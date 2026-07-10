Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.0 комментариев
МИД Китая ответил на планы НАТО по Арктике
Пекин предостерег НАТО от создания напряженности в Арктическом регионе
Пекин решительно выступает против раздувания «китайской угрозы», а также против создания напряженности и конфронтации в Арктике, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин прокомментировала недавние заявления руководства Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
Ранее генеральный секретарь военного блока Марк Рютте сообщил о планах координировать действия союзников для сдерживания позиций России и КНР на севере.
В ответ на это китайский дипломат подчеркнула исключительно мирный характер действий своего государства. «Арктика затрагивает общие интересы международного сообщества. Деятельность Китая в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе и соответствует международному праву», – заявила политик.
Мао Нин также добавила, что необходимо в полной мере уважать права всех стран на ведение законной деятельности в этом регионе. По ее словам, Пекин решительно выступает против нагнетания обстановки и создания какой-либо конфронтации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД КНР опроверг утверждения НАТО о китайской угрозе в Арктике.
Россия и Китай выступили против усиления военной активности США в арктической зоне.
Накануне официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин призвала Североатлантический альянс отказаться от менталитета холодной войны.