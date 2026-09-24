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    24 сентября 2026, 17:40 • Справки

    Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

    Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    Что такое сертификат ПФДО и кому он положен

    Сертификат ПФДО – это именная запись в региональном реестре, закрепляющая за ребенком право на получение дополнительного образования за счет бюджета. Он оформляется на детей в возрасте от 5 до 18 лет (то есть до дня совершеннолетия), проживающих на территории региона, участвующего в системе персонифицированного финансирования. Программа действует в большинстве субъектов РФ и охватывает большинство территорий, включая Московскую область, Республику Татарстан, Свердловскую, Новосибирскую и Ярославскую области.

    Сертификат существует в двух вариантах:

    • сертификат учета – подтверждает право на посещение бесплатных кружков в организациях, программы которых финансируются из бюджета;

    • сертификат финансирования – содержит номинал в рублях, которым можно оплачивать занятия в организациях, включенных в региональный реестр поставщиков образовательных услуг.

    Номинал сертификата устанавливается ежегодно уполномоченным органом местного самоуправления (в некоторых регионах – уполномоченным органом субъекта РФ или региональным оператором) и различается по регионам. В 2025–2026 учебном году он составляет примерно от 6000 до 24 000 рублей в год в зависимости от территории и возрастной категории ребенка.

    Как получить сертификат ПФДО

    Сертификат оформляется один раз и действует до достижения ребенком 18 лет, однако номинал устанавливается заново на каждый период финансирования. Чтобы оформить сертификат ПФДО, необходимо выбрать один из доступных способов подачи заявления.

    Доступные способы оформления:

    • через портал «Госуслуги» (в регионах, где подключена соответствующая услуга);

    • на региональном сайте-навигаторе дополнительного образования;

    • лично в образовательной организации, реализующей программы дополнительного образования;

    • в МФЦ – в регионах, где такая опция предусмотрена.

    Перечень документов для подачи заявления:

    • паспорт родителя или иного законного представителя;

    • свидетельство о рождении ребенка (для детей до 14 лет) либо паспорт ребенка (начиная с 14 лет);

    • СНИЛС ребенка;

    • документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства в регионе;

    • согласие на обработку персональных данных.

    После регистрации на региональном сайте-навигаторе необходимо заполнить заявку, указав данные ребенка и родителя. Сертификат активируется, как правило, в течение одного–пяти рабочих дней. Подтверждение поступает на электронную почту, указанную при регистрации.

    Как узнать номер сертификата ПФДО

    Номер сертификата ПФДО чаще всего требуется при записи в кружок или подаче документов в новое учреждение. Номер присваивается автоматически после активации заявки и представляет собой уникальную цифровую комбинацию (обычно 10 знаков).

    Проверить номер сертификата ПФДО можно следующими способами:

    • в личном кабинете на региональном сайте-навигаторе, в разделе «Дети» или «Мои сертификаты»;

    • в электронном письме, поступившем при активации сертификата;

    • по запросу в организации, где ребенок занимается или ранее посещал занятия;

    • обратившись в муниципальный опорный центр дополнительного образования детей.

    Если доступ к личному кабинету утерян, пароль восстанавливается по электронной почте или номеру телефона, указанным при регистрации. При отсутствии этих данных потребуется личное обращение в опорный центр с паспортом.

    Как записать ребенка в кружок по сертификату

    После активации сертификата запись в кружок оформляется через тот же региональный навигатор. Алгоритм действий:

    • войти в личный кабинет на сайте-навигаторе региона;

    • в каталоге программ выбрать направление (техническое, художественное, физкультурно-спортивное, естественнонаучное, туристско-краеведческое, социально-гуманитарное);

    • применить фильтры по возрасту ребенка, району, форме обучения;

    • открыть карточку программы и убедиться, что она отмечена как доступная для оплаты сертификатом;

    • нажать кнопку «Записаться» и выбрать ребенка из списка;

    • дождаться подтверждения от организации – поставщика услуг.

    Заявка рассматривается образовательной организацией в срок до семи рабочих дней. При положительном решении между родителем и учреждением заключается договор об образовании по дополнительным общеобразовательным программам. Средства сертификата списываются ежемесячно за фактический период обучения по договору.

    Особенности использования сертификата

    Средствами сертификата финансирования нельзя оплачивать занятия в организациях, не включенных в региональный реестр поставщиков. Одновременно можно посещать несколько программ, если их суммарная стоимость не превышает номинал сертификата. Неиспользованный остаток средств на следующий период не переносится и обнуляется по окончании периода действия программы персонифицированного финансирования.

    Ключевые ограничения, которые необходимо учитывать:

    • сертификат действует только в пределах региона, где он оформлен;

    • при переезде в другой субъект РФ требуется оформление нового сертификата;

    • отчисление ребенка из программы возможно по заявлению родителя; при этом средства возвращаются на баланс сертификата пропорционально неоказанной части услуги;

    • программы, реализуемые по сертификату учета, средствами сертификата не оплачиваются: они финансируются из бюджета и бесплатны для родителей.

    Актуальный перечень доступных программ, размер номинала на 2026 год и список организаций-поставщиков публикуются на региональном навигаторе дополнительного образования. Данные обновляются главным образом в начале каждого учебного года – в августе и сентябре, но могут корректироваться и в течение года.

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