровод, передает ТАСС.

    «Все верно. Вместе мы вновь запустим «Северный поток». АдГ – голос немецкого народа, который борется за энергетический суверенитет Германии, процветание, мир и сотрудничество», – написал он в социальной сети X на английском языке.

    Таким образом чиновник прокомментировал публикацию сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы. Немецкий политик выступил за проведение международного расследования подрыва газопроводов и высказался за их ремонт и запуск.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал организовать международное расследование диверсий на газопроводах.

    Немецкие политики запланировали встречу с Кириллом Дмитриевым в начале 2027 года для обсуждения возобновления энергопоставок.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности запустить уцелевшую нитку «Северного потока – 2».

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    26 сентября 2026, 20:18 • Новости дня
    Захарова: Глава МИД ФРГ прикрыл доклад о провокации в Буче на встрече с Лавровым

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым прикрыл блокнотом доклад о фальсификации событий в Буче.

    Во время переговоров на столе находился доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов под названием «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

    По словам Захаровой, глава МИД ФРГ стыдливо прикрыл материал блокнотом и сделал вид, будто ничего не заметил.

    Она добавила, что данные расследования изобличают циничную фальсификацию Киева и его западных спонсоров, и сравнение с Геббельсом, по-видимому, задело немецкую сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лавров обсудил с Вадефулем ситуацию на Украине и двусторонние отношения.

    В пятницу он потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче.

    В четверг Лавров передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

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    25 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Захарова: Делегация Украины в ООН делает вид, что не понимает русский
    Захарова: Делегация Украины в ООН делает вид, что не понимает русский
    @ Heather Khalifa/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация на заседаниях ООН демонстративно делает вид, что не понимает русский язык, хотя представители Киева владеют им, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что делегация из Киева на заседаниях Организации Объединенных Наций намеренно делает вид, что не владеет русским языком. По ее словам, такое поведение является исключительно демонстративным, передают «Вести».

    «Украинская делегация надевает наушники, как будто бы они не понимают», – отметила Захарова. Она напомнила о выступлениях руководителя МИД России Сергея Лаврова, которые показательно игнорировались оппонентами.

    При этом Владимир Зеленский во время визитов в штаб-квартиру международной организации свободно общается и выступает по-русски. Подобные действия Киева были охарактеризованы как попытка выдать откровенную ложь за правду.

    Замминистра обороны Украины по цифровому развитию Алексей Рева до начала спецоперации активно использовал русский язык в своих социальных сетях. Он исполнял на нем песни.

    Ранее бывший пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский с трудом усваивает большие объемы информации на украинском языке и в неформальной обстановке предпочитает общаться исключительно по-русски.

    Сотрудники украинских спецслужб регулярно используют русскую речь во время служебных операций.

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    26 сентября 2026, 03:13 • Новости дня
    Глава МИД Германии приветствовал приглашение Путина на саммит G20

    Вадефуль приветствовал приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава немецкого МИД Йоханн Вадепхуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поддержал решение президента США Дональда Трампа позвать российского лидера на саммит G20 в Майами, передает агентство DPA. По мнению дипломата, это событие ознаменует возвращение президента России в круг западных лидеров.

    «Такими возможностями необходимо пользоваться», – заявил Вадефуль во время встречи со своей канадской коллегой Анитой Ананд в Оттаве.

    Немецкий дипломат подчеркнул, что это может стать началом серьезных переговоров, если российское руководство заинтересовано в прекращении украинского конфликта.

    Глава канадского МИД Анита Ананд призналась, что была удивлена решением Трампа пригласить Владимира Путина на декабрьский саммит. При этом она не видит причин для бойкота мероприятия со стороны Канады, указав на важность диалога с Москвой.

    Российская сторона пока не дала официального ответа на приглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами. Российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20.


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    26 сентября 2026, 19:57 • Новости дня
    Лавров: Игнорирование Западом украинского нацизма ставит под удар основы ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил об угрозе основам ООН из-за игнорирования западными странами расцвета украинского нацизма.

    «Когда сегодня западные страны стыдливо закрывают глаза на все более явное проявление украинского нацизма, под удар ставятся сами основы ооноцентричного миропорядка», – сказал министр во время общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Кроме того, глава российской дипломатии выразил надежду, что новый генеральный секретарь организации, выборы которого пройдут до конца года, будет строго соблюдать свой мандат. По словам дипломата, руководитель всемирной организации должен руководствоваться принципами беспристрастности и равноудаленности.

    Россия ожидает, что новый генсек будет представлять интересы всего международного сообщества. Он не должен обслуживать отдельные государства, подрывать межправительственную природу системы ООН или размывать прерогативы Совета Безопасности и его постоянных членов, заключил глава МИД.

    Ранее Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава ООН.

    Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о подрыве доверия к всемирной организации из-за действий Антониу Гутерриша.

    Летом Лавров заявил об откровенном подыгрывании действующего генсека западным странам.

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    26 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж

    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж среди дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генассамблее ООН вызвало огромный интерес среди журналистов и дипломатов.

    Пресс-конференция главы МИД Сергея Лаврова в штаб-квартире всемирной организации прошла при полном аншлаге, передает РИА «Новости».

    Мероприятие состоялось в субботу, несмотря на плохие погодные условия и шторм в городе.

    Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, министра традиционно встречают с большим вниманием после его выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Традиционный ажиотаж: Сергея Лаврова встречают на выходе из зала Генассамблеи десятки дипломатов, чтобы пожать ему руку и поблагодарить Россию», – написала она в своем Telegram-канале.

    Захарова также опубликовала фотографию, подтверждающую интерес к российскому министру. На снимке видно, как толпа окружила Лаврова, приветствуя его и делая совместные фотографии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН.

    Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава организации. Во время своего выступления Лавров раскритиковал страны Европы за потворство киевскому режиму.

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    26 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Кража кабелей парализовала движение поездов в Германии

    Кража кабелей привела к масштабным сбоям на железной дороге в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Вандализм и кража кабелей на западе Германии спровоцировали масштабные сбои в движении поездов дальнего следования, сообщил железнодорожный концерн Deutsche Bahn.

    Инцидент произошел в Гельзенкирхене (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия). Системы сигнализации и управления движением поездов полностью вышли из строя, передает ТАСС.

    По версии следствия, злоумышленники действовали умышленно, перерезав и вырвав кабели в нескольких местах. Местная полиция начала расследование по подозрению в краже.

    Из-за происшествия отменены рейсы и изменено расписание на ключевых направлениях, включая Мюнхен, Кёльн и швейцарский Базель. По данным портала Zuginfo.nrw, движение поездов по узлу Гельзенкирхена заблокировано, сроки ремонта неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце диверсанты перерезали кабели на железной дороге в Германии.

    В июле движение поездов было нарушено после диверсии радикалов.

    В июне сбой на немецкой железной дороге выявил уязвимость логистики НАТО.

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    26 сентября 2026, 20:49 • Новости дня
    Лавров удивился позиции ООН по самоопределению Гренландии и Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на противоречивый подход Организации Объединенных Наций к праву на самоопределение Гренландии и Крыма.

    Лавров указал на разницу в оценках статуса регионов. Он отметил, что всемирная организация признает право на самоопределение за Гренландией, однако полностью игнорирует аналогичную возможность для Крымского полуострова, передает РИА «Новости».

    «Спросил господина Гуттереша, мы с ним позавчера встречались, я говорю, почему в отношении Украины не упоминается вообще опция права на самоопределение, хотя бы опция?» – заявил Сергей Лавров по итогам недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    По словам министра, генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в ответ сослался на долгие размышления, назвав эти ситуации совершенно разными вещами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в позиции ООН относительно права на самоопределение разных регионов мира. Ранее министр заявил о полном контроле западных государств над высшим руководством секретариата международной организации. В начале года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал неприменимым принцип самоопределения к ситуации с Крымом и Донбассом.

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    26 сентября 2026, 10:25 • Новости дня
    Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе

    Welt: В Германию прибыли тысячи нелегальных мигрантов вопреки реформе убежища в ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    В Германию продолжают прибывать тысячи нелегальных мигрантов, несмотря на запуск общеевропейской реформы системы предоставления убежища (GEAS).

    Немецкие правоохранители фиксируют массовый приток нелегалов, проникающих в страну в обход установленных правил, пишет Welt со ссылкой на данные федеральной полиции ФРГ и федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

    В июле и августе BAMF зафиксировало 9077 новых просителей убежища, у 7041 из которых отсутствовали записи в общеевропейской базе Eurodac. У федеральной полиции лишь у 90 из 484 задержанных мигрантов обнаружились следы регистрации в других странах Евросоюза.

    Кроме того, процесс высылки мигрантов в другие европейские страны идет крайне медленно. Из 1794 решений о депортации, вынесенных BAMF в июле и августе, было исполнено только 238. Ситуацию осложняет отказ Италии принимать мигрантов обратно из Германии, что привело к спору между Берлином и Римом, отмечает РИА «Новости».

    В пятницу министры 18 стран намерены предложить Еврокомиссии подготовить к середине 2027 года новый законодательный пакет по упрощению миграционных правил, сообщает Euractiv.

    Обсуждается использование искусственного интеллекта для переводов документов и расширение базы данных Eurodac.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу портал Euractiv сообщил о планах европейских стран предложить новый закон для облегчения высылки нелегальных мигрантов.

    Во вторник стало известно, что европейские либералы отобрали у правых антимиграционную повестку.

    В начале августа отмечалось, что неконтролируемая миграция разлагает Германию изнутри.

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    26 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    Режиссер Фрай заявил об усталости немцев от антироссийской пропаганды

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий режиссер Ханс-Йоахим Фрай сообщил, что люди в Германии устали от навязывания образа врага в лице России и не желают тратить средства на вооружение Украины.

    Немецкий режиссер Ханс-Йоахим Фрай выступил на полях Международного форума объединенных культур в Петербурге.

    «Люди в Германии и Австрии устали, что каждый день их учат, что они должны думать, что Россия – враг и скоро якобы нападет на Европу, и скоро начнется следующая война», – отметил Фрай, передает РИА «Новости».

    Деятель искусств подчеркнул, что граждане хотят сосредоточиться на внутренних проблемах и вернуться к закупкам недорогих российских энергоресурсов. По его мнению, антироссийские настроения транслируются исключительно политиками и прессой, тогда как простые немцы не поддерживают финансирование поставок оружия на Украину.

    Кроме того, советник гендиректора Большого театра высоко оценил отечественную систему подготовки кадров. Он указал, что она по праву считается одной из лучших в мире, а попытки отменить русскую культуру абсолютно бессмысленны. Порядка 60% солистов ведущих мировых оперных сцен являются воспитанниками советской школы, резюмировал эксперт.

    Советник главы государства Елена Ямпольская констатировала провал попыток международной изоляции русской культуры.

    Президент России Владимир Путин назвал отечественное фундаментальное образование в сфере культуры одним из лучших в мире.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

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    26 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    Глава парламента Крыма призвал ООН исправить политическую карту

    Глава парламента Крыма Константинов призвал ООН исправить политическую карту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал ООН отразить на политической карте реальное положение дел и отнести Крым к территории России.

    Организации Объединенных Наций следует признать волеизъявление крымчан и обозначить полуостров на новой политической карте как территорию России. Об этом заявил РИА «Новости» спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, жители Крыма сами внесли коррективы в карту еще 12 лет назад.

    «Мы эту карту сами подкорректировали – в 2014 году. Это – акт политической воли крымчан, мечта нескольких поколений жителей нашего полуострова. Это в Крыму была сформулирована идея создания ООН, а не в ООН решают, где наша Родина. А карту поправят сами – рано или поздно», – подчеркнул Константинов.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил возмущение из-за того, что на новой политической карте ООН Крым выделен отдельным цветом, отличающимся как от российской, так и от украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая назвала Крым неотъемлемой частью Российской Федерации.

    До этого Владимир Константинов раскритиковал Владимира Зеленского за спекуляции на теме принадлежности полуострова. Глава крымского парламента также осудил идею передачи региона под мандат Организации Объединенных Наций.

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    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж
    Лавров: Вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН
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    Самую длинную лестницу России закрыли из-за нашествия медведей

    Нефтяной рынок вступил в период полураспада

    Нефтяной рынок снова лихорадит: цена нефти Brent впервые с мая поднялась выше 108 долларов за баррель. Как ни парадоксально, выигрывают от этого вовсе не все производители нефти в мире. Кто больше всего зарабатывает на нефтяных поставках сегодня, почему перед нами тектонические сдвиги на мировом рынке – и каково в данной ситуации положение России? Подробности

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    Госдума помолодела и стала ближе к фронту

    ЦИК официально завершил подсчет голосов на выборах в Госдуму, прошедших с рекордной явкой – в этот раз проголосовали даже апатичные избиратели. Новый созыв заметно обновился: помимо перераспределения числа мандатов между партиями снизился средний возраст депутатов, а каждый десятый депутат нового парламента – участник или ветеран СВО. Какой в итоге будет новая Госдума? Подробности

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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

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    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией

    У Украины уникальный талант ссориться с соседями. С Россией – из-за всего, с Белоруссией – из-за России, с Польшей – из-за Бандеры, с Румынией – из-за зерна, со Словакией – из-за помощи себе же. Теперь в списке появилась еще и Венгрия. Точнее, вернулась туда: Будапешт стремился к примирению, но Киев опять превзошел себя по наглости. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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