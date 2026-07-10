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На границе Киргизии и Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,3
В ночь на пятницу толчки магнитудой 4,3 зафиксировали на киргизско-казахстанской границе в районе хребта Таласский Ала-Тоо.
Подземные толчки на границе двух государств зарегистрировали специалисты Национальной академии наук (НАН) Киргизии, передает РИА «Новости».
«В 1.59 по местному времени (22.59 мск) 10 июля в Кыргызской Республике сейсмостанции Института сейсмологии НАН зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 4 балла по 12-балльной шкале MSK-64, магнитудой 4,3 и энергетическим классом 10,2», – говорится в сообщении ведомства.
Эпицентр сейсмического события находился в районе горного хребта Таласский Ала-Тоо. По предварительным данным института, очаг располагался в 30 километрах к юго-западу от киргизского села Кок-Сай и в 75 километрах от казахстанского города Тараз.
Сейсмологи уточнили, что отголоски стихии слабо ощущались в нескольких населенных пунктах республики. Интенсивность колебаний в киргизских селах Кок-Сай, Кайнар, Арчагул и Шекер составила около 2,5 балла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 8 июля в Киргизии произошли два землетрясения магнитудой до пяти с эпицентрами в Джалал-Абадской области и на границе с Таджикистаном.
В конце мая в Джалал-Абадской области сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 с эпицентром в десяти километрах от села Сары-Булак.
В январе на юге Киргизии в Ошской области произошло землетрясение магнитудой 4,2 с эпицентром вблизи села Каблан-Кель.