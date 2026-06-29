Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.26 комментариев
ВС России подошли к Доброполью у западной границы ДНР
Путин: Наши ребята подошли прямо к Доброполью
Подразделения российской армии преодолели сложную линию инженерных заграждений противника, вплотную приблизившись к Доброполью и взяв под контроль 96% территории Константиновки, заявил президент России Владимир Путин журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
Он сообщил, что на Добропольском направлении российские военнослужащие прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной трёхрядную линию инженерных заграждений.
«Они зашли в примыкающий к Доброполью населённый пункт Анновка, подошли прямо к населённому пункту Доброполье. И с севера за городом Доброполье, обращаю на это ваше внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальные опорные пункты. А от Доброполья до госграницы 35 километров (до границы ДНР с Днепропетровской областью на западе)», – заявил президент России в видео, представленном пресс-службой Кремля.
Одновременно, отметил Путин, Южная группировка войск успешно действует в Константиновке, которая является одним из важнейших стратегических рубежей. Под контролем российской армии находится 96% территории города.
«Четвертая бригада зачищает город, а 6-я дивизия группировки «Юг» обошла уже Константиновку и вышла к Алексеево-Дружковке. Зашла туда, взяла улицу Тухачевского и движется дальше», – добавил российский лидер.
По его словам, следующей целью станет крупная Дружковка, насчитывающая 12 тыс. домов. От этого населенного пункта до Краматорска остается четыре километра, при этом серьезные укрепления на данном участке отсутствуют.
Как писал газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане. На Западе отметили неминуемое преимущество ВС России в Константиновке. Остатки ВСУ в Константиновке превратились в разрозненные банды и прячутся.