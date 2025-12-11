  • Новость часаМерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    11 декабря 2025, 14:26

    Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин объявил о новой мере поддержки семей с детьми, позволяющей получить возврат налога при доходе ниже полутора прожиточных минимумов.

    С 2026 года в России появится так называемая семейная выплата для семей с двумя или более детьми, которая будет действовать в дополнение к уже существующим мерам поддержки, передает ТАСС. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимума региона. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доход. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью», – объяснил Путин.

    Президент особо подчеркнул, что новый механизм не отменяет другие действующие выплаты и льготы для семей с детьми. Все существующие меры поддержки сохраняются и могут использоваться одновременно с введением семейной выплаты. Нововведение рассчитано на повышение доходов и улучшение благосостояния российских семей с детьми.

    Зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что семьи, где оба родителя работают и воспитывают двоих или более детей, в 2026 году смогут рассчитывать на возвращение части уплаченного налога.

    Подать заявление на выплату можно будет в электронном виде, а Социальный фонд начнет принимать заявления с 1 июня после окончания декларационного периода.

    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что современные научные достижения, включая искусственный интеллект, меняют баланс военного превосходства и усиливают секретность исследований.

    Развитие робототехники и систем управления на базе искусственного интеллекта провоцирует новый виток гонки вооружений, отмечается в статье главы СВР России Сергея Нарышкина в журнале «Разведчик», пишет ТАСС. По словам Нарышкина, промышленно развитые государства все чаще рассматривают науку и технологии в качестве ключевых инструментов поддержания экономического и военного лидерства.

    Он указал, что перспективные разработки, в том числе технологии двойного назначения, больше не обсуждаются на открытых международных площадках, а реализуются в атмосфере секретности. Кроме того, западные страны концентрируют у себя высокий технологический потенциал, используя научно-технические достижения для наращивания военных возможностей.

    «США, Япония, ряд европейских стран стремятся нарастить свои военные возможности за счет научно-технологических прорывов», – заявил глава СВР. Нарышкин отметил, что развитие синтетической биологии, робототехники и ИИ ведет к коренным изменениям способов ведения войны и создает угрозу изменения существующего баланса сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Нарышкин прокомментировал возможность прослушивать украинских чиновников. Он отметил, что российские спецслужбы работают строго в рамках закона и своих полномочий.

    А что касается использования ИИ, то накануне президент России Владимир Путин отметил, что проблема распространения искусственного интеллекта требует взвешенного подхода. Игнорировать искусственный интеллект недопустимо, но и бездумно внедрять эту технологию опасно для страны, считает глава государства.

    Президент России также призвал вывести развитие искусственного интеллекта в России на новый уровень, чтобы соответствовать глобальным тенденциям.

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два воинских подразделения ВС России стали гвардейскими за проявленный героизм и мужество в ходе боевых действий. соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания «гвардейский» сразу двум подразделениям российской армии, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

    Согласно тексту документа, такое решение было принято «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». В указе отдельно отмечено, что 44 инженерно-саперному полку теперь присваивается наименование «44 гвардейский инженерно-саперный полк».

    Аналогичное почетное название получил 299 парашютно-десантный полк, который теперь будет именоваться «299 гвардейский парашютно-десантный полк». Оба документа подписаны 10 декабря и с этой даты вступают в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 ноября Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейский» 255-му мотострелковому полку за героизм в боевых действиях.

    Неделей ранее президент России  поздравил командование и личный состав 33-го мотострелкового полка с присвоением почетного звания «гвардейский».

    До этого Владимир Путин присвоил 127-й отдельной бригаде разведки звание «гвардейская».

    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские власти обсуждают запуск собственной альтернативы Roblox с усиленной модерацией и государственным контролем для защиты детей от опасного контента.

    В России нужно создать свой аналог популярной детской платформы Roblox под полным контролем госорганов, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в интервью «Газета.Ru». Он поддержал инициативу Общественной палаты разработать российскую версию сервиса и отметил, что решение заблокировать Roblox было преждевременным, однако актуальным стало создание отечественного аналога с настоящей, а не формальной модерацией.

    По словам Немкина, такого рода площадка сможет гарантировать безопасность детей и исключить попытки вовлечения подростков в противоправные действия. Депутат подчеркнул: «Мы должны предложить детям пространство для творчества и обучения, где контент проходит реальную, а не формальную модерацию, где исключены попытки вовлечения подростков в противоправные действия, где родители и государственные органы имеют инструменты контроля и оперативного реагирования».

    Депутат считает, что в России достаточно компаний, способных реализовать проект на мировом уровне: это как крупные игровые студии, так и создатели образовательных платформ, команды, работающие с метаверсами и 3D-технологиями. Немкин уверен, что координация между государством, отраслевыми ассоциациями и IT-компаниями делает задачу реализации российского аналога Roblox вполне достижимой.

    В заключении он отметил, что Россия не собирается терпеть «игнорирование своих законов иностранными платформами» и готова создавать собственные решения, которые ориентированы на безопасность граждан и развитие, а не на риски. Инициативу по созданию отечественного Roblox депутат призвал поддержать максимально широко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox в России 3 декабря из-за распространения противоправных материалов экстремистской и террористической направленности и педофилии.

    После блокировки Roblox значительное число несовершеннолетних выразили намерение покинуть Россию. В Кремле подтвердили, что большинство обращений от детей касается самой игры, а не планов уехать из страны. Помимо России, ограничения или блокировки Roblox также ввели Ирак, Китай, Турция, Алжир, Катар и частично ОАЭ, а Индонезия и Бразилия рассматривают такие меры; Нидерланды начали публичную экспертизу рисков Roblox для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор принял решение заблокировать платформу Roblox в России из-за распространения противоправных материалов.

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что многие несовершеннолетние после этого решения заявили о намерении покинуть Россию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что дети массово обращаются с вопросами о самой игре, а не о переезде из страны.

    Также ограничения или полные блокировки Roblox уже ввели в Ираке, Китае, Турции, Алжире, Катаре и частично в ОАЭ, а Индонезия и Бразилия рассматривают такие меры, а Нидерланды инициировали публичную экспертизу рисков Roblox для детей.

    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Военные, в силу закалки, не привыкли жаловаться и просить о помощи. Поэтому, чтобы они не замыкались в своих проблемах, государству и обществу важно оказать максимальную поддержку бойцам СВО в возвращении к мирной жизни, сказали газете ВЗГЛЯД ветераны спецоперации Максим Раков и Максим Колесниченко. Они принимают участие в работе форума «Вместе победим!», который проходит в эти дни в Национальном центре «Россия».

    «Стать участником СВО я решил потому, что не мог оставаться в стороне и спокойно смотреть на все происходящее в Донбассе. Местные жители не заслуживают того, что с ними делают захватившие власть в Киеве. Военные преступления ВСУ нельзя оставлять безнаказанными», – рассказал ветеран СВО Максим Раков, участник форума «Вместе победим!» от Ивановской области.

    «Я очень хочу, чтобы каждый человек, живущий в Донбассе, обрел мир и вернулся в свой дом, чтобы дети ходили в школы и детские сады, а местные жители спокойно гуляли по улицам. Они такие же люди, как мы, и заслуживают мира», – добавил собеседник.

    «Нынешний форум очень значим, поскольку дает возможность нам – участникам СВО – изложить свои мысли по поводу реализации проектов помощи нашим боевым товарищам. Они получили ранения и будут возвращаться из зоны спецоперации. Мы должны стать для них проводниками на жизненной стезе, социальными координаторами. Никто их не поймет лучше, чем те, кто был в тех же условиях», – указал он.

    «Думаю, подобные форумы необходимо организовывать и в будущем. Это оптимальная площадка для самореализации и получения знаний в различных сферах. Привлечение к участию в них ветеранов помогает им осознать свою значимость и полезность в мирной жизни, и быстрее адаптироваться после возвращения из зоны боевых действий», – подчеркнул спикер.

    «Тем, кто хочет связать свою жизнь с армией или отправиться в зону СВО, я бы дал, как мне кажется, главный совет: им нужно быть настоящими патриотами. Также важные составляющие современной войны – трудолюбие и постоянное саморазвитие, тренировки, обучение. Кроме того, никогда не стоит гнаться за деньгами», – подчеркнул Раков.

    В свою очередь, ветеран СВО Максим Колесниченко, участник форума «Вместе победим!» от Новосибирской области, застал начало спецоперации в статусе кадрового военного. «В рядах Вооруженных сил я состоял с 2006 года. От приказов за все время службы не уклонялся, поэтому, когда потребовалось отправиться на фронт – сразу же туда направился. В рамках боевых действий выполнял задачи командира стрелковой роты», – вспоминает он.

    «Такие мероприятия как «Вместе победим!» жизненно необходимы для участников СВО. Многие ребята, которые возвращаются к мирной жизни, оказываются дезориентированными. Солдаты не привыкли жаловаться, просить о помощи. И эта установка, к сожалению, часто приводит к тому, что бойцы замыкаются в собственных проблемах», – говорит он.

    «Это усложняет жизнь бывших военных: начинают пристращаться к алкоголю, лишаются воли и сил, отчего процесс реабилитации после тяжелого ранения в разы осложняется. Подобные же форумы наглядно показывают: нуждаться в помощи – нормально. Но что более важно – наших ветеранов готовы поддерживать общество и государство», – продолжает собеседник.

    «То есть посредством подобных мероприятий мы формируем у бойцов нужное и важное понимание: все получится, а выход, даже из самой сложной ситуации, обязательно найдется. Тем же, кто еще только хочет связать свою жизнь с армией, могу пожелать лишь одного: мирного неба над головой», – добавляет ветеран.

    «Но если все же им придется отправиться в зону СВО – желаю им мужества и храбрости. Стать военным – это выбор настоящего героя, готового заботиться о своем доме. Делать это, конечно, можно по-разному, и даже на гражданке. Но все же, как было сказано в фильме «Офицеры»: «есть такая профессия – Родину защищать». И это наша профессия. Не только профессия, но и почетное бремя», – заключил Колесниченко.

    В эти дни в Национальном центре «Россия» проходит форум «Вместе победим!». Мероприятие призвано стать ключевой площадкой для диалога, обмена опытом и выработки совместных решений по поддержке интеграции ветеранов спецоперации в мирную жизнь и оказанию помощи их семьям. В событии приняли участие более тысячи героев со всей страны.

    На церемонии открытия форума Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ, зачитала приветствие бойцам от Владимира Путина. Президент отметил, что поддержка защитников Отечества является «безусловным нравственным долгом» для общества и государства. Позже в рамках мероприятия прошла пленарная сессия, посвященная формированию эффективной системы поддержки ветеранов после их возвращения домой.

    Совфед призвал Минцифры рассмотреть введение закона о детских SIM-картах

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет Федерации выступил с инициативой о создании специальных sim-карт для детей с целью защиты от вредной информации в интернете, о чем сказано в постановлении «О внедрении цифровых технологий для достижения национальных целей развития РФ» по итогам выступления на пленарном заседании вице-премьера Дмитрия Григоренко.

    «Рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на установление особенностей использования абонентского номера несовершеннолетнего лица в целях его защиты от информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию, распространяемой посредством сети Интернет», – приводит ТАСС данные из документа.

    В СФ рекомендовали проработать вопрос возможности отправлять заявления о мошеннических действиях через «Госуслуги», в том числе правоохранителям и в  кредитные организации.

    Напомним, в ноябре Минцифры объявило о запуске детских SIM-карт в России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, россияне рискуют столкнуться с автоматической блокировкой всех номеров, если на них оформлено более 20 сим-карт. Количество зарегистрированных сим-карт можно проверить на портале «Госуслуги» или обратиться к оператору связи. Также МВД рассказало о новом способе мошенничества с оформлением дубликата SIM-карты на поддельные документы.

    Юрист Ермохина сообщила о мошеннических схемах вокруг блокировки Roblox

    Tекст: Катерина Туманова

    После блокировки популярной игры Roblox появились мошеннические схемы, в которых детям продают несуществующие способы доступа через соцсети и мессенджеры, рассказала юрист и член Союза юристов блогеров при АЮР Елена Ермохина.

    «Блокировка Roblox немедленно породила волну новых мошеннических схем, которые эксплуатируют растерянность и желание детей вернуться в игру. Основная схема – злоумышленники через соцсети, мессенджеры и фишинговые сайты предлагают детям «секретные» программы или ключи для обхода блокировки за плату», – рассказала юрист РИА «Новости».

    Ермохина объяснила, что зачастую злоумышленники требуют данные банковских карт родителей, либо получают от детей прямые денежные переводы.

    По словам юриста, если семья стала жертвой подобного мошенничества, необходимо сразу обратиться в полицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox в России 3 декабря из-за распространения противоправных материалов экстремистской и террористической направленности и педофилии.

    В Кремле подтвердили, что большинство обращений от детей касается самой игры, а не планов уехать из страны. Помимо России, ограничения или блокировки Roblox также ввели Ирак, Китай, Турция, Алжир, Катар и частично ОАЭ, а Индонезия и Бразилия рассматривают такие меры; Нидерланды начали публичную экспертизу рисков Roblox для детей.

    Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев сообщал, что мошенники начали манипулировать детьми с помощью доступа к Roblox.

    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Страховые пенсии по старости для российских граждан с 1 января 2026 года увеличат на 7,6%, что превысит ожидаемые темпы инфляции, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

    Страховые пенсии по старости с 1 января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%, что превышает ожидаемые темпы инфляции, передает ТАСС. Такое решение озвучил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

    «С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего, 2025-го, года», – указал Путин.

    Путин также сообщил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года. Он уточнил, что темп индексации будет соответствовать увеличению прожиточного минимума пенсионеров в стране.

    Глава государства подчеркнул: «В любых условиях государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме». Путин отметил, что это ключевая задача для правительства на всех уровнях, передает РИА «Новости».

    Рост доходов населения, по его словам, остается важнейшим приоритетом для российской власти. Президент добавил, что повышение заработных плат работников бюджетной сферы, увеличение пенсий и снижение уровня бедности являются социально значимыми направлениями в работе государственных институтов.

    Ранее сообщалось, что индексация социальной пенсии с 1 апреля составит 6,8%, что приведет к увеличению суммы до 16,6 тыс. рублей.

    В Госдуме рассказали о правилах оформления повышенной пенсии в 2026 году.

    Песков анонсировал совещание Путина с Мишустиным и Набиуллиной по экономике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин планирует провести совещание по экономическим вопросам, в нем будут участвовать премьер Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В совещании также будут присутствовать представители Минфина и руководство администрации президента, указал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что вступительное слово президента будет открытым.

    Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что перед руководством страны стоит сложная задача: пройти по «острому лезвию», поддерживая макроэкономическую стабильность, но не переохлаждая при этом экономику.

    Путин предложил обсудить повышение зарплат бюджетников и пенсий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин провел экономическое совещание, где среди прочего была затронута инициатива по увеличению заработных плат работников бюджетной сферы и пенсий.

    Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, передает ТАСС. На заседании лидер страны предложил обсудить возможность повышения доходов бюджетников и увеличения пенсий.

    Путин заявил, что рост пенсий не должен быть ниже уровня инфляции.

    Среди участников совещания присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, представители Минфина и руководства администрации президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что ключевыми участниками обсуждения станут руководители ведущих экономических ведомств.

    Ранее Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 тыс. 093 рублей.

    Путин сообщил о снижении уровня бедности до рекордно низких значений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уровень бедности в России достиг рекордно низких показателей, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Увеличение зарплаты и в бюджетной сфере, и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, развитие собственных производств и сферы услуг, позитивно отражается на экономической динамике в целом. Такой рост, структурные изменения занятости, формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, для повышения благополучия российских семей», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    «Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно снизить уровень бедности до менее 7%, а к 2036 году – менее 5%», – отметил глава государства.

    Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что уровень бедности в стране с 2000 года снизился до 7,2%, что позволяет говорить о существенном прогрессе.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что уровень бедности в России за последнее десятилетие сократился более чем на 4%. Российский лидер также отметил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о необходимости усиленного внимания к борьбе с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов.

    Он отметил, что решения об увеличении зарплат работников бюджетной сферы и доходов пенсионеров зависят от состояния экономики, передает ТАСС.

    «Наши решения по увеличению зарплат по бюджетной сфере и доходов пенсионеров опираются прежде всего на положение дел в экономике. Как уже говорил, вопросы улучшения качества отечественной экономики, борьбы с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов заслуживают самого пристального внимания», – подчеркнул Путин.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах сократить теневой сектор экономики России.

    В сентябре Путин призвал усилить борьбу с теневым сектором экономики.

    Песков: В четверг вечером у Путина возможен международный телефонный разговор

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор уже сегодня вечером, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, «уже вечером возможен международный телефонный разговор, будем вас информировать», передает ТАСС.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ходе переговоров в Кремле президент США Владимир Путин и спецпосланник США Стивен Уиткофф устранили разногласия, возникшие после паузы в отношениях между Россией и США. Лавров также сообщил о договоренности России и США продолжать переговоры по Украине.

    Песков анонсировал встречу Путина с главой Конституционного суда Зорькиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    У президента на четверг намечено несколько важных рабочих встреч, включая встречу с Зорькиным, сказал Песков, передает ТАСС.

    Отмечается, что встреча Путина с Главой Конституционного суда пройдет за день до Дня Конституции, который отмечается 12 декабря, поскольку 12 декабря президент намеревается посетить Туркмению.

    В прошлом году президент России проводил с председателем Конституционного суда 12 декабря, на День Конституции.

    Путин указал на полную политизацию Европейского суда по правам человека

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин назвал деятельность Европейского суда по правам человека полностью политизированной.

    Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле председатель Конституционного суда Валерий Зорькин напомнил о выходе России из Европейского суда по правам человека, передает ТАСС.

    Зорькин уточнил, что факт выхода России из ЕСПЧ часто перевирается и сообщил: «Российскую Федерацию не исключили, – и они продолжают это говорить. Но Российская Федерация поняла, что происходит на самом деле против России. Россия же вышла».

    В ответ Владимир Путин поддержал вывод, заявив: «Да, там полная политизация».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает и не собирается исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

    Ранее Европейский суд по правам человека обвинил власти Украины в непринятии мер для предотвращения трагедии в Одессе в 2014 году. Дмитрий Песков оценил положительно решение ЕСПЧ по событиям в Одессе и подчеркнул необходимость других аналогичных решений.


    Путин заявил о приоритете Конституции во внутренней и внешней политике России

    Tекст: Вера Басилая

    Приоритет Конституции безусловен во внутренней и внешней политике России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда заявил о безусловном приоритете Конституции во внутренней и внешней политике страны, передает ТАСС.

    «Приоритет Конституции Российской Федерации, основного закона нашей страны, является безусловным. Мы из этого будем исходить и внутри страны, проводя внутреннюю политику, и на внешнем контуре. Это абсолютно безусловная вещь», – заявил Путин.

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

