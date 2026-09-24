  • Новость часаМинфин объявил новые параметры семейной ипотеки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    Адвокат Аграновский предложил вернуть в суды институт народных заседателей
    Солист ВИА «Ариэль» Ярушин раскрыл размер своей пенсии
    Мишустин назвал главные приоритеты российского бюджета
    Силуанов сообщил о росте МРОТ в 2027 году
    Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных зарплат россиян
    Минтруд сообщил о двух индексациях страховых пенсий в 2027 году
    Нидерланды решили научить пилотов KLM управлять истребителями F-35
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    2 комментария
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    28 комментариев
    24 сентября 2026, 18:45 • Новости дня

    Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшей судьи Кемеровской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший председатель Анжеро-Судженского городского суда Елена Степанцова подозревается в незаконном получении социальных выплат на приобретение жилья в размере более 2 млн рублей, СК России соообщил о возбуждении уголовного дела.

    Руководитель СК России Александр Бастрыкин дал ход расследованию в отношении экс-судьи, сообщает пресс-служба ведомства. «Главой Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области в отставке Елены Степанцовой по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)», – заявили в СК.

    Следствие установило, что с 2018 по 2021 год фигурантка использовала служебное положение для махинаций. Действуя в сговоре, она оформила фиктивные документы, дающие ее бабушке право на социальную выплату для покупки жилья. После мнимой продажи квартиры злоумышленница присвоила 1,2 млн рублей из бюджета.

    Позже аналогичным образом женщина организовала незаконное получение субсидии для своего дяди. Ущерб от этого эпизода составил 1,15 млн рублей. В настоящее время правоохранители собирают доказательства, а соучастник преступной схемы проходит по отдельному производству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей представление о возбуждении уголовного дела на Елену Степанцову.

    В июле глава ведомства запросил согласие на уголовное преследование сочинского судьи в отставке Сергея Богдановича. А весной фигуранткой дела о получении крупной взятки стала заместитель председателя Ленинского районного суда Курска Ольга Петрова.

    24 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»

    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву на ракете

    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский словами о полете в Москву «на ракете» показал, что он уже «полностью съехал с катушек», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Заявление Владимира Зеленского о намерении прилететь в Москву «на ракете» вызвало жесткую реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой, передают «Вести».

    «Зеленский совершенно уже, по-моему, судя по его ответу Валентину Богданову, съехал полностью с катушек», – заявила дипломат.

    Ранее украинский руководитель, находясь в штаб-квартире ООН, ответил на вопрос российского журналиста. Он сообщил, что планирует прилететь в Москву «на ракете».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, при этом ему будут предоставлены необходимые гарантии безопасности.

    Комментарии (27)
    23 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года

    Лавров: Украина потеряла границы 1991 года из-за жульничества Европы

    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал причину, по которой Украина потеряла свои территории и не смогла сохраниться в границах 1991 года.

    Лавров во время выступления в Совбезе ООН рассказал о причинах потери Украиной своих территорий. Дипломат напомнил, что в 2014 году европейские страны добились заключения соглашения между украинскими властями и оппозицией, передает РИА «Новости».

    Документ был подписан 21 февраля 2014 года под гарантии Германии, Франции и Польши. Однако уже на следующий день, в ночь на 22 февраля, оппозиционные силы захватили правительственные здания в Киеве. Европейские гаранты при этом признали такой исход событий.

    «Если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантии Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 года, которыми грезят Зеленский и его западные хозяева», – подчеркнул Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года.

    До этого министр перечислил три упущенных Европой шанса для урегулирования украинского кризиса.

    Дипломат также обвинил западные страны в срыве мирных договоренностей.

    Комментарии (8)
    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57

    Генерал Липовой: Обновленный Су-57 на порядок превосходит передовые самолеты НАТО

    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    @ Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Истребитель Су-57 прошел очередную модернизацию с учетом задач спецоперации: увеличен радиус действия и дальность радиолокационного контроля, установлен новый локатор для идентификации наземных целей, расширен арсенал боеприпасов, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Сергей Липовой. Ранее ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике.

    «Су-57 – это не просто истребитель, а летающая платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и получать новые тактические возможности», – отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России». По его словам, была проведена очередная модернизация машины с учетом задач специальной военной операции.

    «Модернизированные Су-57 качественно отличаются от предыдущих версий. В частности, увеличены радиус действия и дальность радиолокационного контроля воздушного пространства. Также установлен новый локатор, который определяет и контролирует обстановку на земле: теперь на большом расстоянии можно не только фиксировать точечные цели, но и идентифицировать их – будь то танк, опорный пункт, БТР или артиллерийское орудие», – указал собеседник.

    Новое оборудование, установленное на истребителях, существенно расширяет их боевые возможности. Это происходит в том числе за счет применения новых видов авиационных боеприпасов, добавил Липовой. «Речь идет о модернизированных ракетах класса «воздух – воздух», а также усовершенствованных КАБах, которые хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, в арсенал входят ракеты класса «воздух – земля»: они способны поражать крупные площадные и наземные цели», – уточнил генерал-майор авиации.

    Дополнительно на самолеты установлены блоки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки. «Они позволяют ставить помехи и затруднять обнаружение машины вражескими радарами, – пояснил спикер. – Еще ряд технических решений и характеристик пока остается в секрете».

    При этом технический облик Су-57 пока нельзя считать окончательным – это промежуточный вариант, считает Липовой. «Зона СВО – хороший полигон для испытаний техники: на практике выявляются нюансы, оперативно проводится модернизация, учитываются замечания и пожелания летного состава с учетом складывающейся обстановки», – рассуждает он.

    Как напомнил Герой России, на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят самолеты стран НАТО, и Су-57 приходится им противостоять. «Российские истребители на порядок превосходят по своим тактико-техническим характеристикам самые передовые самолеты Североатлантического альянса», – заключил Липовой.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик, сообщили в «Ростехе».

    «Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов», – приводит слова летчика пресс-служба госкорпорации. Он отметил, что перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Как заявили в «Ростехе», выпускаемые сегодня машины отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях. «Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе», – подчеркнул гендиректор ОАК Вадим Бадехи.

    В конце мая первый полет совершила двухместная версия Су-57. Она получила обозначение Су-57Д («Д» – вероятно, двухместная). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом.

    Комментарии (2)
    23 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Россия показала в ОБСЕ последствия ударов ВСУ по складам Wildberries

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова продемонстрировала участникам форума ОБСЕ видеоматериалы, фиксирующие разрушения на складах маркетплейса Wildberries после атак ВСУ.

    Жданова выступила на закрытом заседании форума ОБСЕ, передает РИА «Новости». В среду дипломат продемонстрировала западным коллегам видеоматериалы с последствиями ударов по логистическим центрам.

    «24 июля украинскими БПЛА был атакован склад российского маркетплейса Wildberries в городе Шушары Ленинградской области. В тот момент на предприятии находилось более 230 сотрудников. Были зафиксированы налеты 14 дронов, которые пробили крышу, нанесли удар по энергоподстанции предприятия и подожгли склад», – заявила Жданова.

    Семь беспилотников ударили 4 августа по другому комплексу – «Красный Бор», где работали 189 человек. В обоих случаях применялись дальнобойные дроны с фугасно-осколочными и зажигательными зарядами. Атаки на гражданские объекты продолжались от полутора до двух часов.

    Жертвами этих налетов стали 10 человек, еще 128 получили ранения. Представители Красного Креста лично осмотрели пострадавшие территории. Как отметила дипломат, они подтвердили полное отсутствие на складах товаров военного назначения.

    В начале августа логистический комплекс в Ленинградской области загорелся в результате падения беспилотника.

    Вскоре аналогичный пожар из-за атаки дрона начался на складе маркетплейса в Екатеринбурге.

    Следственный комитет России начал расследование обстоятельств налетов украинских дронов на гражданские логистические объекты.

    Комментарии (5)
    24 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    @ Минобороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало карту с текущей обстановкой в районе населенного пункта Доброполье в Донецкой народной республике.

    Российские войска успешно продолжают уничтожение окруженной группировки украинской армии в городе Доброполье, одновременно развивая наступление на поселок Александровка в ДНР, отмечается в сообщении ведомства в Max. В Минобороны подчеркнули важность этого направления для полного освобождения Донбасса.

    «Соединения и воинские части группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполье Донецкой народной республики и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка», – сообщили в министерстве. Освобождение города создаст серьезную угрозу для Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, главного укрепрайона ВСУ в регионе.

    Доброполье служит мощным укрепленным районом и важным транспортным узлом для снабжения украинской армии со стороны Днепропетровской области. Установление контроля над городом позволит нарушить всю логистическую цепочку ВСУ в Донбассе и ускорить выход российских войск к границе ДНР.

    Украинское командование пытается деблокировать окруженную группировку, однако все атаки пресекаются. По данным министерства, противник ежедневно теряет от 30 до 50 военнослужащих в попытках прорвать кольцо.

    Напомним, российская армия блокировала крупную группировку украинских сил в Доброполье.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении российских войск на этот город с двух направлений.

    Вооруженные формирования Украины оставили несколько хорошо укрепленных ключевых позиций.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Минтруд сообщил о двух индексациях страховых пенсий в 2027 году

    Минтруд: Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

    Минтруд сообщил о двух индексациях страховых пенсий в 2027 году
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство труда и социальной защиты сообщило о планах дважды проиндексировать страховые пенсии в России в 2027 году.

    Около 20 трлн рублей будет направлено на обеспечение пенсий, страховых пособий и мер социальной поддержки в 2027 году через Социальный фонд. «В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в 2027 году будет направлено через Социальный фонд порядка 20 трлн рублей», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

    Страховые пенсии в 2027 году планируется проиндексировать дважды: с 1 февраля и с 1 апреля. Первая индексация пройдет по уровню фактической инфляции. В среднем страховые пенсии по старости за год вырастут суммарно примерно на 2,6 тыс. рублей.

    Бюджет Социального фонда на 2027 год предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме и в срок, а также комплексную поддержку семей с детьми, подчеркнули в Минтруда.

    Ранее Министерство финансов спрогнозировало средний размер пенсии по старости в 2027 году на уровне 29,9 тыс. рублей. А Министерство труда подготовило переход к автоматическому назначению таких выплат без заявлений граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года социальные пенсии россиян выросли на 6,8%.


    Комментарии (4)
    24 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки

    Минфин сообщил об изменении условий семейной ипотеки

    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов России объявило об обновлении программы льготной «Семейной ипотеки» с 1 октября.

    «Утверждены изменения программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека». Ключевые изменения – дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья. Они будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи», – говорится в материалах ведомства, передает РИА «Новости». Также подчеркивается, что программа станет более адресной и демографически ориентированной.

    По данным Минфина, ставки по семейной ипотеке составят от 2% до 12% в зависимости от количества детей и региона. Для большинства регионов предусмотрены условия: для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок младше семи лет, ставка составит 2% при максимальной сумме кредита 10 млн рублей. Семьи с четырьмя детьми смогут оформить кредит под 4% до 10 млн рублей, с тремя детьми – под 6% до 10 млн рублей.

    Для семей с двумя детьми в этих регионах ставка составит 8% при лимите 8 млн рублей, для семей с одним ребенком младше семи лет – 10% и до 6 млн рублей.

    В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях условия отличаются: для семей с пятью и более детьми при наличии хотя бы одного ребенка младше семи лет действует ставка 4% и лимит 18 млн рублей, для семей с четырьмя детьми – 6% и 18 млн рублей, с тремя детьми – 8% и 18 млн рублей.

    Семьи с двумя детьми в столичных регионах смогут рассчитывать на ставку 10% при максимальной сумме кредита 15 млн рублей, с одним ребенком младше семи лет – на 12% и до 12 млн рублей.

    В сообщении Минфина уточняется, что вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита, который составит до 15 лет. Изменения в программу ранее в четверг утвердило правительство России, они начнут действовать с 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 1 июля подготовить предложения по дифференциации ставок семейной ипотеки в зависимости от количества детей.

    Позднее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах повысить лимит по семейной ипотеке и ввести принцип «чем больше детей – тем ниже ставка».

    Замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил о планах объявить обновленные правила семейной ипотеки после 1 июля с акцентом на поддержку рождаемости.

    Комментарии (2)
    24 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Силуанов сообщил о росте МРОТ в 2027 году

    Силуанов: МРОТ увеличится до 28,9 тыс. рублей в 2027 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр финансов Антон Силуанов анонсировал повышение минимального размера оплаты труда до 28,9 тыс. рублей к 2027 году.

    Силуанов озвучил прогнозные показатели роста доходов населения, выступая на заседании правительства, передает РИА «Новости». «Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей, или увеличится на 6,8% – это прогнозный рост заработных плат в следующем году», – подчеркнул глава Минфина.

    Министр также отметил, что поручение президента о повышении МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году будет выполнено. По его словам, это решение позволит ускорить рост доходов граждан с небольшими заработными платами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об установлении МРОТ на 2026 год в размере 27 093 рублей.

    Ранее Совет Федерации одобрил соответствующее повышение минимального размера оплаты труда.

    Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил задачу довести этот показатель до 35 тыс. рублей к 2030 году.

    Комментарии (4)
    23 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Большинство стран ООН отказались поддержать антироссийскую декларацию

    Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержала только 51 страна из 193

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Менее трети государств – членов Организации Объединенных Наций поддержали антироссийское заявление по ситуации на Украине, при этом США к документу не присоединились.

    Только 51 государство из 193 членов ООН выступило в поддержку документа по Украине с бездоказательными обвинениями в адрес России. Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

    «Я бы просто хотел подчеркнуть, что с учетом присоединения 51 страны количество подписавших эту декларацию стран на 11 больше, чем в прошлом году», – отметил дипломат перед заседанием Совета Безопасности ООН. Примечательно, что Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее подготовленную антироссийскую декларацию одобрили лишь 50 государств из 193 членов организации.

    Американская делегация в прошлом году также не поддержала антироссийское заявление Киева об Уставе ООН. А постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил о заметном сокращении числа голосующих за резолюции Киева стран.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    Мишустин назвал главные приоритеты российского бюджета

    Мишустин назвал социальные обязательства главным приоритетом бюджета

    Мишустин назвал главные приоритеты российского бюджета
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ключевыми приоритетами бюджета России на ближайшие три года социальные обязательства, безопасность и достижение национальных целей.

    Главными направлениями государственной финансовой политики на 2027–2029 годы станут социальная сфера, национальная безопасность и технологическое развитие, сообщает правительство в Max.

    «Приоритетами бюджета будут три направления. В первую очередь, конечно, это выполнение социальных обязательств. Прежде всего – поддержка семей с детьми. Продолжим развивать здравоохранение и систему образования», – заявил Мишустин в ходе заседания правительства.

    Вторым важнейшим вектором работы станет обеспечение обороноспособности страны. Особое внимание уделят социальной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

    Третьим направлением определено достижение национальных целей развития, поставленных главой государства. Мишустин уточнил, что речь идет о технологическом лидерстве, включая развитие отечественного станкостроения, а также микро- и радиоэлектроники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов заложило почти 2 трлн рублей на реализацию национальных проектов в сфере инноваций. Ведомство назвало стратегическим приоритетом обеспечение обороноспособности страны и помощь участникам спецоперации.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов подчеркнул направленность проекта бюджета на поддержание устойчивости государственных финансов.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 20:32 • Новости дня
    Глава МИД Украины выслушал речь Лаврова в Совбезе ООН

    Глава МИД Украины Сибига выслушал речь Лаврова в Совбезе ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Сибига выслушал выступление Лаврова на заседании Совбеза ООН. Украинский дипломат находился в зале во время обсуждения кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    После завершения своей речи российский министр покинул помещение. Вслед за ним из зала Совета Безопасности на несколько минут вышел и Сибига. Вскоре руководитель украинского ведомства вернулся на свое место.

    Во время выступления Лавров напомнил о готовности Москвы к переговорам для достижения устойчивого мира на Украине. При этом дипломат подчеркнул, что Россия не намерена делать паузы в специальной военной операции на период диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России допустило возможность встречи с украинской делегацией на полях Генассамблеи ООН.

    Ранее Сергей Лавров уже исключал остановку специальной военной операции на время мирных переговоров. Напомним, в августе Верховная рада утвердила Андрея Сибигу на посту руководителя внешнеполитического ведомства Украины.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    ЦБ допустил появление «окрашенных» криптокошельков

    ЦБ допустил появление реестра замешанных в преступлениях криптокошельков

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России может появиться единая база криптовалютных кошельков, замешанных в подозрительных транзакциях и преступной деятельности, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

    Банк России рассматривает возможность создания реестра криптовалютных кошельков, задействованных в нелегальных операциях, рассказал Шабля в рамках XXIII Международного банковского форума, передает РИА «Новости».

    «Смотрите, закон только принят, плюс переходный период до 1 июля 2027 года… Пока то, о чем вы говорите, такого требования нет и не заложено. Но если в ходе реализации закона и его положения такая необходимость появится, то не исключаю, что это будет сделано. Но пока этого нет», – заявил он.

    Шабля подчеркнул необходимость поиска цифровых активов, полученных незаконным путем. Он уточнил, что маркировка подозрительных адресов будет осуществляться в рамках цифрового комплаенса с использованием различных сервисов, включая разработанный прозрачный блокчейн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин подписал закон о легализации оборота криптовалют в стране.

    В первом полугодии Банк России выявил более двух тысяч нелегальных криптокошельков с миллиардом рублей.

    Легальный рынок цифровых активов заработает в России до конца текущего года.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    Эксперт: Голосование за рубежом показало сохранившуюся у россиян связь с Родиной

    Политолог Мартынов: Победа ЕР за рубежом – показатель патриотических настроений россиян

    Эксперт: Голосование за рубежом показало сохранившуюся у россиян связь с Родиной
    @ Алексей Тащилин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Противодействие иностранных властей не смогло помешать находящимся за границей россиянам поддержать политический курс своей страны – именно этим объясняется высокий результат «Единой России» на зарубежных участках на выборах в Госдуму, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Весьма показательным он назвал голосование в Молдавии, где ЕР получила 77,62%.

    «Победа «Единой России» с результатом более 45% на зарубежных участках в рамках выборов в Госдуму – закономерный итог. Ничего удивительного в этом нет: наши сограждане, по какой-то причине оказавшиеся в других странах, испытывают к своей Родине теплые чувства. Участие в голосовании становится для них способом укрепить эту связь», – сказал политолог Алексей Мартынов.

    «Они так же, как и мы, желают почувствовать себя частью общего дела. И не словом, но делом показать, что расстояние, пусть иногда и очень большое, не ведет к разрыву связей с Россией и ее будущим. И помешать этому не способна политика любого иного государства, каким бы веяниям она ни была подвержена. Патриотизм сломит любые преграды», – акцентирует он.

    «Так, несмотря на санкционное давление и откровенное противодействие со стороны Кишинева, в Молдавии на избирательные участки пришло великое множество людей, которые поддержали «Единую Россию». Результат партии здесь – 77,62%. Показательны результаты и в других странах», – продолжает собеседник.

    В Вашингтоне, например, за партию власти свой голос отдали 46,88% человек. «Наши сограждане по всему миру шли на участки, поскольку им искренне хотелось поддержать действующую политику страны. И государство им в этом помогло: возможность волеизъявления была предоставлена максимально широкому числу людей», – заключил Мартынов.

    Напомним, в России с 18 по 20 сентября прошли выборы в Госдуму. Для соотечественников за пределами страны были открыты 326 избирательных участков в 152 государствах, а «Единая Россия» стала лидером зарубежного голосования с результатом в 45%, сообщает политолог Марат Баширов.

    В целом по России, по словам члена ЦИК Павла Андреева, явка составила 59,68%. Предыдущий максимум был зафиксирован на выборах 2003 года, когда на участки пришли 55,7% избирателей. По состоянию на 23 сентября, «Единая Россия» с большим преимуществом удерживает первое место. Второе место у КПРФ, далее идут ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 35 украинских БПЛА над семью регионами

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурными силами ПВО в течение дня перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над семью регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Министерство обороны России.

    Российские зенитные комплексы ликвидировали 35 дронов противника в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, сообщило Минобороны в Max. Вражеские аппараты уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей.

    Кроме того, дроны сбиты в Краснодарском крае, Башкортостане, Крыму и над акваторией Черного моря.

    В ночь со вторника на среду над Россией поразили 514 украинских беспилотников.

    Авиация Черноморского флота уничтожила три украинских безэкипажных катера. Системы противовоздушной обороны в среду днем сбили над Башкортостаном 20 вражеских беспилотников.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Экс-замглавы УМВД по Тюменской области задержали за хищение бюджетных средств

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший заместитель начальника УМВД России по Тюменской области подозревается в краже более 1 млн рублей, выделенных на ремонт помещений территориального отдела полиции.

    Правоохранительные органы сообщили о поимке бывшего заместителя начальника регионального управления МВД, передает ТАСС. Мужчину подозревают в махинациях с бюджетными деньгами при выполнении государственного контракта.

    «Установлена возможная причастность к совершению противоправных действий бывшего заместителя начальника областной полиции», – заявил источник агентства. Он уточнил, что фигурант уголовного дела уже задержан.

    По предварительным данным, во время службы подозреваемый помогал подписывать фиктивные акты о якобы проведенном ремонте в одном из отделов ведомства. Ущерб от этих действий превысил 1 млн рублей. Следователи считают, что ложные сведения в документы вносили сотрудники подрядной организации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября силовики задержали бывшего замначальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова по делу о хищении топлива.

    Мещанский суд Москвы отправил этого генерал-майора в СИЗО.

    В прошлом году прокуратура утвердила обвинительное заключение о мошенничестве в отношении экс-главы отдела миграции УМВД по Воскресенску.

    Комментарии (0)
    Главное
    Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20
    Медведев заявил о создании двух новых комитетов в Госдуме
    Глава РФПИ назвал экономику Европы взрывоопасным финансовым коктейлем
    Суд в Хорватии одобрил экстрадицию в ФРГ украинца по делу «Северных потоков»
    В РФПИ опровергли слухи о трехсторонних переговорах с Украиной в Нью-Йорке
    Суд временно отменил запрет Белого дома на доступ журналистов CNN, MS NOW и Politico
    Мосгорсуд утвердил изъятие 272 картин и предметов искусства у центра Рерихов

    Индия бросила вызов экономическому лидерству Китая

    «Блумберг» признал российских друзей – Индию и Китай – лучшими странами на ближайшие 30 лет с точки зрения экономического сотрудничества. Потому что развитые страны продолжат свое экономическое замедление все три десятилетия. Тогда как Индия обещает даже перегнать Китай по темпам роста экономики. Теперь интерес будет вызывать перетягивание каната между Индией и Китаем. Подробности

    Перейти в раздел

    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

    Перейти в раздел

    Как нацистам помогали прибалтийские палачи

    Тринадцать прибалтийских коллаборационистов должны быть официально признаны пособниками военных преступлений нацистской Германии, требует Генпрокуратура России. О ком именно идет речь, как все эти люди сотрудничали с СС и совершали массовые убийства – и каким образом прибалтийские страны до сих пор пытаются изобразить героев из нацистских пособников? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Украина наказана за попытку устроить блокаду Крыма

    Украина в очередной раз провозгласила желание ввести «полное, немедленное и безусловное прекращение огня». Но не стоит обманываться – мотивом этому служит вовсе не миролюбие, а колоссальные убытки, которые несет украинский бизнес, и прежде всего из-за морской блокады. Как оцениваются эти потери и почему в происходящем Киев может винить только себя? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации