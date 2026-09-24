Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

Что такое сертификат ПФДО и кому он положен

Сертификат ПФДО – это именная запись в региональном реестре, закрепляющая за ребенком право на получение дополнительного образования за счет бюджета. Он оформляется на детей в возрасте от 5 до 18 лет (то есть до дня совершеннолетия), проживающих на территории региона, участвующего в системе персонифицированного финансирования. Программа действует в большинстве субъектов РФ и охватывает большинство территорий, включая Московскую область, Республику Татарстан, Свердловскую, Новосибирскую и Ярославскую области.

Сертификат существует в двух вариантах:

сертификат учета – подтверждает право на посещение бесплатных кружков в организациях, программы которых финансируются из бюджета;

– подтверждает право на посещение бесплатных кружков в организациях, программы которых финансируются из бюджета; сертификат финансирования – содержит номинал в рублях, которым можно оплачивать занятия в организациях, включенных в региональный реестр поставщиков образовательных услуг.

Номинал сертификата устанавливается ежегодно уполномоченным органом местного самоуправления (в некоторых регионах – уполномоченным органом субъекта РФ или региональным оператором) и различается по регионам. В 2025–2026 учебном году он составляет примерно от 6000 до 24 000 рублей в год в зависимости от территории и возрастной категории ребенка.

Как получить сертификат ПФДО

Сертификат оформляется один раз и действует до достижения ребенком 18 лет, однако номинал устанавливается заново на каждый период финансирования. Чтобы оформить сертификат ПФДО, необходимо выбрать один из доступных способов подачи заявления.

Доступные способы оформления:

через портал «Госуслуги» (в регионах, где подключена соответствующая услуга);

на региональном сайте-навигаторе дополнительного образования;

лично в образовательной организации, реализующей программы дополнительного образования;

в МФЦ – в регионах, где такая опция предусмотрена.

Перечень документов для подачи заявления:

паспорт родителя или иного законного представителя;

свидетельство о рождении ребенка (для детей до 14 лет) либо паспорт ребенка (начиная с 14 лет);

СНИЛС ребенка;

документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства в регионе;

согласие на обработку персональных данных.

После регистрации на региональном сайте-навигаторе необходимо заполнить заявку, указав данные ребенка и родителя. Сертификат активируется, как правило, в течение одного–пяти рабочих дней. Подтверждение поступает на электронную почту, указанную при регистрации.

Как узнать номер сертификата ПФДО

Номер сертификата ПФДО чаще всего требуется при записи в кружок или подаче документов в новое учреждение. Номер присваивается автоматически после активации заявки и представляет собой уникальную цифровую комбинацию (обычно 10 знаков).

Проверить номер сертификата ПФДО можно следующими способами:

в личном кабинете на региональном сайте-навигаторе, в разделе «Дети» или «Мои сертификаты»;

в электронном письме, поступившем при активации сертификата;

по запросу в организации, где ребенок занимается или ранее посещал занятия;

обратившись в муниципальный опорный центр дополнительного образования детей.

Если доступ к личному кабинету утерян, пароль восстанавливается по электронной почте или номеру телефона, указанным при регистрации. При отсутствии этих данных потребуется личное обращение в опорный центр с паспортом.

Как записать ребенка в кружок по сертификату

После активации сертификата запись в кружок оформляется через тот же региональный навигатор. Алгоритм действий:

войти в личный кабинет на сайте-навигаторе региона;

в каталоге программ выбрать направление (техническое, художественное, физкультурно-спортивное, естественнонаучное, туристско-краеведческое, социально-гуманитарное);

применить фильтры по возрасту ребенка, району, форме обучения;

открыть карточку программы и убедиться, что она отмечена как доступная для оплаты сертификатом;

нажать кнопку «Записаться» и выбрать ребенка из списка;

дождаться подтверждения от организации – поставщика услуг.

Заявка рассматривается образовательной организацией в срок до семи рабочих дней. При положительном решении между родителем и учреждением заключается договор об образовании по дополнительным общеобразовательным программам. Средства сертификата списываются ежемесячно за фактический период обучения по договору.

Особенности использования сертификата

Средствами сертификата финансирования нельзя оплачивать занятия в организациях, не включенных в региональный реестр поставщиков. Одновременно можно посещать несколько программ, если их суммарная стоимость не превышает номинал сертификата. Неиспользованный остаток средств на следующий период не переносится и обнуляется по окончании периода действия программы персонифицированного финансирования.

Ключевые ограничения, которые необходимо учитывать:

сертификат действует только в пределах региона, где он оформлен;

при переезде в другой субъект РФ требуется оформление нового сертификата;

отчисление ребенка из программы возможно по заявлению родителя; при этом средства возвращаются на баланс сертификата пропорционально неоказанной части услуги;

программы, реализуемые по сертификату учета, средствами сертификата не оплачиваются: они финансируются из бюджета и бесплатны для родителей.

Актуальный перечень доступных программ, размер номинала на 2026 год и список организаций-поставщиков публикуются на региональном навигаторе дополнительного образования. Данные обновляются главным образом в начале каждого учебного года – в августе и сентябре, но могут корректироваться и в течение года.