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    Москва и Минск могут охладить страдающую от жары Европу
    Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    Вулин потребовал выслать немецкого журналиста за оскорбление русских
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    Нафтогаз призвал украинцев начать откладывать деньги на оплату отопления зимой
    Российские пловцы с рекордом завоевали золото чемпионата Европы
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    14 августа 2026, 11:23 • Новости дня

    Аномальная жара превратила Европу в зону масштабных лесных пожаров

    Европу накрыла пятая за лето волна аномальной жары

    Аномальная жара превратила Европу в зону масштабных лесных пожаров
    @ Alberto Diaz/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европы охватила пятая за год волна аномальной жары, спровоцировавшая масштабные лесные пожары и массовую эвакуацию местных жителей.

    Рекордные температуры и сильная засуха привели к многочисленным природным возгораниям во Франции и Британии, передает Associated Press.

    Во французском регионе Ланды пожар в лесных массивах заставил эвакуировать более 500 человек из города Люглон. Ранее вблизи Бордо огонь уничтожил леса и вынудил покинуть дома четверть миллиона местных жителей.

    В Британии после самого жаркого дня в году зафиксированы возгорания в Уэст-Мидлендсе, где сгорели несколько домов. Начальник пожарной службы Саймон Тухилл заявил: «Это один из самых значительных инцидентов, с которыми когда-либо сталкивалась пожарная служба региона». В Англии и Уэльсе с начала года зарегистрировано 1017 лесных пожаров.

    Температура на западе Лондона достигла 38,1 градуса. Во Франции столбики термометров приблизились к 41 градусу, пишет The New York Times.

    В Северной Греции по морю эвакуировали более 300 отдыхающих и жителей из-за возгорания в сосновом лесу.

    Жара вызвана зоной высокого давления, известной как тепловой купол. Ожидается, что она сместится в Центральную Европу. По данным Европейской системы информации о лесных пожарах, в ЕС в текущем году выгорело более 566 тыс. гектаров территорий, что вдвое превышает средний показатель за 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедший июль стал самым жарким месяцем во Франции за всю историю метеорологических наблюдений.

    К середине прошлого месяца огонь уничтожил в стране свыше 42 тыс. гектаров леса.

    В ходе ликвидации этих масштабных возгораний пострадали 126 сотрудников спасательных служб.

    14 августа 2026, 18:33 • Новости дня
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    @ Rosatom/Global Look Press

    Китай начал активно осваивать Северный морской путь, рассматривая его как перспективный маршрут для торговли с Россией и Европой, а Южная Корея уже готовится провести по нему первый тестовый рейс. Пекин стремится закрепиться на арктическом направлении, особенно после нормализации геополитической обстановки.

    Для Китая интерес к Северному морскому пути является частью более широкой стратегии расширения присутствия в Арктике, пишет CNN. Еще в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Полярного шелкового пути» – арктического продолжения китайской инициативы «Пояс и путь». Предполагалось, что новый маршрут позволит расширить экономическое присутствие Китая в регионе и связать его с Россией, странами Северной Европы и другими направлениями.

    При этом первоначальные планы Пекина по масштабным инвестициям в арктические порты и инфраструктуру не были реализованы в полном объеме. Сложные ледовые условия и короткий навигационный сезон сдерживали развитие маршрута. Но в нынешнем сезоне уже не менее шести китайских судоходных компаний планируют совершить более 50 рейсов по маршруту. Большинство из них связывает Китай и Россию, а перевозки включают контейнерные, наливные и многоцелевые суда.

    Одновременно Пекин расширяет использование Северного морского пути для доставки российских энергоресурсов. Маршрут становится одним из каналов поставок российского сжиженного природного газа в Китай.

    Следующим этапом для китайских компаний становится развитие регулярных перевозок между Китаем и Европой. Судоходная компания Sea Legend должна запустить первый регулярный сезонный контейнерный сервис по Северному морскому пути. Заявленное время в пути составляет около 20 дней – примерно вдвое меньше стандартного маршрута через Суэцкий канал.

    Перевозчик рассчитывает со временем перейти к круглогодичной навигации и доставлять в Европу китайские электромобили и гибридные автомобили, литиевые батареи и оборудование для солнечной энергетики. Еще одна китайская компания, New New Shipping, уже развивает сообщение между Китаем и российским Мурманском.

    При этом интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Южнокорейская судоходная компания PanStar готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен ранее заявил, что страна намерена «лидировать в открытии эпохи Северного морского пути».

    В Китае считают, что накопленный опыт работы на маршруте может обеспечить местным компаниям преимущества в будущем. Старший научный сотрудник Института международных стратегических и безопасностных исследований в Шанхае Чжао Лун заявил, что китайские перевозчики уже получили определенный сравнительный перевес благодаря присутствию в Арктике.г Говоря о периоде, «когда геополитическая ситуация нормализуется», он спрогнозоровал, что «тогда будет еще одна волна китайских компаний, которые пойдут в Россию и будут больше инвестировать в российскую Арктику».

    Таким образом, Пекин, отмечает CNN, стремится закрепиться на Северном морском пути еще до того, как маршрут сможет стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок по российской арктической трассе одновременно дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции «Полярного шелкового пути».

    Пока Северный морской путь остается сложным маршрутом. На его работу влияют ледовая обстановка, высокая стоимость перевозок из-за необходимости ледокольного сопровождения на отдельных участках. Однако сокращение площади арктического льда в перспективе может увеличить продолжительность навигации и расширить возможности для международной торговли.

    На этом фоне Китай стремится занять выгодные позиции заранее, рассчитывая, что после нормализации геополитической обстановки его опыт позволит расширить инвестиции в российскую Арктику и претендовать на одну из ведущих ролей в развитии Северного морского пути.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о запуске регулярного еженедельного контейнерного маршрута из КНР в Европу через Северный морской путь.

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    14 августа 2026, 08:05 • Новости дня
    Стубб призвал Европу скорее наладить диалог с Россией
    Стубб призвал Европу скорее наладить диалог с Россией
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам следует восстановить дипломатические контакты с Москвой в течение ближайших двух месяцев для нормализации международной обстановки, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Финский лидер отвечая на вопросы читателей детского журнала Koululaisen, подчеркнул важность скорейшего восстановления политических связей с Россией, передает канал «360».

    «Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт», – заявил президент Финляндии.

    По мнению Стубба, переговорный процесс необходимо вести в тесной координации с другими европейскими странами. При этом политик отметил важность выстраивания диалога не только на общеевропейском, но и на двустороннем уровне.

    В июне президент Финляндии Александр Стубб признал неизбежность поддержания политических отношений с Россией.

    Финский лидер выразил готовность представлять интересы Евросоюза на будущих переговорах с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к дипломатическому разговору с европейцами.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    14 августа 2026, 12:34 • Новости дня
    Экономист оценил риски приостановки придунайских АЭС

    Экономист Лизан: Остановка придунайских АЭС создаст дефицит электроэнергии в Юго-Восточной Европе

    Экономист оценил риски приостановки придунайских АЭС
    @ Zsolt Szigetvary/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина в июле стала нетто‑экспортером электроэнергии. Страна остается едва ли не единственным источником поставок для Румынии за пределами ЕС. Однако такой экспорт – явление временное: сокращение светового дня и удары ВС России по объектам энергетики быстро сведут излишки к нулю, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Бухарест задумался об импорте электроэнергии из-за обмеления Дуная.

    «За пределами Евросоюза есть, пожалуй, только одна страна, из которой та же Румыния может импортировать электроэнергию – это Украина», – считает экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, что республики связаны единой энергосетью. Поскольку на Украине не так жарко, как в ряде европейских государств, а также работает часть ТЭЦ и объектов возобновляемой энергетики (ВЭ), излишки электроэнергии могут «сцеживаться» в Румынию, уточнил эксперт.

    По его словам, по итогам июля Украина даже стала нетто-экспортером электроэнергии. Но, отметил Лизан, это временное явление. «Излишки электроэнергии сойдут на нет. Во-первых, сокращается продолжительность светового дня, а следовательно, постепенно будет снижаться выработка на солнечных электростанциях и одновременно расти потребление электроэнергии внутри страны», – пояснил спикер.

    «Во-вторых, ВС России продолжат наносить системные удары по украинским объектам энергетики. В результате электроэнергетический экспорт просто будет невозможен», – добавил аналитик. Как полагает Лизан, если после аномальной жары в Европу не придут дожди, которые наполнили бы реки и пруды-охладители АЭС, то положение Румынии, Венгрии и других придунайских стран ухудшится еще больше.

    «Им окажется неоткуда импортировать электроэнергию. В такой ситуации местным властям не останется ничего другого, кроме как ужесточать ограничения потребления электроэнергии для промышленных предприятий, а в худшем случае – вводить меры для бытовых потребителей. Но я думаю, что до такой крайности дело все же не дойдет», – рассуждает экономист.

    Отдельное внимание собеседник обратил на сомнения венгерского руководства в возможности строительства АЭС «Пакш-2» из-за обмеления Дуная. «Чем вызваны метания премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, непонятно. Они могут быть связаны с внутриполитической обстановкой, желанием бороться с «тяжелым наследием» предшественников или попыткой сторговаться с Россией», – перечислил спикер.

    «Как бы то ни было, поднятый Мадьяром вопрос – не для публичных размышлений. Ему вместо этого следовало бы проявить конструктивность и отправить запрос «Росатому» с просьбой на текущем этапе работ скорректировать проект, чтобы подстраховаться в связи с возможным повторением снижения уровня воды в Дунае», – считает Лизан. Он напомнил, что есть технологии сухих градирен, которые применяются, в частности на строящейся в Египте АЭС «Эль-Дабаа».

    Ранее стало известно, что уничтожение подводных скал в русле обмелевшей реки Дунай не помогли Румынии предотвратить остановку единственной в стране АЭС «Чернаводэ». В четверг государственный оператор Nuclearelectrica начал отключать второй реактор станции. Первый энергоблок прекратил работу в конце июля.

    «Решение остановить энергоблок № 2 вызвано продолжающимся значительным снижением уровня воды в реке Дунай. В зависимости от прогнозов насчет уровня воды в Дунае специалисты АЭС примут решение о возобновлении работы энергоблоков, уделяя первостепенное внимание всем показателям ядерной безопасности», – говорится в сообщении Nuclearelectrica.

    Два реактора АЭС обеспечивали примерно 20% энергопотребления в Румынии. Чтобы компенсировать эту потерю, министерство энергетики приняло решение расконсервировать одну из групп ТЭЦ в городе Ровинарь, работающей на угле, а также использовать дополнительные мощности гидроэлектростанций. Власти республики также задумались об импорте электроэнергии.

    «После отключения второго реактора АЭС национальная энергосистема сохраняет стабильность. Максимальное потребление 13 августа составило около 6,9 тыс. мегаватт, тогда как доступная трансграничная мощность для импорта достигает примерно 4 тыс. мегаватт. Возможный импорт в вечерние часы не превысит 2,3 тыс. мегаватт», – отмечается в сообщении минэнерго.

    Обмеление Дуная повлияло и на работу венгерской АЭС «Пакш». На станции работают две турбины из восьми. АЭС вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо 2000 МВтч. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр из-за обмеления реки Дунай поставил под сомнение экологическое разрешение, выданное для совместного с «Росатомом» строительства АЭС «Пакш-2».

    «Ведь если первоначальная АЭС «Пакш» не может при таком уровне воды обеспечить работу охлаждающего канала, то как можно было бы обеспечить работу АЭС «Пакш-2»?», – сказал он. Политик сообщил, что Будапешт изучает вариант полного пересмотра финансовой стратегии строительства новой станции, что может повлиять на сроки окончания работ.

    Кроме того, беспрецедентное падение уровня воды в реке Дунай зафиксировано в районе болгарского города Русе. Показатели упали до отметки 118 сантиметров ниже нулевого уровня. Болгарское министерство энергетики допускало, что АЭС «Козлодуй» может сократить выработку электроэнергии или даже приостановить работу. Президент Сербии Александр Вучич предупредил о риске полной остановки речного судоходства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с какими последствиями столкнется Киев и как европейские государства будут выходить из нового кризиса.

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    12 августа 2026, 03:30 • Новости дня
    Европейцы массово захотели переехать жить в Россию

    Граждане Норвегии и ЕС подали заявки на переезд в Россию

    Tекст: Катерина Туманова

    В российское посольство в Норвегии начали активно поступать обращения от жителей европейских государств с просьбой об участии в программе возвращения соотечественников, рассказали в дипмиссии.

    Граждане Норвегии и государств Евросоюза наравне с россиянами выражают желание переехать в Российскую Федерацию, передает РИА «Новости».

    «К нам поступают заявления не только от граждан России, имеющих право на участие в программе, но и наших соотечественников, являющихся гражданами Норвегии и стран ЕС», – рассказали дипломаты.

    Сотрудники посольства подчеркнули, что ведут активную работу в тесном взаимодействии с Министерством внутренних дел.

    Программа содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за границей, была утверждена президентом Владимиром Путиным в 2006 году. Она направлена на помощь тем, кто желает связать свою жизнь с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, консульство в Марселе оформило 35 «виз традиционных ценностей» для французов. Иностранные специалисты массово начали подавать заявки на переезд в Россию. Немцы назвали причины переезда в Россию.

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    14 августа 2026, 20:36 • Новости дня
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западная общественность не реагирует на проведение в центре Европы церемонии, посвященной одному из основателей Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) Евгению Коновальцу.

    «С этими упырями все ясно. Но вот упорное нежелание чувствительной к нарушениям этики и морали либеральной общественности поражает больше всего», – сказала Захарова в комментарии ТАСС.

    По ее словам, в центре Европы состоялась «нацистская месса», однако западные правозащитные организации и представители либеральной общественности не стали публично осуждать это мероприятие.

    «В центре Европы проходит нацистская месса – вся правочеловеческая западная рать безмолвствует», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее стало известно о доставке на Украину останков Коновальца. В конце мая нидерландское издание Binnenlands Bestuur сообщало, что посольство Украины в Нидерландах обратилось в муниципалитет Роттердама с запросом о передаче останков киевским властям для последующего перезахоронения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины распорядилось перенести останки Евгения Коновальца из Роттердама под Киев.

    Позже специалисты провели эксгумацию праха основателя террористической организации на нидерландском кладбище.

    Между тем, посольство России в Нидерландах жестко осудило потворствование Гааги неонацистским устремлениям киевских властей.

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    12 августа 2026, 01:40 • Новости дня
    Промо-скульптуру Путина в Дании разделили и украли вскоре после установки

    Промо-скульптуру Путина в Дании украли вскоре после установки

    Tекст: Катерина Туманова

    Датская радиостанция Radio IIII установила пять статуй политиков и медиа-звезд со всего мира, чтобы спровоцировать дискуссии на политические темы, но датчане поняли этот жест по-своему и статуи стали исчезать.

    В понедельник в Дании появились статуи известных политиков в провокационном виде. Среди них были замечены фигура президента России Владимира Путина, скульптура премьер-министра Дании Метте Фредериксен, статуя премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с мешком на голове, передает телеканал TV2.

    Политиков дополнили блогер и модель Ким Кардашьян и триллиардер Илон Маск.

    Главный редактор датской радиостанции Radio IIII Мари Раск Глеруп объяснила установку пяти статуй в разных городах страны своеобразным подарком датчанам и попыткой спровоцировать дискуссию о власти.

    «Идея состояла в том, чтобы сделать подарок датчанам, а также немного спровоцировать. Мы надеялись, что в результате возникнут разговоры о власти, и, я думаю, это в полной мере удалось», – заявила Глеруп.

    Как оказалось, двухметровый бюст российского лидера, который установили  в парке Орхуса, был спилен и украден.

    «Шесть часов спустя голова статуи Путина была отрезана и украдена. Сотрудник муниципалитета Орхуса обнаружил оставшуюся часть статуи и постамент, на котором она стояла, и отправил ее обратно на радиостанцию», – уточнил портал Nyheder.

    Теперь радиостанция ведет поиски самой популярной своей промо-статуи для политических дискуссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году активисты Greenpeace украли скульптуру Макрона для акции у посольства России. Во французском музее в мае 2026 года украли знаменитый приклеенный скотчем банан.

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    12 августа 2026, 13:59 • Новости дня
    Из-за засухи в Риме показались руины античного моста

    В обмелевшем Тибре обнаружили фундамент древнеримского моста времен Нерона

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальная летняя жара привела к критическому падению уровня реки в итальянской столице, открыв возле Замка Святого Ангела остатки каменной переправы имперской эпохи.

    Фундамент древнего сооружения появился из-под воды в районе Замка Святого Ангела недалеко от Ватикана, передает ТАСС.

    Предполагается, что мост относится к имперской эпохе Древнего Рима и мог быть возведен во времена правления Нерона. Сооружение, вероятно, являлось частью Триумфальной дороги, по которой проходили шествия в честь победоносных полководцев.

    Итальянская столица уже более трех недель страдает от зноя, принесенного африканским антициклоном. Эта волна жары стала четвертой с середины июня. Министерство здравоохранения объявило наивысший уровень предупреждения в 20 городах страны, а на прошлой неделе в этот список попали все 27 городов, подлежащих классификации.

    Из-за обмеления рек в сельском хозяйстве Италии сложилась критическая ситуация. Особенно сильно упал уровень воды в реке По на индустриальном севере страны. Кроме того, фиксируются крайне высокие температуры воды в море, что может спровоцировать ураганы и сильные грозы. Специалисты отмечают, что из-за изменения климата нынешнее лето в будущем может считаться «прохладным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, критическое снижение уровня воды в немецких реках обнажило исторические «камни голода».

    Экономист Игорь Юшков назвал обмеление водоемов причиной снижения выработки электроэнергии в Европе.

    Президент Сербии Александр Вучич предупредил об остановке судоходства на Дунае из-за сильной засухи.

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    13 августа 2026, 22:38 • Новости дня
    Россиянка Мельникова завоевала золотую медаль на ЧЕ по спортивной гимнастике

    Tекст: Антон Антонов

    Российская гимнастка Ангелина Мельникова одержала победу в многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе, второе место заняла россиянка Анна Калмыкова, сообщают информационные агентства.

    Мельникова завоевала золотую медаль, набрав 55,932 балла. Калмыкова набрала 54,632 балла, передает РИА «Новости».

    Бронзу взяла француженка Елена Кола, получившая 53,966 балла и совсем немного опередившая россиянку Людмилу Рощину, которая стала четвертой с 53,866 балла.

    Такой результат позволил российским гимнасткам квалифицироваться на чемпионат мира, который пройдет в октябре в Нидерландах. Женский чемпионат Европы в Загребе проходит с 13 по 16 августа, мужской запланирован с 19 по 23 августа. Оба турнира являются отборочными к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2026 года.

    Российские гимнасты выступают в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство Хорватии в Москве отказало в визах девяти членам российской делегации по спортивной гимнастике, в том числе лидерам женской сборной Мельниковой, Калмыковой и Виктории Листуновой.

    В понедельник в диппредставительстве России в Загребе сообщили, что визы в итоге получили Мельникова, Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев.

    Первоначальный отказ сохранился для Листуновой, Сергея Найдина, Евгения Киселя, тренера Юлия Куксенкова и врача Сергея Гулевского.

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    14 августа 2026, 19:27 • Новости дня
    Купальный сезон в Москве официально завершен

    Гидрометцентр сообщил об официальном завершении купального сезона в Москве

    Купальный сезон в Москве официально завершен
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Купальный сезон в Москве официально подошел к концу из-за остывания водоемов, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    По словам Паршиной, температура воды снизилась до плюс 17 градусов, передает РИА «Новости».

    «Температура воды в Москве-реке у Звенигорода составляет +17 градусов тепла и из-за холодных ночей и ветра она вряд ли существенно повысится. Кроме того, по народным приметам, с 14 августа купальный сезон считается официально завершенным», – рассказала синоптик.

    Она уточнила, что традиционно финал купального сезона связывают с Ильиным днем, который отмечается 2 августа. Однако именно Медовый Спас в народном календаре считается датой окончательного запрета на купание. Несмотря на ожидаемое с 15 августа потепление, верхний слой воды сможет прогреться лишь на один-два градуса, что не обеспечит комфортных условий для плавания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночь на 14 августа стала одной из самых прохладных в столице за лето.

    В июле Роспотребнадзор разрешил купание только в пяти московских зонах отдыха.

    Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозировал прогрев столичных водоемов ко второй половине июня.

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    12 августа 2026, 14:23 • Новости дня
    Землетрясение в Колумбии парализовало главный маршрут экспорта кофе

    Землетрясение в Колумбии парализовало экспорт кофе через порт Буэнавентура

    Tекст: Мария Иванова

    Мощные подземные толчки в Южной Америке разрушили инфраструктуру, остановив поставки через главный тихоокеанский порт страны Буэнавентура, на который приходится основная доля экспорта.

    Разрушительное землетрясение в Колумбии привело к серьезным перебоям в поставках кофе на мировой рынок, передает РИА «Новости».

    Стихия повредила главную транспортную артерию, соединяющую кофейные плантации с портом Буэнавентура, через который проходит около 60% всего экспорта.

    «Землетрясение в Колумбии нарушило движение по дороге, по которой перевозят около 60% кофе, экспортируемого из страны, и прервало работу ключевого тихоокеанского порта», – говорится в публикации газеты Financial Times. Эпицентр толчков магнитудой 7,4 находился в департаменте Чоко, вблизи центров производства.

    Национальная федерация производителей кофе подтвердила, что терминалы в тихоокеанском порту временно закрыты для проверки инфраструктуры. При этом подъездные пути оказались заблокированы оползнями. Однако экспорт через порты Карибского моря все еще продолжается.

    По данным агентства Bloomberg, поставки колумбийского кофе практически остановились. Страна ежемесячно экспортирует порядка одного млн мешков весом по 60 килограммов, и каждый день простоя грозит масштабными задержками на мировом рынке. Жертвами землетрясения стали около 250 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья ввел в стране режим бедствия.

    После мощных подземных толчков почти 300 местных жителей пропали без вести.

    Разрушительная стихия серьезно повредила 18 дорог и семь аэропортов.

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    12 августа 2026, 04:33 • Новости дня
    Румыния заявила об уничтожении двух дронов в Черном море около Neptun Deep

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные водолазы ликвидировали два дрона в Черном море около газового месторождения Neptun Deep, заявил врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ.

    «Аппараты заметил экипаж одного из судов, выполнявших работы в районе газового месторождения Neptun Deep. Дроны были уничтожены во второй половине дня водолазами румынской армии на расстоянии около 90 морских миль (166 км) от Констанцы», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

    Мируцэ подтвердил факт проведения операции по обезвреживанию подозрительных объектов. Специалисты также обнаружили на поверхности воды фрагменты других разрушенных дронов.

    Neptun Deep считается крупнейшим неразработанным проектом на румынском шельфе. Его запасы оцениваются в 100 млрд кубометров природного газа, а начало добычи намечено на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля румынский порт Констанца «заминировали» с украинского и польского номеров.

    В начале августа обломки сбитого беспилотника упали на территории Румынии.

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    13 августа 2026, 13:59 • Новости дня
    Участники Большой арктической экспедиции увидели особую радугу во время затмения

    Участники Большой экспедиции увидели арктическую радугу на мысе Челюскин

    Tекст: Мария Иванова

    Во время солнечного затмения участники молодежного образовательного проекта запечатлели редкое природное явление – радугу из плотного тумана.

    Члены Большой арктической экспедиции наблюдали уникальную арктическую радугу во время солнечного затмения 12 августа, передает РИА «Новости».

    Режиссер образовательной организации «Лаборатория путешествий» Андрей Цветков рассказал, что дуга радуги состояла из плотного тумана.

    «Мы стали свидетелями арктической радуги. Явление уникальное. Представьте себе дугу классической радуги, которую мы можем лицезреть в нашей с вами средней полосе. Точно такая же дуга, состоящая из плотного тумана. Вокруг тоже туман, но он более разреженный», – сообщил Цветков.

    По словам режиссера, облачный полукруг возвышался над морем Лаптевых и играл в лучах восходящего солнца, пробивающегося сквозь туман. Он назвал это зрелище магическим.

    Большая арктическая экспедиция проходит ежегодно в первой половине августа. В текущем году 7 августа десять московских школьников и четверо студентов отправились на мыс Челюскин. Отряд Цветкова «Хранители истории» помогает в восстановлении мемориала первым полярникам, уточнили в департаменте образования Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители четырех регионов России увидели солнечное затмение своими глазами.

    Российский космонавт Петр Дубров сфотографировал это редкое астрономическое явление с борта Международной космической станции.

    Госкорпорация Роскосмос организовала прямую онлайн-трансляцию события с вершины петербургского Лахта Центра.

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    12 августа 2026, 10:59 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5 произошло в Киргизии

    Подземные толчки магнитудой 5 зафиксировали в 109 километрах от Бишкека

    Tекст: Мария Иванова

    В Киргизии зафиксировали подземные толчки магнитудой 5, эпицентр стихии находился недалеко от столицы республики.

    Землетрясение магнитудой 5 произошло в Киргизии, передает ТАСС.

    По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг сейсмического события залегал на глубине 10 километров.

    Эпицентр подземных толчков располагался в 109 километрах к юго-востоку от Бишкека. В центре киргизской столицы колебания земной коры не ощущались.

    В настоящее время сведения о возможных разрушениях инфраструктуры и пострадавших среди населения не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5 в Нарынской области Киргизии.

    Десятью днями ранее подземные толчки магнитудой 4,3 произошли на киргизско-казахстанской границе.

    В конце мая жители Джалал-Абадской области республики ощутили резкие колебания почвы из-за землетрясения магнитудой пять.

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    12 августа 2026, 08:45 • Новости дня
    Синоптики предупредили о самом холодном дне лета в Москве

    Синоптик Тишковец спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе

    Tекст: Мария Иванова

    В предстоящий четверг столичный регион накроет осенняя прохлада, а температура воздуха опустится на шесть градусов ниже привычной климатической нормы.

    В конце текущей рабочей недели жителей столицы ожидает резкое ухудшение погодных условий, передает РИА «Новости».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил: «Это будет настоящая репетиция осени, во власти которой окажется две трети территории Русской равнины!»

    В четверг после полудня воздух прогреется лишь до 16 градусов тепла. Показатели термометров будут соответствовать климатической норме сентября. Небо затянут облака, ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер со скоростью до девяти метров в секунду.

    Потепление начнет возвращаться в Центральную Россию только к выходным. В субботу температура поднимется до 21 градуса, а в воскресенье воздух прогреется до 25 градусов, возвращая в регион летнюю погоду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне синоптик Евгений Тишковец уже предупреждал о приходе в Центральную Россию североатлантического циклона.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова позднее прогнозировала понижение температуры воздуха до 21 градуса тепла.

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    12 августа 2026, 06:48 • Новости дня
    Климатолог Дэниэлс: Планету ждут затяжные засухи и частые удары молний

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глобальное потепление заставит жителей планеты привыкать к суровым природным условиям, включая продолжительные периоды отсутствия осадков, заявила профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.

    «До тех пор, пока цель борьбы с изменением климата не будет достигнута, нам необходимо адаптироваться к более экстремальной засухе и ударам молний», – сказала эксперт РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глобальное потепление вдвое повысило вероятность возникновения масштабных лесных пожаров.

    Профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо предупредила о серьезной угрозе аномальных температурных рекордов для человечества.

    Периоды экстремальной жары и засухи поставили на грань нищеты около 5,6 млн жителей Европы.

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