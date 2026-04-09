9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.
Против комика Слепакова возбудили уголовное дело
Прокуратура Москвы: Против комика Слепакова возбудили уголовное дело
В отношении комика Семена Слепакова (признан иностранным агентом в России) возбуждено уголовное дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента, сообщает прокуратура Москвы.
По данным с сайта ведомства, материалы прокурорской проверки были переданы в следственный орган, где и открыли дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».
В прокуратуре подчеркнули, что Слепаков уже дважды привлекался к административной ответственности за подобные нарушения, находясь за границей. Ведомство уточняет, что он распространял материалы в социальных сетях без обязательного указания своего статуса иностранного агента.
В сентябре прошлого года Слепакова оштрафовали на 60 тыс. рублей за просрочку оплаты предыдущего взыскания по делу о маркировке иноагента.
В марте Слепаков пытался оспорить в Мосгорсуде штраф в 30 тыс. рублей за нарушение законодательства об иноагентах, но суд оставил его в силе.