Зеленский поднял уровень украинофобии в Польше

Tекст: Андрей Резчиков

Польские власти не пригласили украинскую сторону на масштабный военный парад, который пройдет в Варшаве 15 августа с участием зарубежных контингентов. Приглашения получили военные из США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции и Румынии, а самую многочисленную группу составят французы. Всего задействуют около 1,8 тыс. военнослужащих, свыше 300 единиц наземной техники и 60 летательных аппаратов.

Отношения двух стран остаются напряженными из-за разногласий вокруг Волынской резни. В Польше эти события признаны геноцидом мирного населения. В этом году ситуация резко обострилась после того, как в мае Владимир Зеленский поучаствовал в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенная в РФ организация) Андрея Мельника и присвоил подразделению ВСУ наименование «Имени героев УПА*».

В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий официально лишил Зеленского высшей польской награды – ордена Белого Орла, а украинский лидер демонстративно вернул награду в Варшаву и проигнорировал Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске. На этой неделе на Украину доставили из Нидерландов прах основателя и первого руководителя ОУН Евгения Коновальца, чтобы перезахоронить в Национальном пантеоне на строящемся военном мемориальном кладбище под Киевом.

На бытовом уровне все больше поляков выражают недовольство присутствием украинцев в стране. Согласно данным социологов, 67% опрошенных поляков поддержали депортацию тех украинцев призывного возраста, кто не имеет легального трудоустройства в Польше. Опрос был проведен на прошлой неделе социологическим институтом IBRiS по заказу крупного польского издания Rzeczpospolita.

Это исследование появилось после представленного оппозиционной правой партией «Право и справедливость» (PiS) проекта новой миграционной политики. В партии пообещали начать депортацию неработающих украинцев-призывников в случае победы на выборах 2027 года.

Идею одобрили 89% сторонников партии PiS и 58% избирателей «Конфедерации». При этом даже среди электората правящей левоцентристской «Гражданской коалиции» инициативу поддержали более половины опрошенных (53%). Против выступило лишь большинство сторонников «Новых левых» (87%).

Параллельно с этим внутри Польши продолжаются антиукраинские акции. Согласно официальным данным Главного управления полиции Польши, опубликованным газетой Rzeczpospolita, за первые шесть месяцев этого года количество преступлений против украинцев на почве ненависти выросло на 30% (зафиксировано более 180 заявлений).

В четверг в одном из столичных парков группа взрослых поляков старше 30 лет напала на компанию подростков. Как сообщает Belta.by, нападавшим не понравился акцент, с которым 15-летняя украинская девочка ответила им по-польски. Ей выбили два передних зуба.

А один из самых громких инцидентов подобного рода произошел в конце июля, когда трое местных жителей жестоко избили 21-летнего украинца Максима и его 20-летнюю девушку Анастасию возле магазина, услышав их разговор с украинским акцентом. Мэр Вроцлава Яцек Сутрик официально осудил инцидент, назвав его проявлением дикой жестокости.

В эти дни в Польше идет судебный процесс над тремя поляками, которые заперли и жестоко избили 41-летнего гражданина Украины, выкрикивая оскорбления по национальному признаку и требуя «убираться домой».

С лета этого года польская полиция выделила преступления против украинцев в отдельную категорию для более тщательного мониторинга, а дела ведут сразу 50 специализированных прокуратур.

По данным статистического агентства Еврокомиссии – Евростата, Польша стала лидером по оттоку украинских беженцев. Только за июнь страну покинули более шести тысяч украинцев. Согласно данным ведомства, в Польше проживает 961 тыс. граждан Украины, пользующихся временной защитой в связи с боевыми действиями.

При этом на официальном уровне открыто заявляется о поддержке Украины исключительно за ее противостояние с Россией. На прошлой неделе президент Польши Кароль Навроцкий в ходе выступления на митинге по случаю первой годовщины своей работы на этом посту заявил буквально следующее: «Там, где бьют москаля, там Польша помогает». При этом общая суть выступления польского лидера была довольно прагматичной и циничной, во многом перекликаясь с тезисами о депортациях и жестком отстаивании польских интересов.

Навроцкий подчеркнул, что Варшава помогает Киеву не из альтруизма, а исходя из жестких национальных интересов. По его словам, главная цель Польши – максимальное ослабление России руками украинцев. Он отдельно отметил, что «даже если Польша сама не участвует в этой войне», стратегический интерес Варшавы в том, чтобы украинцы «воевали как можно дольше и как можно эффективнее». Президент жестко добавил, что Польша, помогая на фронте, никогда не поддержит идеологию вокруг бандеровцев и историческую политику Киева.

На этом фоне в польской прессе появились утечки о планах Зеленского запустить масштабную пиар-кампанию публичной дипломатии, направленную на восстановление доверия поляков и улучшение имиджа Украины. Инициатором новой контрстратегии выступила замруководителя офиса президента Украины Ирина Верещук.

Запускается дипломатическая группа по связям с Польшей из бывших послов Украины в Варшаве Василия Боднара и Василия Зварича, которые имеют широкие связи в польском истеблишменте. Чтобы сгладить тему УПА, пиарщики сместят фокус на другие исторические периоды. Планируется массово напоминать полякам о военных союзах двух народов начала XX века (например, о союзе Пилсудского и Петлюры в 1920 году против большевиков).

В экспертной среде считают, что попытки Зеленского нормализовать отношения с Польшей не принесут желаемых результатов, а каждое следующее решение Киева может вызвать непредсказуемую цепную реакцию в Варшаве по принципу домино.

«Намерения Владимира Зеленского понятны, однако выбранная стратегия вызывает вопросы. Попытки апеллировать к историческим эпизодам, связанным с Петлюрой или пактом с режимом Пилсудского, являются заведомо проигрышным путем. Если уж и пытаться чинить имидж, то начинать следовало бы с самой болезненной точки – Волынской резни, которая остается главным раздражителем в двусторонних отношениях», – считает полонист Станислав Стремидловский.

Однако реальных шансов на успех у этой затеи нет. «Но максимум, чего может добиться Киев – это позитивные публикации со стороны узкого круга академических деятелей или представителей неправительственных организаций. В целом же польское общество на эти жесты, скорее всего, не клюнет», – добавил эксперт.

При этом заявление Зеленского о желании улучшить имидж Украины следует рассматривать прежде всего как вынужденный шаг, продиктованный запросом его варшавских партнеров, добавляет политический аналитик Олег Хавич, руководитель Института западноукраинских исследований.

«Польским политикам, в том числе премьеру Дональду Туску, необходимо объяснять собственным гражданам, почему страна продолжает тратить ресурсы и направлять вооружение государству, которое не только демонстрирует недружественное отношение к полякам, но и героизирует людей, виновных в массовых убийствах польского населения», – считает эксперт.

Уровень украинофобии, который сейчас вышел на поверхность, стал для Туска неожиданностью, хотя предпосылки существовали давно.

«Еще в 2022–2023 годах опросы фиксировали благожелательное отношение к украинским беженцам и самой Украине, однако тогда Киев не позволял себе называть воинские подразделения именами героев УПА. Для польского общества и на уровне национального законодательства УПА – это организация, ответственная за геноцид поляков на Волыни и в Восточной Малопольше (так в Польше именуют Волынь и Восточную Галицию). Именно этот идеологический сдвиг стал ключевым раздражителем, перечеркнув прежнюю солидарность», – пояснил Хавич.

По его словам, отказ пригласить украинцев на парад 15 августа не просто логичен, а абсолютно адекватен текущему контексту. «Символизм усугубляется тем, что именно в эти дни на Украину были доставлены останки основателя ОУН Евгения Коновальца, известного организацией антипольского террора в Восточной Галиции в 1920–1930-х годах, включая множество точечных и массовых террористических акций», – отметил собеседник.

Хавич напомнил, что ранее польские власти закрывали глаза на многие вещи: украинские военные участвовали в варшавских парадах с 2018 года, хотя уже тогда президент Петр Порошенко (признан в России террористом и экстремистом) ввел в ВСУ в качестве официального воинского приветствия нацистское приветствие ОУН «Слава Украине, героям слава».

«Однако сейчас чаша терпения переполнена, прежде всего из-за решений Зеленского, который все больше опирается на узкую прослойку военных и радикально настроенных избирателей, присваивая подразделениям имена деятелей УПА. Такая линия делает любые прогнозы крайне ненадежными: каждое следующее решение Киева может вызвать непредсказуемую цепную реакцию в Польше по принципу домино», – считает Хавич.

В целом, по его прогнозу, отношения между двумя странами продолжат ухудшаться, но до польских парламентских выборов в октябре следующего года «от Киева вряд ли стоит ждать резких антипольских демаршей».

«Напротив, возможны попытки задобрить Варшаву, например, выдачей разрешений на проведение эксгумаций. Однако даже реальные шаги навстречу не изменят общего тренда: поляки будут все хуже относиться не только к украинскому государству, но и к украинцам, находящимся в Польше, включая как беженцев с временной защитой, так и тех, кто много лет работает, имеет вид на жительство и рассчитывал на получение гражданства», – считает аналитик.

По мнению Стремидловского, отказ приглашать украинцев на парад – это более чем показательный жест. «Мероприятие посвящено польско-советской войне, и приглашение туда представителей киевского режима, пытающегося зайти через фигуру Петлюры, стало бы прямой провокацией. Даже правительство Туска, несмотря на продолжающуюся поддержку Киева, не решится на публичную демонстрацию «любви» на фоне таких настроений», – подчеркнул спикер.

При этом цифры в 67% за депортацию украинцев призывного возраста отражают позицию не только оппозиции, но и части правящей коалиции (например, сил «Третьего пути»). «Ситуация усугубляется экономическим фоном: возобновление переговоров о поставках украинской сельхозпродукции через польские порты – крайне болезненная тема, которая уже приводила к бунтам фермеров и протестам перевозчиков. Публичная демонстрация симпатий к украинцам сейчас политически токсична для любой польской силы. Однако это не означает разрыва: скрытые от общественности переговоры и контакты, безусловно, продолжатся в прежнем режиме», – полагает Стремидловский.

При этом надежды на то, что бытовая неприязнь к украинцам перевесит на уровне элит русофобию, иллюзорны. «В польском истеблишменте нелюбовь к России и нелюбовь к Украине – это две параллельные прямые, которые не пересекаются. Это два одновременных, но независимых процесса», – пояснил политолог.

Чтобы польские элиты задумались о нормализации отношений с Москвой, нужны тектонические геополитические сдвиги. «Гипотетически это возможно лишь в случае катастрофы, сопоставимой с новой оккупацией Польши Германией, когда правительству пришлось бы бежать в Лондон или Вашингтон. Только экзистенциальный шок мог бы заставить польских политиков пересмотреть свои взгляды и признать выгоду от дружбы с Россией. Пока таких предпосылок нет, и ждать смены настроений среди элит не приходится», – полагает эксперт.

Хавич подчеркивает, что польская русофобия гораздо старше и глубже украинофобии. «Ее корни уходят в XVI век (Ливонские войны), затем разделы Речи Посполитой в XVIII веке, польские восстания XIX века – в те времена украинской государственности и даже украинского народа в политическом смысле не существовало. Поэтому ожидать, что бытовое раздражение против украинцев перевесит эту историческую неприязнь к России, не приходится», – рассуждает аналитик.

Однако ключевое условие для изменения позиции польских элит заключается не в дальнейшем ухудшении отношений с Украиной как таковом, а в изменении их восприятия российского потенциала.

«Последние четыре с половиной года в польском обществе и среди элит – и у власти, и в оппозиции – царит абсолютная уверенность в том, что Россия проигрывает в конфликте на Украине. Пока эта вера непоколебима, никаких реальных антиукраинских шагов, таких как закрытие логистического хаба в Жешуве, ожидать не стоит», – добавил собеседник.

И только при решении украинского кризиса польские элиты, скрепя сердце и скрипя зубами, могут пойти на определенные договоренности с Москвой. «До этого момента никакой конкуренции между нелюбовью к России и нелюбовью к Украине в сознании польского истеблишмента не будет – русофобия останется доминирующей», – считает Хавич.