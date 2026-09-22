МИД допустил встречу с Украиной на Генассамблее ООН при обращении Киева

Tекст: Вера Басилая

В МИД заявили, что Россия готова рассмотреть предложение Украины о встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН, если Киев выступит с соответствующей инициативой, передает РИА «Новости».

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов уточнил, что подобные обращения будут рассматриваться наравне с инициативами других делегаций.

«Если выйдут, в чем я очень сомневаюсь, – мы рассмотрим, как и подобные предложения от любых других делегаций», – подчеркнул Алимов. При этом он добавил, что в настоящее время встреч с представителями Украины в графике главы МИД России Сергея Лаврова не значится.

На предстоящей неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН российскую делегацию возглавит Сергей Лавров. Ожидается, что министр иностранных дел выступит с речью 26 сентября.

График Сергея Лаврова на Генассамблее ООН не предусматривает контактов с украинской стороной.

Глава российского внешнеполитического ведомства проведет в Нью-Йорке десятки двусторонних и многосторонних встреч.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехсторонние переговоры по украинскому вопросу.