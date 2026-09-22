Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Суд приговорил экс-начальника вещевого управления Росгвардии к восьми годам
Экс-начальник вещевого управления Росгвардии Бусыгин приговорен за взятку
Суд приговорил бывшего начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александра Бусыгина к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 6 млн рублей.
Бусыгин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.
Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 6,7 млн рублей, лишил права занимать определенные должности на четыре года и воинского звания полковника.
Суд также принял решение конфисковать у Бусыгина 6 млн рублей, что соответствует сумме полученной взятки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте бывший начальник департамента Росгвардии Сергей Рябых получил 12 лет за взятку.
Осенью прошлого года экс-главу управления Росгвардии приговорили к девяти годам колонии.
В сентябре прошлого года суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Росгвардии Александра Бусыгина по делу о получении взятки.