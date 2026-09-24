Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшей судьи Кемеровской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Руководитель СК России Александр Бастрыкин дал ход расследованию в отношении экс-судьи, сообщает пресс-служба ведомства. «Главой Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области в отставке Елены Степанцовой по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)», – заявили в СК.

Следствие установило, что с 2018 по 2021 год фигурантка использовала служебное положение для махинаций. Действуя в сговоре, она оформила фиктивные документы, дающие ее бабушке право на социальную выплату для покупки жилья. После мнимой продажи квартиры злоумышленница присвоила 1,2 млн рублей из бюджета.

Позже аналогичным образом женщина организовала незаконное получение субсидии для своего дяди. Ущерб от этого эпизода составил 1,15 млн рублей. В настоящее время правоохранители собирают доказательства, а соучастник преступной схемы проходит по отдельному производству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей представление о возбуждении уголовного дела на Елену Степанцову.

В июле глава ведомства запросил согласие на уголовное преследование сочинского судьи в отставке Сергея Богдановича. А весной фигуранткой дела о получении крупной взятки стала заместитель председателя Ленинского районного суда Курска Ольга Петрова.