МИД Китая ответил на планы НАТО по Арктике

Пекин предостерег НАТО от создания напряженности в Арктическом регионе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин прокомментировала недавние заявления руководства Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

Ранее генеральный секретарь военного блока Марк Рютте сообщил о планах координировать действия союзников для сдерживания позиций России и КНР на севере.

В ответ на это китайский дипломат подчеркнула исключительно мирный характер действий своего государства. «Арктика затрагивает общие интересы международного сообщества. Деятельность Китая в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе и соответствует международному праву», – заявила политик.

Мао Нин также добавила, что необходимо в полной мере уважать права всех стран на ведение законной деятельности в этом регионе. По ее словам, Пекин решительно выступает против нагнетания обстановки и создания какой-либо конфронтации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД КНР опроверг утверждения НАТО о китайской угрозе в Арктике.

Россия и Китай выступили против усиления военной активности США в арктической зоне.

Накануне официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин призвала Североатлантический альянс отказаться от менталитета холодной войны.